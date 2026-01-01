Puedes utilizar un lector de pantalla para consultar las conversaciones, leer los mensajes y acceder a la información de tu barra lateral tanto desde la aplicación de Slack para ordenador como desde un navegador web.

Consejo: Slack ofrece atajos de teclado con los que puedes realizar muchas acciones habituales. Para ver todos los atajos de teclado, pulsa ⌘+/ (Mac) o Ctrl+/ (Windows/Linux).

Información general

Slack se comporta más como una aplicación que como una página web. Recomendamos lo siguiente:

Los usuarios de NVDA y JAWS navegan principalmente en el modo de enfoque o formularios en lugar de en el modo de navegación.

Todos los usuarios de lectores de pantalla usan aplicaciones para ordenador de Slack en lugar de un navegador web si es posible.

Es importante comprender los siguientes conceptos a la hora de navegar por Slack:

Espacios de trabajo Un espacio de trabajo de Slack se asigna a una organización o departamento. Piensa que es como un edificio de oficinas para el que necesitas invitación. Las aplicaciones para móviles y ordenador de Slack te permiten conectarte a varios espacios de trabajo a la vez. Canales Los canales son como grandes salas de conferencias u oficinas dentro de un edificio de oficinas, y se pueden crear para cualquier proyecto, tema o equipo. Pueden ser públicos (es decir, que cualquier persona del espacio de trabajo puede leer o unirse) o privados. Los nombres de los canales siempre empiezan por # (almohadilla o hashtag). Mensajes directos Los mensajes directos son pequeñas conversaciones en Slack que se llevan a cabo fuera de los canales. Los mensajes directos son una buena opción para conversaciones puntuales para las que no es necesario todo un canal lleno de personas, como cuando quieres pedirle a alguien de entre tus compañeros/as de trabajo que cambie la fecha y hora de una reunión. Puedes enviar un mensaje directo a una sola persona o a varias a la vez. Conversaciones Los canales y mensajes directos se estructuran de forma parecida en Slack. En conjunto, los llamamos conversaciones. Hilos de conversaciones Los hilos te ayudan a crear conversaciones organizadas sobre mensajes específicos dentro de una conversación. Menciones Las menciones son una forma directa de notificar a las personas de algo que requiere su atención en Slack. Empiezan por @ (arroba). Reacciones Puedes adjuntar una reacción emoji a un mensaje para no tener que escribir mensajes de seguimiento. Se pueden añadir varias reacciones de emoji a un mensaje.



Navegar por Slack

La interfaz de Slack se ancla en una sola ventana compuesta por varias secciones de nivel superior. Se puede navegar entre secciones en Windows pulsando F6 y, dentro de cada sección, usando Tab y las teclas de flecha. Por todas las barras de herramientas de Slack se navega con las teclas de flecha. En Mac, puedes navegar por estas secciones pulsando ⌘ + Ctrl + ← / → . Por todas las barras de herramientas de Slack se navega con las teclas de flecha.

Se pueden abrir ventanas independientes en Slack para tareas específicas como, por ejemplo, leer una conversación o hilo y responder en ellos, participar en una Junta, o visualizar y editar un canvas.

Consejo: Si usas Slack en un navegador, pulsa ⌘ + F6 / ⌘ + Mayús + F6 (Mac) o Ctrl + F6 / Ctrl + Mayús + F6 (Windows).



Secciones de nivel superior

Los nombres de sección y roles de la ventana principal de Slack se enumeran aquí en el orden en que los leerá el lector de pantalla:

Barra de herramientas de historial y búsqueda Inicio de las opciones para navegar por el historial de navegación, búsqueda y ayuda. Lista de pestañas Te permite cambiar entre modos de trabajo en Slack (ver la sección de la lista de la pestaña que aparece debajo para más información). La lista de la pestañas de espacios de trabajo

(si te has conectado a varios espacios de trabajo) Te permite cambiar de un espacio de trabajo a otro en los que te hayas conectado. La lista de la pestaña Espacio de trabajo puede ocultarse o mostrarse mediante los accesos directos ⌘+Mayús+S (Mac) o Ctrl+Mayús+S (Windows). Área de navegación Cada pestaña dispone de un área de navegación que puedes explorar para abrir conversaciones, mensajes o archivos concretos en la vista principal. La vista principal Cada pestaña en Slack cuenta con una vista principal en la que puedes interactuar con conversaciones y responder a mensajes. En algunas pestañas, verás un estado vacío en tu vista principal. La vista secundaria

(si la tienes abierta) Las vistas secundarias se abren al explorar algo en la vista principal, como puede ser el caso de un hilo suelto dentro de un canal o un perfil de usuario. Línea de control Aquí es donde están el menú de usuario y el botón Redactar/Crear nuevo. Cuando te invitan a una junta, aquí también puedes ver el titular de alertas y el reproductor de junta en miniatura.



Elementos de lista de pestañas

Cada página en tu lista de pestañas presentará un diseño diferente; pero, por norma general, lo previsible es que tengas que moverte por el área de navegación para abrir una conversación en la vista principal. La experiencia de navegación única de cada pestaña se explica con mayor detalle más adelante en esta página.

Este es el orden predeterminado de la barra de navegación para personas con acceso a Slackbot. Puedes ajustar el orden de las pestañas de acuerdo con tus preferencias y los números de la columna de navegación con teclado corresponderán con el orden de tus pestañas.

Tabulador Navegación con el teclado Detalles Slackbot Ctrl + 1 (Mac) Ctrl+Mayús+1 (Windows) Tu compañero de IA personal, listo para responder tus preguntas y ayudarte con tus tareas. Inicio Ctrl + 2 (Mac) Ctrl+Mayús+2 (Windows) Explora y organiza todos los canales de los que seas miembro e interactúa con ellos. También puedes revisar todos los mensajes no leídos en la página Sin leer Mensajes directos

Ctrl+3 (Mac) Ctrl+Mayús+3 (Windows) Revisa tu lista de conversaciones de mensajes directos activos. Actividad

Ctrl+4 (Mac) Ctrl+Mayús+4 (Windows) Un feed filtrable y cronológico que incluye menciones, respuestas a hilos de conversaciones en las que hayas participado, reacciones a tus mensajes, invitaciones a canales y notificaciones de aplicaciones. Tareas pendientes

Ctrl+5 (Mac) Ctrl+Mayús+5 (Windows) Un lugar en el que organizar y responder al trabajo en curso. Crea recordatorios y marca las tareas como completadas. Agentes y herramientas Ctrl+6 (Mac) Ctrl+Mayús+6 (Windows) Una página de aterrizaje para tus agentes de IA, así como el lugar donde encontrarás tus aplicaciones y flujos de trabajo. Más

Ctrl+0 (Mac) Ctrl+Mayús+0 (Windows) Un menú de elementos adicionales para las pestañas que no quieras mostrar o que ya no sean adecuadas cuando tu pantalla se vuelva demasiado pequeña o tu nivel de zoom supere el 100 %.



Recorrido de navegación

Para entender cómo funciona todo esto en conjunto, te haremos un breve recorrido por dos pestañas: Inicio y Actividad. Estas pestañas representan las diferentes experiencias de navegación que encontrarás en la aplicación Slack para ordenador.

Inicio

Al abrir Slack, la pestaña Inicio se abre de forma predeterminada.

Para ir a Inicio o cualquier otra pestaña, pulsa F6. Selecciona Inicio en la lista de la pestaña y, a continuación, pulsa Intro.

En la pestaña Inicio es donde interactuarás con la mayoría de los mensajes de Slack, y podrás hacerlo seleccionando canales o en las páginas Hilos de conversaciones, Sin leer, Guardados y Borradores y enviados.

El área de navegación de la pestaña Inicio consta de una lista de todos los canales de los que eres miembro, que puede organizarse en secciones.

Usa las flechas ↑ o ↓ para desplazarte por la lista de canales y secciones para oír sus nombres y obtener información sobre si el canal o la sección tiene algún mensaje sin leer. Usa las flechas ← o → cuando el enfoque esté en un encabezado de sección para expandir o contraer la sección.

Con el enfoque en un canal o conversación específico, podrás usar el menú contextual para acceder a más información u otras acciones relacionadas con ese canal.

Para abrir el menú contextual de un canal, haz clic con el botón derecho en el nombre del canal situado en la barra lateral. Con el enfoque en un canal, pulsa Intro para abrir el canal en la vista principal e interactuar con los mensajes que ahí se encuentren. Cuando se abre un canal en la vista principal, el enfoque se pondrá en el editor de mensajes de ese canal, donde podrás enviar un mensaje o usar las flechas ↑ o ↓ para leer la conversación.

Para obtener más información sobre cómo desplazarse en una conversación, consulta la sección Participar en una conversación.



Actividad

La pestaña Actividad organiza las menciones, las respuestas al hilo de la conversación, las reacciones y las notificaciones a las que puedes responder.

Para ir a Actividad o a cualquier otra pestaña, pulsa F6. Selecciona Actividad en la lista de pestañas y, a continuación, pulsa Intro para abrir la pestaña.

Al abrir la pestaña Actividad, el enfoque recaerá en el área de navegación, que es una lista filtrable de tus notificaciones en orden cronológico inverso.

Usa las flechas ↑ o ↓ para desplazarse por la lista. Pulsa Mayús + Pestaña para moverte a los controles para filtrar elementos de la lista por tipo de actividad o solo para que se muestren las notificaciones sin leer. Cuando el enfoque se encuentra en cualquier elemento, abre el menú contextual para acceder a acciones como abrir la conversación en una ventana nueva o añadirla como tarea pendiente. Pulsa Intro para abrir el elemento seleccionado en la vista principal, mientras mantienes el área de navegación abierta para que puedas dirigirte al siguiente elemento de la pestaña Actividad. Usa E para crear una notificación y R para marcar una notificación como leída.



Navegación con el teclado útil

Abrir el elemento anterior o el siguiente

En cualquier pestaña, usa Opción + ↑ / ↓ (Mac) o Alt + ↑ / ↓ (Windows) para abrir el elemento anterior o siguiente del área de navegación.

+ / (Mac) o + / (Windows) para abrir el elemento anterior o siguiente del área de navegación. En las pestañas Inicio, Mensajes directos o Actividad, pulsa Opción +Mayús+↑/↓ (Mac) o Alt+Mayús+↑/↓ (Windows) para abrir el elemento sin leer anterior o siguiente del área de navegación.



Resumir la actividad de todos los espacios de trabajo

Para obtener un resumen de las notificaciones de cada espacio de trabajo al que te hayas conectado, pulsa ⌘+Opción+S (Mac) o Ctrl+Alt+S (Windows) en el teclado. El resumen mostrará un número de notificaciones y mensajes sin leer en función de dónde se encuentre esta actividad:

Actividad sin leer en tu espacio de trabajo activo

“[Number of] notificaciones y [number of] mensajes sin leer en [name of active workspace]”.

“[Number of] notificaciones y [number of] mensajes sin leer en [name of active workspace]”. Actividad sin leer en tu espacio de trabajo activo y otros espacios de trabajo en los que te hayas conectado

“[Number of] notificaciones y [number of] mensajes sin leer en [name of active workspace], y [list of other signed in workspaces] tienen notificaciones”.



Cambiar de espacios de trabajo

Puedes saltar al menú del espacio de trabajo pulsando ⌘+Mayús+S (Mac) o Ctrl+Mayús+S (Windows) y, a continuación, usa ↑ o ↓ para desplazarte por el espacio de trabajo que hayas elegido. También puedes ir al menú del seleccionador de espacios de trabajo con la navegación F6.



Ir a cualquier conversación, pestaña o página

El modo más fácil de abrir un canal, mensaje directo, pestaña (p. ej., Inicio, Mensajes directos, etc.) o página (p. ej., Sin leer, Hilos de conversaciones, Borradores y enviados) es usando un atajo del teclado.

Pulsa ⌘+K (Mac) o Ctrl+K (Windows/Linux). Escribe el nombre de un canal, persona o página. Presiona Intro.

Este acceso directo puede usarse desde cualquier pestaña de Slack. Los canales siempre se abrirán en Inicio y las conversaciones de mensajes directos se abrirán en la pestaña Inicio o Mensajes directos.

Consejo: Puedes usar los accesos directos Alt/Opción+↓, Alt/Opción+↑, para desplazarte a la conversación anterior o siguiente de la barra lateral.



Participar en una conversación

Leer una conversación

Mac Windows/Linux Al navegar a una conversación, el enfoque llegará al redactor de mensajes. Pulsa ↑ para moverte a la lista de mensajes. El enfoque llegará al mensaje más reciente de la conversación. Para ir al primer mensaje sin leer, pulsa ⌘+J. Una vez dentro de la lista de mensajes, pulsa ↑ y ↓ para navegar entre diferentes mensajes. Cuando un mensaje tenga el enfoque, podrás leer un resumen de este. Si estás utilizando VoiceOver, también puedes navegar por los mensajes. Consejo: Puedes responder hasta a 10 mensajes en orden cronológico, del más reciente al más antiguo. En cualquier conversación, pulsa ⌘+Opción y cualquier número del 0 al 9 (al pulsar 0, se reproducirán los 10 últimos mensajes). Al navegar a una conversación, el enfoque llegará al redactor de mensajes. Esta acción también desactivará el cursor virtual. Pulsa ↑ para moverte a la lista de mensajes. El enfoque llegará al mensaje más reciente de la conversación. Para ir al primer mensaje sin leer, pulsa Ctrl+J. Una vez dentro de la lista de mensajes, pulsa ↑ y ↓ para navegar entre diferentes mensajes. Cuando un mensaje tenga el enfoque, podrás leer un resumen de este. Para leer el contenido de los mensajes mediante el cursor virtual, pulsa Tab. El enfoque se desplazará al nombre de la persona que haya enviado el mensaje. Para reanudar la lectura o navegar entre mensajes, pulsa Mayús+Tab hasta que el enfoque se mueva al mensaje dentro de la lista, que saldrá del modo de exploración. Luego, vuelve a pulsar ↑ y ↓. Consejo: Puedes responder hasta a 10 mensajes en orden cronológico, del más reciente al más antiguo. En cualquier conversación, pulsa Alt y cualquier número del 0 al 9 (al pulsar 0, se reproducirán los 10 últimos mensajes).

Puedes moverte rápidamente entre los mensajes utilizando las siguientes teclas:

Re Pág y Av Pág para moverte hacia arriba o hacia abajo.

y para moverte hacia arriba o hacia abajo. Inicio y Fin para ir al mensaje más reciente.

y para ir al mensaje más reciente. Mayús + Re Pág para ir hasta el primer mensaje del día anterior.*

+ para ir hasta el primer mensaje del día anterior.* Mayús+Av Pág para ir hasta el primer mensaje del día siguiente.*

* Estas teclas no se pueden utilizar para navegar por los mensajes en las vistas de Mensajes sin leer.



Acciones en torno a un mensaje

Hay numerosas acciones útiles que se pueden realizar en los mensajes en Slack, como añadir reacciones emoji, responder en un hilo y copiar un enlace a un mensaje.

Para acceder a estas, mueve el enfoque al mensaje que quieras. Pulsa Tab+M (en Mac, con el acceso activado a todo el teclado) o la tecla Menú (en Windows) para abrir el menú Acciones de un mensaje. También puedes pulsar Tab mientras tienes el enfoque en el mensaje que quieras para acceder a estas acciones y más acciones de un mensaje.



Responder a una conversación

Para escribir un mensaje en un canal o mensaje directo en Mac, comienza a escribir. Slack desplazará automáticamente el enfoque al campo de mensajes. En Windows o Linux, pulsa F6 para desplazar el enfoque al campo de mensajes y comienza a escribir. (Opcional) Pulsa Tab para acceder a la barra de herramientas de acciones principales del redactor, desde la que puedes añadir archivos adjuntos, grabar clips de vídeo y audio, o insertar emojis personalizados. Pulsa Intro para enviar tu mensaje.

Consejo: Hay varias acciones que puedes llevar a cabo mediante atajos de teclado en Slack.

También puedes enviar un mensaje a cualquier persona o conversación directamente usando el botón Redactar/Crear nuevo:

Pulsa ⌘+N (Mac) o Ctrl+N (Windows/Linux). El enfoque pasará al campo Para:. Escribe el nombre de un canal o persona para seleccionar la conversación a la que enviarás el mensaje. Presiona Intro. La vista principal cambiará a la conversación seleccionada y el enfoque se desplazará al campo de mensajes. Escribe tu mensaje y pulsa Intro para enviarlo.



Cómo iniciar o responder a un hilo de conversación

Los hilos son conversaciones en la barra lateral dentro de un canal o mensaje directo, y son útiles para organizar las conversaciones. Los hilos solo pueden ser de un nivel y se abrirán siempre en la vista secundaria.

En una conversación, navega al mensaje que quieres iniciar o al que quieres responder desde un hilo de conversación. Pulsa → o T para abrir el hilo en la vista secundaria. El enfoque se moverá a la vista secundaria y llegará al mismo mensaje. Si ya hay respuestas a cierto hilo de conversación, pulsa ↓ para leerlas en orden cronológico. Para iniciar o responder a un hilo de conversación, pulsa Fin. El enfoque se moverá al campo de mensajes en la vista secundaria.

Consejo: pulsa ← para mover el enfoque de nuevo al mensaje original al cual se han añadido las respuestas del hilo de conversación.



Cómo gestionar las preferencias del lector de pantalla

Para personalizar tu experiencia con el lector de pantalla, puedes ajustar las siguientes preferencias:

Modifica el nivel de detalle del mensaje para seleccionar qué parte del mensaje se leerán y en qué orden

Selecciona que se anuncien los mensajes entrantes mientras te encuentres dentro de una conversación

Selecciona cómo se leen los emojis en las juntas

Ajusta el nivel de detalle de los mensajes

Pulsa ⌘ + Coma (Mac) o Ctrl + Coma (Windows/Linux) para abrir tus preferencias. Pulsa ↓ para ir a Accesibilidad y, a continuación, Intro. Pulsa Tab para ir a la sección Nivel de detalle del mensaje y pulsa ↑ o ↓ para ir a la parte del mensaje que quieras ajustar. Pulsa Intro para marcar o desmarcar un elemento del mensaje. Pulsa Tab para seleccionar ↑ o ↓ y, después, pulsa Intro para cambiar el orden del elemento del mensaje seleccionado.

Consejo: También puedes ver una vista previa, restablecer tus ajustes predeterminados y sincronizar tus preferencias en diferentes espacios de trabajo. Pulsa Tab para ir a los ajustes del final de la sección Nivel de detalle del mensaje.

Gestionar avisos del lector de pantalla

Ordenador Android Pulsa ⌘ + Coma (Mac) o Ctrl + Coma (Windows/Linux) para abrir tus preferencias. Pulsa ↓ para ir a Intro. Pulsa Tab para ir a la sección Avisos del lector de pantalla. Pulsa Intro para seleccionar tus preferencias. Selecciona tu foto de perfil para abrir tus ajustes. Selecciona Preferencias. Ve a Accesibilidad. Activa o desactiva la opción Anunciar mensajes entrantes. Nota: Esta preferencia no se encuentra disponible en la aplicación de Slack para iOS.



Preferencias de Marcar como leído

Slack ofrece tres opciones en Preferencias para leer mensajes y marcarlos como leídos:

Comenzar en el último mensaje que vi y marcar el canal como leído (predeterminado)

Leer los mensajes en orden cronológico desde el más antiguo hasta el más reciente. El punto inicial de enfoque será el primer mensaje no leído de una conversación. Si todos los mensajes aparecen como leídos, en enfoque pasará a estar en el último mensaje que tuvieras seleccionado en la conversación. Pulsa ↓ para leer el siguiente mensaje.

Leer los mensajes en orden cronológico desde el más antiguo hasta el más reciente. El punto inicial de enfoque será el primer mensaje no leído de una conversación. Si todos los mensajes aparecen como leídos, en enfoque pasará a estar en el último mensaje que tuvieras seleccionado en la conversación. Pulsa para leer el siguiente mensaje. Comenzar en el mensaje más reciente y marcar el canal como leído

Leer los mensajes en orden cronológico inverso. El punto inicial de enfoque será el mensaje más reciente del canal.

Leer los mensajes en orden cronológico inverso. El punto inicial de enfoque será el mensaje más reciente del canal. Comenzar en el mensaje más reciente pero dejar los mensajes sin leer no vistos

Leer mensajes en orden cronológico inverso. El punto de enfoque inicial será el mensaje más reciente de la conversación, pero se dejará la conversación como no leída hasta que hayas leído todos los mensajes.

Nota: Para elegir si se producen sonidos al enviar o recibir mensajes dentro de una conversación, ve a la sección Notificaciones de tus preferencias.