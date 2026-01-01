Cuando alguien instala una aplicación que incluye un agente o asistente de IA, los miembros de tu espacio de trabajo o de la organización Enterprise pueden acceder fácilmente a ellos desde la aplicación de ordenador de Slack.



Explorar agentes

La pestaña Agentes y herramientas de la barra lateral es una página de inicio única para todas tus aplicaciones, agentes y automatizaciones. Puedes usarla para encontrar tus agentes de Agentforce personalizados o descubrir nuevos agentes para tu espacio de trabajo u organización.

Desde el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Examina agentes a los que ya tienes acceso en tu espacio de trabajo bajo Agentes populares y Agentes instalados. Para instalar nuevos agentes para tu espacio de trabajo, haz clic en AgentExchange y busca una aplicación. Haz clic en la aplicación que quieras añadir. Se te redirigirá al Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Haz clic en Permitir. Si necesitas solicitar permiso, añade un mensaje para tu administrador de Slack y, después, haz clic en Enviar solicitud.



Gestionar agentes y asistentes

De manera predeterminada, los agentes o asistentes de las aplicaciones aparecen en la parte superior de Slack. Los propietarios y administradores pueden gestionar los ajustes para decidir si los miembros pueden verlos o no.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo en el menú para abrir Slack Marketplace. En la página Aplicaciones instaladas, busca una aplicación o elige una de la lista. Haz clic en la pestaña Ajustes de la aplicación. Junto a Agente de IA o Asistente de IA, haz clic en Editar. Selecciona Activado o Desactivado y, después, haz clic en Guardar. Los asistentes y agentes aparecerán en todos los espacios de trabajo donde esté instalada la aplicación. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Integraciones en la barra lateral izquierda y selecciona Aplicaciones instaladas. Busca una aplicación o elige una de la lista. En la página de la aplicación, haz clic en Ajustes de la aplicación. Junto a Agente de IA o Asistente de IA, haz clic en Editar. Selecciona Activado o Desactivado y, después, haz clic en Guardar.

Consejo: Los miembros también pueden interactuar con los agentes y asistentes desde la pestaña de inicio de la aplicación.