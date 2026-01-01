Du kannst einen Screenreader benutzen, um zu bestimmten Unterhaltungen zu navigieren, Nachrichten zu lesen und in der Slack-Desktop-App sowie Slack in einem Web-Browser auf Informationen in deiner Seitenleiste zuzugreifen.

Tipp: Slack bietet Tastaturkürzel für viele gängige Aktionen, die du möglicherweise ausführen musst. Drücke ⌘+/ (Mac) oder Strg+/ (Windows/Linux), um alle Tastaturkürzel anzuzeigen.

Übersicht

Slack verhält sich eher wie eine Anwendung als eine Webseite. Wir empfehlen Folgendes:

Dass NVDA- und JAWS-Benutzer:innen hauptsächlich im Fokus-/Form -Modus navigieren statt im Browse -Modus.

-Modus navigieren statt im -Modus. Dass alle Screenreader-Benutzer:innen nach Möglichkeit die Desktop-Anwendungen von Slack verwenden, anstatt sie in einem Webbrowser aufzurufen.

Beim Erkunden von Slack musst du einige wichtige Konzepte kennen:

Workspaces Ein Slack-Workspace ist einer Organisation oder einer Abteilung zugeordnet – stell ihn dir als ein Bürogebäude vor, in das du eingeladen werden musst. Mit den Slack-Apps für Desktop und Mobilgeräte kannst du dich bei mehreren Workspaces gleichzeitig anmelden. Channels Channels sind wie große Konferenzräume oder Büros im Bürogebäude und können für jedes Projekt, Thema oder Team erstellt werden. Channels sind entweder öffentlich, d. h. alle Personen im Workspace können mitlesen oder beitreten, oder geschlossen. Channel-Namen fangen immer mit „#“ an (Pfundzeichen oder Hashtag). Direktnachrichten Direktnachrichten (auch DMs genannt) sind kleinere Unterhaltungen in Slack, die außerhalb von Channels stattfinden. DMs eignen sich am besten für spontane oder einmalige Unterhaltungen, die keinen eigenen Channel brauchen, zum Beispiel, wenn du eine:n Kolleg:in darum bitten möchtest, ein Meeting zu verlegen. Du kannst eine DM an Einzelpersonen oder mehrere Personen gleichzeitig schicken. Unterhaltungen Channels und Direktnachrichten sind in Slack ähnlich strukturiert. Wir bezeichnen sie insgesamt als Unterhaltungen. Threads Mit Threads kannst du organisierte Diskussionen zu spezifischen Nachrichten in einer Unterhaltung erstellen. Erwähnungen Mit Erwähnungen kannst du Leute direkt über etwas benachrichtigen, dass ihre Aufmerksamkeit in Slack erfordert. Sie fangen mit „@“ an (at-Symbol). Reaktionen Eine Emoji-Reaktion kann als Ersatz für eine weitere Nachricht an eine Nachricht angehängt werden. Du kannst mehrere Emoji-Reaktionen pro Nachricht hinzufügen.



In Slack navigieren

Die Benutzeroberfläche von Slack basiert auf einem Hauptfenster, das aus mehreren Ordnern auf oberster Ebene besteht. Unter Windows kannst du mit der Taste F6 zwischen diesen Ordnern wechseln und innerhalb jedes Ordners mit der Tab-Taste und den Pfeiltasten navigieren. Auf dem Mac wechselst du zwischen diesen Ordnern mit ⌘ + Strg + ← / → . Alle Toolbars in Slack lassen sich mit den Pfeiltasten bedienen.

In Slack können separate Fenster für bestimmte Aufgaben geöffnet werden, z. B. zum Lesen und Beantworten einer Unterhaltung oder eines Threads, zur Teilnahme an einem Huddle oder zum Anzeigen und Bearbeiten eines Canvas.

Tipp: Wenn du Slack im Browser nutzt, drücke ⌘ + F6 / ⌘ + Umschalttaste + F6 (Mac) oder Strg + F6 / Strg + Umschalttaste + F6 (Windows).



Ordner auf oberster Ebene

Die Ordnernamen und Rollen des Hauptfensters von Slack sind hier in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie vom Screenreader gelesen werden:

Symbolleiste „Verlauf und Suche“ Hier findest du die Navigationsoptionen für deinen Browserverlauf, die Suche und die Hilfe. Tab-Liste Damit kannst du zwischen verschiedenen Arbeitsmodi in Slack wechseln (mehr dazu erfährst du im Abschnitt Tab-Liste unten). Die Workspaces-Tabliste

(wenn du bei mehreren Workspaces angemeldet bist) Erlaubt es dir, zwischen Workspaces, bei denen du angemeldet bist, zu wechseln. Die Tab-Liste des Workspace kann mit den Tastenkombinationen ⌘+Umschalttaste+S (Mac) oder Strg+Umschalttaste+S(Windows) ein- und ausgeblendet werden. Navigationsbereich Jeder Tab verfügt über einen Navigationsbereich, den du durchsuchen und über den du spezifische Unterhaltungen, Nachrichten oder Dateien in der Hauptansicht öffnen kannst. Die primäre Ansicht Jeder Tab in Slack verfügt über eine Hauptansicht, in der du mit Unterhaltungen interagierst und auf Nachrichten antwortest. In einigen Tabs ist die Hauptansicht leer. Die sekundäre Ansicht

(wenn geöffnet) Wenn etwas aus der Hauptansicht genauer betrachtet werden soll, z. B. ein einzelner Thread innerhalb eines Channels oder ein Benutzerprofil, werden sekundäre Ansichten geöffnet. Entfernen steuern Unter „Home“ findest du das Benutzermenü und den Button „Verfassen/Neu erstellen“. Bei einer Einladung zu einem Huddle erscheint an dieser Stelle auch das Warnbanner und der Huddle-Miniplayer.



Elemente der Tab-List

Jede Seite in deiner Tab-List hat ein etwas anderes Layout. Im Allgemeinen kannst du jedoch davon ausgehen, dass du den Navigationsbereich nutzen kannst, um eine Unterhaltung in einer Hauptansicht zu öffnen. Weiter unten auf dieser Seite wird der individuelle Navigationsvorgang der einzelnen Tabs beschrieben.

Das ist die Standardreihenfolge der Navigationsleiste für Benutzer:innen, die Zugriff auf Slackbot haben. Du kannst die Reihenfolge der Tabs nach deinen persönlichen Einstellungen anpassen, und die Zahlen in der Tastaturnavigationsspalte entsprechen dann der Reihenfolge deiner Tabs.

Tabulator Tastaturnavigation Details Slackbot Strg + 1 (Mac) Strg+Umschalttaste+1 (Windows) Dein persönliches KI-Teammitglied, das bereit ist, alle Fragen zu beantworten und jede Aufgabe zu übernehmen. Home Strg+2 (Mac) Strg+Umschalttaste+2 (Windows) Durchsuche, organisiere und interagiere mit allen Channels, bei denen du Mitglied bist. Außerdem kannst du alle ungelesenen Nachrichten über die Seite Ungelesenes überprüfen. DMs

Strg+3 (Mac) Strg+Umschalttaste+3 (Windows) Überprüfe die Liste deiner aktiven Direktnachrichten-Unterhaltungen. Aktivität

Strg+4 (Mac) Strg+Umschalttaste+4 (Windows) Ein filterbarer, chronologischer Feed, der Erwähnungen, Antworten auf Threads, an denen du teilgenommen hast, Reaktionen auf deine Nachrichten, Einladungen zu Channels und App-Benachrichtigungen umfasst. To-dos

Strg+5 (Mac) Strg+Umschalttaste+5 (Windows) Ein Bereich, an dem man laufende Aufgaben organisieren und bearbeiten kann. Lege Erinnerungen fest und markiere Aufgaben als abgeschlossen. Agenten und Tools Strg+6 (Mac) Strg+Umschalttaste+6 (Windows) Eine Landing-Page für deine KI-Agenten sowie eine Übersicht, wo du deine Apps und Workflows findest. Mehr

Strg+0 (Mac) Strg+Umschalttaste+0 (Windows) Ein Überlaufmenü für alle Tabs, die du nicht anzeigen möchtest oder die nicht mehr auf den Bildschirm passen, wenn dieser auf eine sehr geringe Höhe verkleinert wird oder dein Zoomfaktor über 100 % liegt.



Navigationsrundgang

Um zu verstehen, wie die einzelnen Funktionen zusammenwirken, schauen wir uns kurz zwei Tabs an: Home und Aktivität. Diese Tabs stellen die verschiedenen Navigationsmöglichkeiten dar, die du in der Slack-App für Desktop findest.

Home

Beim Öffnen von Slack wird der Tab Home standardmäßig geöffnet.

Um zum Tab Home oder einem anderen Tab zu navigieren, drücke F6. Wähle Home in der Registerkartenliste aus und drücke dann die Eingabetaste.

Über den Tab Home kannst du auf die meisten Nachrichten in Slack zugreifen, indem du Channels auswählst oder die Seiten Threads, Ungelesenes, Gespeichert und Entwürfe und Gesendet aufrufst.

Der Navigationsbereich der Tabs Home besteht aus einer Liste aller Channels, bei denen du Mitglied bist und die in verschiedene Ordner unterteilt werden können.

Mit den Pfeiltasten ↑ oder ↓ kannst du durch die Liste der Channels und Ordner navigieren, um deren Namen und weitere Informationen einzusehen, z. B., ob der Channel oder Ordner ungelesene Nachrichten enthält. Verwende die Pfeiltasten ← oder →, wenn du einen Ordner-Header aufrufen willst, um den Ordner zu erweitern oder auszublenden.

Wenn der Fokus auf einem bestimmten Channel oder einer Unterhaltung liegt, kannst du das Kontext-Menü verwenden, um weitere Informationen oder Aktionen zu diesem Channel aufzurufen.

Um das Kontext-Menü für einen Channel zu öffnen, klicke mit der rechten Maustaste auf den Channel-Namen in der Seitenleiste. Wenn du dir einen Channel ansehen möchtest, drücke die Eingabetaste, um den Channel in der primären Ansicht zu öffnen und mit den dortigen Nachrichten zu interagieren. Wenn du einen Channel in der primären Ansicht öffnest, wird dein Fokus auf den Nachrichten-Composer dieses Channels gelegt, wo du eine Nachricht senden oder die Pfeiltasten ↑ oder ↓ verwenden kannst, um die Unterhaltung durchzulesen.

Weitere Informationen zum Navigieren in einer Unterhaltung findest du im Abschnitt An einer Unterhaltung teilnehmen.



Aktivität

Im Tab Aktivität werden die Erwähnungen, Antworten auf Threads, Reaktionen und Benachrichtigungen, auf die du antworten kannst, organisiert.

Um zum Tab Aktivität oder einem anderen Tab zu navigieren, drücke F6. Wähle Aktivität in der Registerkartenliste aus und drücke die Eingabetaste, um die Registerkarte zu öffnen.

Wenn du den Tab Aktivität öffnest, liegt dein Fokus auf dem Navigationsbereich, der eine filterbare Liste deiner Benachrichtigungen in umgekehrter chronologischer Reihenfolge darstellt.

Verwende die Pfeiltasten ↑ oder ↓, um durch die Liste zu navigieren. Drücke Umschalttaste + Tab, um zu den Steuerelementen zu gelangen, mit denen du die Elemente in der Liste nach Aktivitätstyp filtern oder nur ungelesene Benachrichtigungen anzeigen kannst. Wenn dein Fokus auf einem bestimmten Element liegt, kannst du das Kontext-Menü öffnen, um auf Aktionen wie das Öffnen der Unterhaltung in einem neuen Fenster oder das Hinzufügen als To-do zuzugreifen. Drücke die Eingabetaste, um das jeweilige Element in der primären Ansicht zu öffnen, während der Navigationsbereich offen bleibt, damit du das nächste Element im Tab Aktivität leicht aufrufen kannst. Drücke E, um eine Benachrichtigung zu löschen, und R, um eine Benachrichtigung als gelesen zu markieren.



Nützliche Tastaturnavigation

Vorheriges oder nächstes Element öffnen

Du kannst in jedem Tab mit der Option + ↑ / ↓ (Mac) oder Alt + ↑ / ↓ (Windows) das vorherige oder nächste Element im Navigationsbereich öffnen.

+ / (Mac) oder + / (Windows) das vorherige oder nächste Element im Navigationsbereich öffnen. Drücke in den Tabs Home, DMs oder Aktivität auf Option+Umschalttaste+↑/↓ (Mac) oder Alt+Umschalttaste+↑/↓ (Windows), um das vorherige oder nächste ungelesene Element im Navigationsbereich zu öffnen.



Aktivitäten aller Workspaces zusammenfassen

Um eine Zusammenfassung der Benachrichtigungen von jedem Workspace zu erhalten, bei dem du angemeldet bist, drücke ⌘+Option+S (Mac) oder Strg+Alt+S (Windows) auf deiner Tastatur. Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der Benachrichtigungen und ungelesenen Nachrichten an, je nachdem, wo ungelesene Aktivitäten vorliegen:

Ungelesene Aktivitäten in deinem aktiven Workspace

„[Number of] Benachrichtigungen und [number of] ungelesene Nachrichten in [name of active workspace].“

„[Number of] Benachrichtigungen und [number of] ungelesene Nachrichten in [name of active workspace].“ Ungelesene Aktivitäten in deinem aktiven Workspace und anderen angemeldeten Workspaces

„[Number of] Benachrichtigungen und [number of] ungelesene Nachrichten in [name of active workspace] und [list of other signed in workspaces] haben Benachrichtigungen.“



Zwischen Workspaces wechseln

Du kannst zum Workspace-Menü springen, indem du ⌘+Umschalttaste+S (Mac) oder Strg+Umschalttaste+S (Windows) drückst und dann mit ↑ oder ↓ zum Workspace deiner Wahl navigierst. Alternativ kannst du auch mit der F6-Navigation zum Workspace-Switcher-Menü navigieren.



Zu einer beliebigen Unterhaltung, einem beliebigen Tab oder einer beliebigen Seite springen

Die einfachste Art, einen Channel, eine DM, einen Tab (z. B. Home, DMs usw.) oder eine Seite (z. B. Ungelesenes, Threads, Entwürfe und Gesendet) zu öffnen, ist ein Tastaturkürzel.

Drücke ⌘+K (Mac) oder Strg+K (Windows/Linux). Gib den Namen eines Channels, einer Person oder einer Seite ein. Drücke auf Eingabe.

Diese Tastenkombination kann von jedem Tab in Slack aus verwendet werden. Channels werden immer unter Home geöffnet, und Direktnachrichten-Unterhaltungen werden entweder unter Home oder im Tab DMs geöffnet.

Tipp: Du kannst die Tastaturkürzel Alt/Option+↓, Alt/Option+↑ verwenden, um zur vorherigen oder nächsten Unterhaltung in deiner Seitenleiste zu navigieren.



An einer Unterhaltung teilnehmen

Unterhaltung lesen

Mac Windows/Linux Wenn du zu einer Unterhaltung navigierst, landet dein Fokus im Nachrichten-Schreibfenster. Drücke ↑, um zur Nachrichtenliste zu wechseln. Dein Fokus landet in der aktuellsten Nachricht in der Unterhaltung. Drücke ⌘+J, um zur ersten ungelesenen Nachricht zu springen. Drücke ↑ und ↓, um innerhalb der Nachrichtenliste zwischen einzelnen Nachrichten zu navigieren. Eine Zusammenfassung einer Nachricht wird gelesen, wenn sie im Fokus ist. Wenn du VoiceOver verwendest, kannst du ebenfalls innerhalb der Nachrichten navigieren. Tipp: Du kannst bis zu zehn Nachrichten in chronologischer Reihenfolge, von der ältesten bis zur neuesten, wiedergeben. Drücke dafür in einer beliebigen Unterhaltung auf ⌘+Option und anschließend auf eine Zahl zwischen 0 und 9 (wenn du auf die 0 drückst, werden die letzten zehn Nachrichten wiedergegeben). Wenn du zu einer Unterhaltung navigierst, landet dein Fokus im Nachrichten-Schreibfenster. Dadurch wird auch der virtuelle Cursor ausgeschaltet. Drücke ↑, um zur Nachrichtenliste zu wechseln. Dein Fokus landet in der aktuellsten Nachricht in der Unterhaltung. Drücke Strg+J, um zur ersten ungelesenen Nachricht zu springen. Drücke ↑ und ↓, um innerhalb der Nachrichtenliste zwischen einzelnen Nachrichten zu navigieren. Eine Zusammenfassung einer Nachricht wird gelesen, wenn sie im Fokus ist. Um Nachrichteninhalte mit dem virtuellen Cursor zu lesen, drücke Tab. Der Fokus wird auf den Namen der Person verschoben, die die Nachricht gesendet hat. Wenn du weiterlesen oder zwischen Nachrichten navigieren möchtest, drücke Umschalttaste+Tab, bis der Fokus wieder auf die Nachricht in der Liste verschoben wird. Dadurch sollte der Durchsuchenmodus beendet werden. Drücke dann erneut ↑ und ↓. Tipp: Du kannst bis zu zehn Nachrichten in chronologischer Reihenfolge, von der ältesten bis zur neuesten, wiedergeben. Drücke dafür in einer beliebigen Unterhaltung auf Alt und anschließend auf eine Zahl zwischen 0 und 9 (wenn du auf die 0 drückst, werden die letzten zehn Nachrichten wiedergegeben).

Mithilfe der folgenden Tasten kannst du schnell zwischen Nachrichten navigieren:

Seite nach oben und Seite nach unten , um dich nach oben und unten zu bewegen.

und , um dich nach oben und unten zu bewegen. Pos1 und Ende , um zur ersten oder neuesten Nachricht zu gelangen.

und , um zur ersten oder neuesten Nachricht zu gelangen. Umschalttaste + Seite nach oben , um zur ersten Nachricht vom Vortag zu gelangen.*

+ , um zur ersten Nachricht vom Vortag zu gelangen.* Umschalttaste+Seite nach unten, um zur ersten Nachricht des nächsten Tages zu gelangen.*

* Diese Tasten können nicht verwendet werden, um zwischen Nachrichten auf der Seite Ungelesenes zu navigieren.



Nachrichtenaktionen

Es gibt eine Reihe nützlicher Aktionen, die du für Nachrichten in Slack ausführen kannst, z. B. das Hinzufügen von Emoji-Reaktionen, das Antworten in einem Thread und das Kopieren eines Links zu einer Nachricht.

Verschiebe den Fokus auf die Nachricht deiner Wahl, um auf diese Funktionen zuzugreifen. Zum Öffnen des Nachrichtenaktionen-Menüs kannst du Tab+M (für Mac, mit aktiviertem vollständigem Tastaturzugriff) oder die Menü-Taste (in Windows) drücken. Du kannst auch Tab drücken, während die Nachricht deiner Wahl fokussiert ist, um auf diese und weitere Nachrichtenaktionen zuzugreifen.



Auf Unterhaltung antworten

Um eine Nachricht in einem Channel oder einer DM unter Mac zu schreiben, starte einfach die Eingabe. Slack verschiebt den Fokus automatisch auf das Nachrichtenfeld. Unter Windows oder Linux, musst du zunächst auf F6 drücken, um den Fokus auf das Nachrichtenfeld zu verschieben. Anschließend kannst du mit der Eingabe beginnen. (Optional) Drücke Tab, um auf die Toolbar für primäre Aktionen im Schreibfenster zuzugreifen, über die du Anhänge hinzufügen, Video- und Audioclips aufnehmen oder benutzerdefinierte Emojis einfügen kannst. Drücke die Eingabetaste, um deine Nachricht zu senden.

Tipp: Mit Aktionen kannst du eine Reihe von Aktionen in Slack ausführen.

Du kannst auch direkt über den Button Verfassen/Neu erstellen eine Nachricht an eine beliebige Person oder Unterhaltung senden:

Drücke ⌘+N (Mac) oder Strg+N (Windows/Linux). Der Fokus wird auf das Feld An: verschoben. Gib den Namen eines Channels oder einer Person ein, um eine Unterhaltung für deine Nachricht auszuwählen. Drücke auf Eingabe. Die primäre Ansicht wechselt zur ausgewählten Unterhaltung und der Fokus wird auf das Nachrichtenfeld verschoben. Gib deine Nachricht ein und drücke dann die Eingabetaste, um sie zu senden.



Thread starten oder beantworten

Threads sind Seitenleisten-Unterhaltungen in einem Channel oder einer DM und hilfreich, um Ordnung in Unterhaltungen zu bewahren. Threads können nur eine Ebene tief sein und sind immer in der sekundären Ansicht geöffnet.

Navigiere in einer Unterhaltung zu der Nachricht, zu der du einen Thread starten oder auf deren Thread du antworten möchtest. Drücke → oder T, um den Thread in der sekundären Ansicht zu öffnen. Der Fokus wird auf die sekundäre Ansicht verschoben, und zwar in derselben Nachricht. Wenn es schon Antworten auf den Thread gibt, drücke ↓, um sie in chronologischer Reihenfolge zu lesen. Um einen Thread zu starten oder darauf zu antworten, drücke auf Ende. Der Fokus wechselt daraufhin zum Nachrichtenfeld in der sekundären Ansicht.

Tipp: Drücke ←, um den Fokus wieder zur Originalnachricht zu wechseln, zu der Thread-Antworten hinzugekommen sind.



Persönliche Screenreader-Einstellungen verwalten

Zur Anpassung des Screenreaders an deine individuellen Anforderungen kannst du die folgenden persönlichen Einstellungen vornehmen:

Ausführlichkeit von Nachrichten bearbeiten, um auszuwählen, welche Teile einer Nachricht in welcher Reihenfolge vorgelesen werden

Wähle aus, ob eingehende Nachrichten angekündigt werden sollen, während du dich gerade in einer Unterhaltung befindest

Auswählen, auf welche Weise Emojis in Huddles vorgelesen werden

Ausführlichkeit von Nachrichten anpassen

Drücke ⌘ + Komma (Mac) oder Strg + Komma (Windows/Linux), um deine persönlichen Einstellungen zu öffnen. Drücke ↓, um zu Barrierefreiheit zu navigieren. Drücke dann die Eingabetaste. Drücke die Tabulatortaste, um zum Abschnitt Ausführlichkeit von Nachrichten zu navigieren, und drücke dann ↑ oder ↓, um zu dem Teil der Nachricht zu navigieren, den du anpassen möchtest. Drücke die Eingabetaste, um ein Nachrichtenelement auszuwählen oder dessen Auswahl aufzuheben. Drücke die Tabulatortaste, um ↑ oder ↓ auszuwählen, und drücke dann die Eingabetaste, um die Reihenfolge für das ausgewählte Nachrichtenelement zu ändern.

Tipp: Du kannst auch eine Vorschau ansehen, deine Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und deine persönlichen Einstellungen in allen Workspaces synchronisieren. Drücke die Tabulatortaste, um zu diesen Einstellungen unten im Abschnitt Ausführlichkeit von Nachrichten zu gelangen.

Screenreader-Ansagen verwalten

Desktop Android Drücke ⌘ + Komma (Mac) oder Strg + Komma (Windows/Linux), um deine persönlichen Einstellungen zu öffnen. Drücke auf ↓, um zu „Barrierefreiheit“ zu navigieren. Drücke dann auf die Eingabetaste. Drücke die Tabulatortaste, um zum Abschnitt Screenreader-Ankündigungen zu navigieren. Drücke auf die Eingabetaste, um deine persönlichen Einstellungen auszuwählen. Wähle dein Profilbild aus, um deine Einstellungen zu öffnen. Wähle Persönliche Einstellungen aus. Navigiere zu Barrierefreiheit. Aktiviere oder deaktiviere den Umschalter neben Eingehende Nachrichten ankündigen. Hinweis: Diese persönliche Einstellung ist in der Slack App für iOS nicht verfügbar.



Persönliche Einstellungen für „Als gelesen markieren“ verwalten

Slack bietet drei Optionen in Persönliche Einstellungen für das Lesen von Nachrichten und deren Markierung als „Gelesen“:

Beginne dort, wo ich aufgehört habe, und markiere den Channel als gelesen (Standard)

Lies die Nachrichten chronologisch von den ältesten bis zu den neuesten. Der anfängliche Fokuspunkt ist die erste ungelesene Nachricht in einer Nachricht. Wenn alle Nachrichten gelesen wurden, wechselt der Fokus zur letzten Nachricht, die du in der Unterhaltung fokussiert hast. Drücke auf ↓ , um die nächste Nachricht zu lesen.

Lies die Nachrichten chronologisch von den ältesten bis zu den neuesten. Der anfängliche Fokuspunkt ist die erste ungelesene Nachricht in einer Nachricht. Wenn alle Nachrichten gelesen wurden, wechselt der Fokus zur letzten Nachricht, die du in der Unterhaltung fokussiert hast. Drücke auf , um die nächste Nachricht zu lesen. Beginne mit der neuesten Nachricht markiere den Channel als gelesen

Lies die Nachrichten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge. Der anfängliche Fokuspunkt ist die aktuellste Nachricht in einem Channel.

Lies die Nachrichten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge. Der anfängliche Fokuspunkt ist die aktuellste Nachricht in einem Channel. Beginne mit der neuesten Nachricht, aber lass ungelesene Nachrichten ungelesen

Zeige die Nachrichten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge an. Der anfängliche Fokuspunkt ist die aktuellste Nachricht in der Unterhaltung, die Unterhaltung wird aber erst als gelesen markiert, wenn du jede Nachricht gelesen hast.

Hinweis: Du kannst festlegen, ob beim Senden oder Empfangen von Nachrichten in einer Unterhaltung Töne abgespielt werden sollen. Navigiere dazu in deinen persönlichen Einstellungen zum Ordner Benachrichtigungen.