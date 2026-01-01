Si une personne installe une application qui inclut un agent ou un assistant IA, les membres de votre espace de travail ou de votre organisation Enterprise pourront facilement y accéder depuis Slack sur leur ordinateur.



Parcourir les agents

L’onglet Agents & outils dans la barre latérale est une page d’accueil unique pour l’ensemble de vos applications, vos agents et automatisations. Vous pouvez l’utiliser pour trouver vos agents Agentforce personnalisés ou découvrir de nouveaux agents pour votre espace de travail ou votre organisation.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas cette option, cliquez sur Plus pour la trouver. Parcourez les agents auxquels vous avez déjà accès dans votre espace de travail, sous Agents populaires et Agents installés. Pour installer de nouveaux agents pour votre espace de travail, cliquez sur AgentExchange et recherchez une application. Cliquez sur l’application que vous souhaitez ajouter. Vous serez redirigé vers le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Cliquez sur Autoriser. Si vous avez besoin d’une autorisation, ajoutez un message à destination de votre administrateur Slack, puis cliquez sur Envoyer la demande.



Gérer les agents et assistants

Par défaut, les agents ou assistants d’application s’affichent dans la partie supérieure de Slack. Les propriétaires et administrateurs peuvent gérer les paramètres afin de décider si ces agents et assistants s’affichent pour leurs membres.

Forfaits Pro et Business+ Forfaits Enterprise Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Applications et flux de travail dans le menu pour ouvrir le Slack Marketplace. À partir de la page Applications installées, recherchez une application ou sélectionnez-en une dans la liste. Cliquez sur l’onglet Paramètres de l’application. En regard d’Expérience d’agent IA ou Expérience d’assistant IA, cliquez sur Modifier. Sélectionnez Activée ou Désactivée, puis cliquez sur Enregistrer. Les assistants et les agents seront affichés dans tous les espaces de travail dans lesquels l’application est installée. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Intégrations , puis sélectionnez Applications installées. Recherchez une application ou choisissez-en une dans la liste. Sur la page de l’application, cliquez sur Paramètres de l’application. En regard d’Expérience d’agent IA ou Expérience d’assistant IA, cliquez sur Modifier. Sélectionnez Activée ou Désactivée, puis cliquez sur Enregistrer.

Conseil : les membres peuvent également interagir avec les agents et les assistants d’IA via l’onglet Accueil de l’application.