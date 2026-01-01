Se você criou ou está gerenciando um fluxo de trabalho, você pode fazer alterações nele.

Dica: Criadores de fluxo de trabalho podem adicionar gerentes de fluxo de trabalho para conceder acesso de edição e permissões de gerenciamento a outras pessoas.

Editar um fluxo de trabalho

Se necessário, você pode editar um fluxo de trabalho quando precisar. Depois que concluir a edição, publique as alterações para disponibilizá-las a outras pessoas que possam precisar. Você tem estas opções:

Escolher um novo acionador

Caso seu fluxo de trabalho ainda não tenha sido publicado, escolha um novo acionador. Para alterar o acionador de um fluxo de trabalho publicado, faça uma cópia e escolha o novo acionador. Em seguida, publique a nova versão.

Caso seu fluxo de trabalho ainda não tenha sido publicado, escolha um novo acionador. Para alterar o acionador de um fluxo de trabalho publicado, faça uma cópia e escolha o novo acionador. Em seguida, publique a nova versão. Modificar etapas

Adicione e remova etapas ou altere a forma como elas funcionam.

Adicione e remova etapas ou altere a forma como elas funcionam. Alterar detalhes sobre o fluxo de trabalho

Adicione um novo nome, descrição ou imagem personalizada.

Adicione um novo nome, descrição ou imagem personalizada. Atualizar permissões

Adicione e remova gerentes de fluxo de trabalho, além de alterar quem pode usar e copiar o fluxo de trabalho.

Adicione e remova gerentes de fluxo de trabalho, além de alterar quem pode usar e copiar o fluxo de trabalho. Cancelar a publicação de um fluxo de trabalho

No caso de alterações mais substanciais, talvez seja melhor cancelar a publicação do fluxo de trabalho primeiro. Ele ficará temporariamente indisponível para que você faça outras atualizações. Quando a nova versão melhorada estiver pronta, basta republicá-lo.

No caso de alterações mais substanciais, talvez seja melhor cancelar a publicação do fluxo de trabalho primeiro. Ele ficará temporariamente indisponível para que você faça outras atualizações. Quando a nova versão melhorada estiver pronta, basta republicá-lo. Excluir um fluxo de trabalho

Remova permanentemente um fluxo de trabalho do Slack.





Alterar ou remover etapas

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, clique em Gerenciados por você. Clique no ícone de lápis ao lado do fluxo de trabalho que você deseja editar. Clique no ícone de lápis ao lado da etapa que você quer alterar. Para remover uma etapa, passe o mouse sobre o ícone de lápis e clique na lixeira. Faça as alterações, depois clique em Salvar. Clique em Publicar alterações.

Observação: se a guia Agentes e ferramentas não estiver disponível na barra lateral, procure a guia

Ferramentas. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.

Dica: Para reorganizar as etapas, arraste e solte-as em um novo local.



Atualizar detalhes sobre o fluxo de trabalho

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, clique em Gerenciados por você. Clique no ícone de lápis ao lado do fluxo de trabalho que você deseja editar. Clique no nome do fluxo de trabalho no canto superior esquerdo para editar os detalhes sobre o fluxo de trabalho. Faça as alterações, depois clique em Salvar.



Alterar permissões

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, clique em Gerenciados por você. Clique no ícone de lápis ao lado do fluxo de trabalho que você deseja editar. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito do Criador de fluxo de trabalho. Selecione Configurações e depois clique em Editar ao lado de Permissões. Faça as alterações, depois clique em Salvar.



Cancelar a publicação ou excluir um fluxo de trabalho

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, clique em Gerenciados por você. Ao lado do fluxo de trabalho que você quer excluir ou cuja publicação quer cancelar, clique no ícone de três pontos. No menu, selecione Cancelar publicação ou Excluir. Depois, clique em Cancelar publicação ou Confirmar para confirmar.

Observação: se você cancelar a publicação ou excluir um fluxo de trabalho ativo, ele irá parar de funcionar para todas as pessoas que o usam. A exclusão de um fluxo de trabalho é permanente e não pode ser revertida.