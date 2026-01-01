No Slack, você pode usar um leitor de tela para navegar entre conversas, ler mensagens e acessar informações na barra lateral, no app para computadores e no navegador da Web.

Dica: o Slack tem atalhos de teclado para muitas ações comuns que você pode precisar realizar. Para ver todos os atalhos de teclado, pressione ⌘+/ (Mac) ou Ctrl+/ (Windows/Linux).

Visão geral

O Slack funciona mais como um app do que como uma página da Web. Recomendamos que:

Usuários de leitores NVDA e JAWS devem navegar principalmente no modo Focus ou Forms , e não no Browse .

, e não no . Todos os usuários de leitores de tela devem dar preferência aos apps Slack para computadores em vez de usá-los em um navegador da Web, se possível.

Ao explorar o Slack, é importante entender alguns conceitos importantes:

Workspaces No Slack, um workspace serve para mapear uma organização ou um departamento. É como se fosse um edifício corporativo para o qual você precisa de um convite. Nos apps Slack para computadores e dispositivos móveis, é possível entrar em vários workspaces ao mesmo tempo. Canais Os canais são como grandes salas de conferência ou escritórios dentro do edifício corporativo e podem ser criados para tratar de projetos, assuntos ou equipes. Os canais podem ser públicos, o que significa que todos no workspace podem vê-los e participar deles, ou privados. O nome de um canal sempre começa com # (jogo da velha ou hashtag). Mensagens diretas As mensagens diretas (também conhecidas como MDs) são conversas mais curtas no Slack que acontecem fora dos canais. As MDs são melhores para conversas específicas que não precisam da participação de todas as pessoas do canal, como quando você quer pedir a um colega de trabalho para reagendar uma reunião. Você pode enviar uma MD para uma única pessoa ou várias ao mesmo tempo. Conversas Os canais e as mensagens diretas funcionam de forma parecida no Slack. Chamamos os dois de “conversas”. Conversas As conversas ajudam a criar discussões organizadas envolvendo mensagens específicas dentro de um diálogo. Menções As menções são uma forma direta de notificar as pessoas no Slack sobre algo importante. Elas começam com um @ (símbolo de arroba). Reações As reações de emoji podem substituir a necessidade de escrever novas mensagens. É possível adicionar várias reações de emoji a uma mensagem.



Como usar o Slack

A interface do Slack é baseada em uma janela principal com várias seções de nível superior. Para navegar pelas seções no Windows, pressione F6 e, dentro de cada seção, use Tab e as setas do teclado. Para navegar pelas seções no Mac, pressione ⌘ + Ctrl + ← / → . No Slack, todas as barras de ferramentas podem ser acessadas com as setas do teclado.

No Slack, é possível abrir janelas separadas para tarefas específicas, como ler e responder a uma conversa, participar de um círculo e ver e editar um canvas.

Dica: caso você esteja usando o Slack em um navegador, pressione ⌘ + F6 / ⌘ + Shift + F6 (Mac) ou Ctrl + F6 / Ctrl + Shift + F6 (Windows).



Seções de nível superior

Os nomes e as funções das seções da janela principal do Slack estão listados aqui na ordem em que serão lidos pelo leitor de tela:

Barra de ferramentas de histórico e pesquisa Guia Início para as opções de navegação em seu histórico de navegação, pesquisa e ajuda. Lista de guias Permite alternar entre os modos de trabalho no Slack (consulte a seção Lista de guias abaixo para saber mais). A lista de guias dos workspaces

(caso você tenha entrado em vários workspaces) Permite que você alterne entre os workspaces nos quais entrou. A lista de guias do workspace pode ser ocultada ou exibida pelos atalhos ⌘+Shift+S (Mac) ou Ctrl+Shift+S (Windows). Área de navegação Cada guia tem uma área de navegação pela qual você pode abrir conversas, mensagens ou arquivos específicos na exibição principal. A exibição principal Cada guia no Slack tem uma exibição principal, onde você interage com conversas e responde a mensagens. Você verá um empty state na exibição principal em algumas guias A exibição secundária

(caso esteja aberta) As exibições secundárias abrem quando algum item da exibição principal é expandido, como uma conversa individual de um canal ou um perfil de usuário. Faixa de controle Início para o menu do usuário e o botão compor/criar novo. Quando você receber um convite para um círculo, também verá o banner de alerta e o miniplayer do círculo aqui.



Itens da lista de guias

Cada página da sua lista de guias terá um layout ligeiramente diferente, mas, em geral, você pode usar a área de navegação para abrir uma conversa na exibição principal. A experiência de navegação exclusiva de cada guia é descrita mais adiante nesta página.

Esta é a ordem padrão da barra de navegação para pessoas com acesso ao Slackbot. Você pode ajustar a ordem das guias com base nas suas preferências, e os números na coluna de navegação pelo teclado corresponderão à ordem das suas guias.

Tab Navegação pelo teclado Detalhes Slackbot Ctrl + 1 (Mac) Ctrl+Shift+1 (Windows) Seu colega de IA pessoal, pronto para responder a qualquer pergunta ou cuidar de qualquer tarefa. Início Ctrl+2 (Mac) Ctrl+Shift+2 (Windows) Navegue, organize e interaja com todos os canais nos quais você é membro. Você também pode analisar todas as mensagens na página Não lidas. MDs

Ctrl+3 (Mac) Ctrl+Shift+3 (Windows) Verifique sua lista de mensagens diretas (MDs) ativas. Atividade

Ctrl+4 (Mac) Ctrl+Shift+4 (Windows) Um feed filtrável e cronológico que inclui menções, respostas em conversas de que você participou, reações às suas mensagens, convites para canais e notificações de apps. Afazeres

Ctrl+5 (Mac) Ctrl+Shift+5 (Windows) Um espaço para organizar e concluir o trabalho em andamento. Defina lembretes e marque a conclusão de tarefas. Agentes e ferramentas Ctrl+6 (Mac) Ctrl+Shift+6 (Windows) Uma página de destino para os seus agentes de IA, assim como o espaço no qual você pode encontrar seus apps e fluxos de trabalho. Mais

Ctrl+0 (Mac) Ctrl+Shift+0 (Windows) Um menu de elementos para todas as guias que você escolheu não mostrar ou que não cabem mais visualmente na tela quando ela é redimensionada para um tamanho muito pequeno ou o nível de zoom é superior a 100%.



Tour da navegação

Para entender como tudo isso funciona ao mesmo tempo, vamos explicar brevemente duas guias: Início e Atividade. Essas guias representam diferentes experiências de navegação presentes no app do Slack para computadores.

Início

Quando você abre o Slack, a guia Início é aberta por padrão.

Para navegar até Início ou qualquer outra guia, pressione F6. Selecione Início na lista de guias e pressione Enter.

Na guia Início, você interage com a maioria das mensagens no Slack. Basta selecionar canais ou acessar as páginas Conversas, Não lidas, Salvos e Rascunhos e enviados.

A Área de navegação da guia Início é uma lista de todos os canais de que você participa e pode ser organizada em seções.

Use as teclas ↑ ou ↓ para navegar pela lista de canais e seções, bem como ver nomes e informações, como se o canal ou seção tem mensagens não lidas. Use as teclas ← ou → quando seu foco estiver no cabeçalho da seção para expandi-la ou recolhê-la.

Com seu foco em um canal ou uma conversa específica, é possível usar o menu de contexto para acessar mais informações ou ações relacionadas ao local em questão.

Para abrir o menu de contexto de um canal, clique com o botão direito do mouse no nome do canal na barra lateral. No canal, pressione Enter para abrir na exibição principal e interaja com as mensagens. Quando você abre um canal na exibição principal, o foco será colocado na área para escrita de mensagens, onde é possível enviar uma mensagem ou usar as teclas ↑ ou ↓ para ler a conversa.

Para saber mais sobre como navegar em uma conversa, vá para a seção Participar de uma conversa.



Atividade

A guia Atividade organiza as menções, as respostas a conversas, as reações e as notificações que você pode responder.

Para navegar até Atividade ou qualquer outra guia, pressione F6. Selecione Atividade na lista de guias e pressione Enter para abri-la.

Quando você abre a guia Atividade, o foco será a Área de navegação, que é uma lista filtrável de notificações em ordem cronológica reversa.

Use as teclas ↑ ou ↓ para navegar na lista. Pressione Shift + Tab para mover os controles e filtrar os itens na lista por tipo de atividade ou mostrar apenas as notificações não lidas. Quando um item estiver em foco, abra o menu de contexto para acessar ações como abrir a conversa em uma nova janela ou adicioná-lo como um afazer. Pressione Enter para abrir o item em foco na exibição principal e manter a área de navegação aberta para resolver facilmente o próximo item na guia Atividade. Use E para limpar uma notificação e R para marcar uma notificação como lida.



Navegação útil com o teclado

Abrir o item seguinte ou anterior

Em qualquer guia, use Option + ↑ / ↓ (Mac) ou Alt + ↑ / ↓ (Windows) para abrir o item seguinte ou anterior na área de navegação.

+ / (Mac) ou + / (Windows) para abrir o item seguinte ou anterior na área de navegação. Nas guias Início, MDs ou Atividade, pressione Option+Shift+↑/↓ (Mac) ou Alt+Shift+↑/↓ (Windows) para abrir o item não lido seguinte ou anterior na área de navegação.



Resumir a atividade de todos os workspaces

Para obter um resumo das notificações de cada workspace em que você entrou, pressione ⌘+Option+S (Mac) ou Ctrl+Alt+S (Windows) no teclado. O resumo informará uma contagem de notificações e mensagens não lidas, dependendo de onde você tiver atividades não lidas:

Atividade não lida no seu workspace ativo

“[Number of] notificações e [number of] mensagens não lidas no workspace [name of active workspace].”

“[Number of] notificações e [number of] mensagens não lidas no workspace [name of active workspace].” Atividade não lida no seu workspace ativo e em outros workspaces conectados

“[Number of] notificações e [number of] mensagens não lidas no workspace [name of active workspace] e notificações nos workspaces [list of other signed in workspaces].”



Alternar entre workspaces

Você pode acessar o menu do workspace pressionando ⌘+Shift+S (Mac) ou Ctrl+Shift+S (Windows) e, em seguida, usar ↑ ou ↓ para navegar até o workspace de sua escolha. Também é possível navegar até o menu seletor de workspace com F6.



Ir para qualquer conversa, guia ou página

O jeito mais fácil de abrir um canal, uma MD, uma guia (por exemplo, Início, MDs etc.) ou uma página (por exemplo, Não lidas, Conversas, Rascunhos e enviadas) é por um atalho de teclado.

Pressione ⌘+K (Mac) ou Ctrl+K (Windows/Linux). Digite o nome de um canal, uma pessoa ou uma página. Pressione Enter.

Esse atalho pode ser usado em qualquer guia no Slack. Canais sempre são abertos na guia Início, e mensagens diretas são abertas nas guias Início ou MDs.

Dica: É possível usar os atalhos Alt/Option+↓, Alt/Option+↑ para acessar a conversa seguinte ou anterior na barra lateral.



Participar de uma conversa

Ler um diálogo

Mac Windows/Linux Quando você acessa um diálogo, o foco é direcionado para o campo de mensagem. Pressione ↑ para passar à lista de mensagens. O foco é direcionado para a mensagem mais recente da conversa. Caso você queira pular para a primeira mensagem não lida, pressione ⌘+J. Na lista de mensagens, pressione ↑ e ↓ para navegar pelas mensagens individuais. Será exibido um resumo da mensagem quando ela estiver em foco. Se você estiver usando o VoiceOver, também é possível navegar dentro das mensagens. Dica: Você pode reproduzir até 10 mensagens em ordem cronológica, das mais antiga à mais recente. Em uma conversa, pressione ⌘+Option e qualquer número de zero a nove. Caso você pressione zero, as últimas dez mensagens são reproduzidas. Quando você acessa um diálogo, o foco é direcionado para o campo de mensagem. Isso também desativa o cursor virtual. Pressione ↑ para passar à lista de mensagens. O foco é direcionado para a mensagem mais recente da conversa. Caso queira pular para a primeira mensagem não lida, pressione Ctrl+J. Na lista de mensagens, pressione ↑ e ↓ para navegar pelas mensagens individuais. Será exibido um resumo da mensagem quando ela estiver em foco. Para ler o conteúdo da mensagem usando o cursor virtual, pressione Tab. O foco passará para o nome de quem enviou a mensagem. Para retomar a leitura ou navegar pelas mensagens, pressione Shift+Tab até o foco voltar à mensagem da lista. Isso faz você sair do modo de navegação. Depois, pressione ↑ e ↓ novamente. Dica: Você pode reproduzir até 10 mensagens em ordem cronológica, das mais antiga à mais recente. Em uma conversa, pressione Alt e qualquer número de zero a nove. Caso você pressione zero, as últimas dez mensagens são reproduzidas.

É possível navegar entre mensagens rapidamente usando as seguintes teclas:

Page Up e Page Down para mover para cima ou para baixo.

e para mover para cima ou para baixo. Home e End para mover para a primeira mensagem ou a mais recente.

e para mover para a primeira mensagem ou a mais recente. Shift + Page Up para mover para a primeira mensagem do dia anterior.*

+ para mover para a primeira mensagem do dia anterior.* Shift+Page Down para mover para a primeira mensagem do próximo dia.*

*Não é possível usar essas teclas para navegar pelas mensagens na página Não lidas.



Ações de mensagens

Há diversas ações úteis que você pode realizar em mensagens no Slack, como adicionar reações de emoji, responder a uma conversa e copiar um link em uma mensagem.

Para acessá-las, mova o foco para a mensagem da sua escolha. Para abrir o menu Ações de mensagens, pressione Tab+M (no Mac, com o acesso total ao teclado ativado) ou Menu (Windows). Além disso, você também pode pressionar Tab, com o foco na mensagem da sua escolha, para acessar essas e outras ações.



Responder a um diálogo

Para escrever uma mensagem em um canal ou uma MD em dispositivos Mac, comece a digitar. O Slack passará o foco automaticamente para o campo de mensagem. No Windows ou no Linux, pressione F6 para mover o foco para o campo de mensagem, depois comece a digitar. Opcional: pressione Tab para acessar a barra de ferramentas das ações principais no campo de mensagem, onde você pode adicionar anexos, gravar clipes de áudio e de vídeo ou inserir emojis personalizados. Pressione Enter para enviar sua mensagem.

Dica: você pode realizar várias ações no Slack com os atalhos.

Você também pode enviar uma mensagem para qualquer pessoa ou conversa usando o botão Escrever/Criar:

Pressione ⌘+N (Mac) ou Ctrl+N (Windows/Linux). O foco vai passar para o campo Para:. Digite o nome de um canal ou de uma pessoa para selecionar uma conversa para sua mensagem. Pressione Enter. A exibição primária mudará para a conversa selecionada e o foco passará para o campo de mensagem. Digite sua mensagem e depois pressione Enter para enviá-la.



Iniciar ou responder a uma conversa

As conversas são diálogos nas barras laterais de um canal ou de uma MD que ajudam na organização. Elas têm apenas um nível e são sempre abertas na exibição secundária.

Em um diálogo, navegue até a mensagem que você quer iniciar ou a que você quer responder. Pressione → ou T para abrir a conversa na exibição secundária. O foco vai ser movido para a exibição secundária na mesma mensagem. Se já existirem respostas da conversa, pressione ↓ para ler cada uma delas em ordem cronológica. Para iniciar ou responder a uma conversa, pressione End. O foco vai ser movido para o campo de mensagem na exibição secundária.

Dica: pressione ← para mover o foco de voltar para a mensagem original ao qual as respostas da conversa foram adicionadas.



Gerenciar as preferências do leitor de tela

Para personalizar sua experiência com o leitor de tela, é possível ajustar as seguintes preferências:

Ajuste o nível de detalhe das mensagens para definir quais partes delas serão lidas e em que ordem

Escolha a opção de anunciar as mensagens recebidas em uma conversa

Escolha como os emojis serão lidos nos círculos

Ajuste o nível de detalhe das mensagens

Pressione ⌘+vírgula (Mac) ou Ctrl+ vírgula (Windows/Linux) para abrir suas preferências. Pressione ↓ para ir até a opção Acessibilidade e depois pressione Enter. Pressione Tab para navegar até a seção Nível de detalhe da mensagem e use ↑ ou ↓ para ir até a parte da mensagem que deseja ajustar. Pressione Enter para selecionar ou desmarcar um elemento da mensagem. Pressione Tab para selecionar ↑ ou ↓ e, em seguida, pressione Enter para alterar a ordem do elemento da mensagem selecionado.

Dica: você também pode reproduzir uma prévia, restaurar as configurações padrão e sincronizar suas preferências entre workspaces. Pressione Tab para acessar essas configurações na parte inferior da seção Nível de detalhe da mensagem.

Gerenciar comunicados do leitor de tela

Computador Android Pressione ⌘+vírgula (Mac) ou Ctrl+ vírgula (Windows/Linux) para abrir suas preferências. Pressione ↓ para ir para a opção Acessibilidade e depois pressione Enter. Pressione Tab para acessar a seção Comunicados do leitor de tela. Pressione Enter para selecionar suas preferências. Selecione sua foto do perfil para abrir as configurações. Selecione Preferências. Acesse Acessibilidade. Ative ou desative o botão de opção ao lado de Anunciar mensagens recebidas. Observação: Essa preferência não está disponível no app Slack para iOS.



Gerenciar as preferências de “Marcar como lida”

O Slack oferece três opções nas Preferências para ler mensagens e marcá-las como lidas:

Começar onde parei e marcar o canal como lido (padrão)

Leia as mensagens cronologicamente, da mais antiga para a mais recente. O ponto inicial de foco será a primeira mensagem não lida na conversa. Se todas as mensagens estiverem lidas, o foco mudará para a última mensagem vista no na conversa. Pressione ↓ para ler a próxima mensagem.

Leia as mensagens cronologicamente, da mais antiga para a mais recente. O ponto inicial de foco será a primeira mensagem não lida na conversa. Se todas as mensagens estiverem lidas, o foco mudará para a última mensagem vista no na conversa. Pressione para ler a próxima mensagem. Começar pela mensagem mais recente e marcar o canal como lido

Leia as mensagens na ordem cronológica inversa. O ponto inicial de foco será a mensagem mais recente no canal.

Leia as mensagens na ordem cronológica inversa. O ponto inicial de foco será a mensagem mais recente no canal. Começar pela mensagem mais recente, mas deixar as mensagens não visualizadas como não lidas

Leia as mensagens na ordem cronológica inversa. O ponto inicial de foco será a mensagem mais recente na conversa, mas a conversa continuará marcada como não lida até que você leia cada mensagem.

Observação: para escolher se os sons serão tocados ao enviar ou receber mensagens dentro de uma conversa, acesse a seção Notificações das preferências.