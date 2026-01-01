Quando alguém instala um app com agente ou assistente de IA, os membros do workspace ou da organização Enterprise podem acessar esses agentes ou assistentes no Slack para computadores.



Pesquisar agentes

A aba Agentes e ferramentas na barra lateral é uma página inicial única para todos os seus apps, agentes e automações. Você pode usá-la para encontrar seus agentes do Agentforce personalizados ou descobrir novos agentes para o seu workspace ou organização.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Navegue pelos agentes aos quais você já tem acesso em seu workspace em Agentes populares e Agentes instalados. Para instalar novos agentes para seu workspace, clique em AgentExchange e pesquise um app. Clique no app que você quer adicionar. Você será redirecionado para o Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Clique em Permitir. Se precisar solicitar permissão, adicione uma mensagem para o administrador do Slack e clique em Enviar solicitação.



Gerencie agentes e assistentes

Por padrão, agentes ou assistentes de app são exibidos na parte superior do Slack. Os proprietários e administradores podem gerenciar configurações para decidir se esses agentes e assistentes aparecerão para os membros.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na página Apps instalados, pesquise um app ou escolha um da lista. Clique na guia Configurações do app. Ao lado de Experiência do agente de IA ou Experiência do assistente de IA, clique em Editar. Selecione Ativado ou Desativado e clique em Salvar. Os assistentes e os agentes serão exibidos em todos os workspaces em que o app está instalado. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Integrações na barra lateral esquerda e selecione Apps instalados. Pesquise um app ou escolha uma opção na lista. Na página do app, clique em Configurações do app. Ao lado de Experiência do agente de IA ou Experiência do assistente de IA, clique em Editar. Selecione Ativado ou Desativado e clique em Salvar.

Observação: os membros também podem interagir com os agentes e os assistentes na Guia inicial do app.