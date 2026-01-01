Wenn jemand eine App installiert, die einen KI-Agenten oder -Assistenten enthält, können Mitglieder deines Workspace oder deiner Enterprise-Organisation problemlos über Slack auf dem Desktop auf Agenten oder Assistenten zugreifen.



Agenten durchsuchen

Der Tab Agenten und Tools in der Seitenleiste ist eine zentrale Seite für alle deine Apps, Agenten und Automatisierungen. Du kannst ihn nutzen, um deine benutzerdefinierten Agentforce-Agenten zu finden oder neue Agenten für deinen Workspace oder deine Organisation zu entdecken.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Unter Beliebte Agenten und Installierte Agenten kannst du die Agenten durchsuchen, auf die du in deinem Workspace bereits Zugriff hast. Wenn du neue Agenten für deinen Workspace installieren möchtest, klicke auf AgentExchange und suche nach einer App. Klicke auf die App, die du hinzufügen möchtest. Du wirst zum Slack Marketplace weitergeleitet. Klicke auf Zu Slack hinzufügen. Klicke auf Zulassen. Wenn du eine Berechtigung beantragen musst, füge eine Nachricht für deine:n Slack-Administrator:in hinzu und klicke dann auf Anfrage absenden.



Agenten und Assistenten verwalten

Standardmäßig werden App-Agenten oder -Assistenten oben in Slack angezeigt. Inhaber:innen und Administrator:innen können in den Einstellungen festlegen, ob diese Agenten und Assistenten für ihre Mitglieder angezeigt werden sollen.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Apps und Workflows aus dem Menü, um den Slack Marketplace zu öffnen. Suche auf der Seite Installierte Apps nach einer App oder wähle eine aus der Liste aus. Klicke auf den Tab App-Einstellungen. Klicke neben KI-Agent-Erfahrung oder KI-Assistent-Erfahrung auf Bearbeiten. Klicke auf Aktiviert oder Deaktiviert und danach auf Speichern. Assistenten und Agenten werden in allen Workspaces angezeigt, in denen die App installiert ist. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Integrationen und wähle dann Installierte Apps aus. Suche nach einer App oder wähle eine aus der Liste aus. Klicke auf der App-Seite auf App-Einstellungen. Klicke neben KI-Agent-Erfahrung oder KI-Assistent-Erfahrung auf Bearbeiten. Klicke auf Aktiviert oder Deaktiviert und danach auf Speichern.

Tipp: Mitglieder können auch über den Home-Tab einer App mit Agenten und Assistenten interagieren.