La scheda Agenti e strumenti nella barra laterale è una pagina di destinazione unica per tutte le tue app, i tuoi agenti e le tue automazioni. Puoi usarla per trovare i tuoi agenti Agentforce personalizzati o scoprire nuovi agenti per la tua area di lavoro o organizzazione.
Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, clicca su Altro per trovarla.
Nelle sezioni Agenti popolari e Agenti installati puoi scoprire gli agenti a cui hai già accesso nell’area di lavoro.
Per installare nuovi agenti nell’area di lavoro, clicca su AgentExchange e cerca un’app.
Clicca sull’app che vuoi aggiungere. Ti reindirizzerà a Slack Marketplace.
Clicca su Aggiungi a Slack.
Clicca su Consenti. Se è necessario richiedere l’autorizzazione, aggiungi un messaggio per l’amministratore Slack, quindi clicca su Invia richiesta.
Gestire agenti e assistenti
Per impostazione predefinita, gli agenti o gli assistenti delle app vengono visualizzati nella parte superiore di Slack. Proprietari e amministratori possono gestire le impostazioni per decidere se questi agenti e assistenti debbano essere visualizzati dai membri.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona App e workflow dal menu per aprire Slack Marketplace.
Dalla pagina App installate, cerca un’app o scegline una dall’elenco.
Clicca sulla scheda Impostazioni app.
Accanto a Esperienza agente di IA o Esperienza assistente IA, clicca su Modifica.
Seleziona Abilitata o Disabilitata, quindi clicca su Salva.
Gli assistenti e gli agenti verranno visualizzati in tutte le aree di lavoro in cui è installata l'app.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Integrazioni nella barra laterale sinistra e seleziona App installate.
Cerca un’app o scegline una dall’elenco.
Dalla pagina dell'app, clicca su Impostazioni app.
Accanto a Esperienza agente di IA o Esperienza assistente IA, clicca su Modifica.
Seleziona Abilitata o Disabilitata, quindi clicca su Salva.