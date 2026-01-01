Cuando alguien instala una aplicación que incluye un agente o asistente de IA, los miembros de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise pueden acceder fácilmente a los agentes o asistentes desde la aplicación de Slack para computadora.



Explorar agentes

La pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral es una página de inicio única para todas tus aplicaciones, agentes y automatizaciones. Puedes usarla para encontrar tus agentes de Agentforce personalizados o descubrir nuevos agentes para tu espacio de trabajo u organización.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Explora los agentes a los que ya tienes acceso en tu espacio de trabajo en Agentes populares y Agentes instalados. Para instalar nuevos agentes que puedas usar en tu espacio de trabajo, haz clic en AgentExchange y busca una aplicación. Haz clic en la aplicación que quieres agregar. Se te dirigirá a Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Haz clic en Permitir. Si necesitas solicitar permiso, agrega un mensaje dirigido a tu administrador de Slack y haz clic en Enviar solicitud.



Administrar agentes y asistentes

De manera predeterminada, los agentes o asistentes de la aplicación se muestran en la parte superior de Slack. Los propietarios y administradores pueden administrar los ajustes para mostrar o no estos agentes y asistentes a los miembros.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo en el menú para abrir Slack Marketplace. Desde la página Aplicaciones instaladas, busca una aplicación o elige una de la lista. Haz clic en la pestaña Ajustes de la aplicación. Junto a Experiencia del agente de IA o Experiencia del asistente de IA, haz clic en Editar. Selecciona Activado o Desactivado, y luego haz clic en Guardar. Los asistentes y agentes se mostrarán en todos los espacios de trabajo en los que se instale la aplicación. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones y selecciona Aplicaciones instaladas. Busca una aplicación o elige una de la lista. En la página de la aplicación, haz clic en Ajustes de la aplicación. Junto a Experiencia del agente de IA o Experiencia del asistente de IA, haz clic en Editar. Selecciona Activado o Desactivado, y luego haz clic en Guardar.

Consejo: Los miembros también pueden interactuar con los agentes y los asistentes desde la pestaña de inicio de una aplicación.