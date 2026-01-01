Wenn du einen Workflow erstellt hast oder ein:e Workflow-Manager:in bist, kannst du Änderungen daran vornehmen.

Tipp: Workflow-Ersteller:innen können Workflow-Manager:innen hinzufügen, um anderen Personen Zugang zur Bearbeitung von Workflows und zur Verwaltung von Berechtigungen zu gewähren.

Workflows bearbeiten

Wenn du Änderungen an einem Workflow vornehmen musst, kannst du diesen jederzeit bearbeiten. Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, kannst du deine Änderungen veröffentlichen, um sie für alle verfügbar zu machen, die den Workflow verwenden müssen. Folgende Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung:

Einen neuen Trigger auswählen

Wenn dein Workflow noch nie veröffentlicht wurde, kannst du einen neuen Trigger wählen. Um den Trigger eines veröffentlichten Workflows zu ändern, erstelle eine Kopie, wähle einen neuen Trigger und veröffentliche dann die neue Version.

Wenn dein Workflow noch nie veröffentlicht wurde, kannst du einen neuen Trigger wählen. Um den Trigger eines veröffentlichten Workflows zu ändern, erstelle eine Kopie, wähle einen neuen Trigger und veröffentliche dann die neue Version. Schritte verändern

Du kannst Schritte hinzufügen und entfernen oder die Funktionsweise von Schritten ändern.

Du kannst Schritte hinzufügen und entfernen oder die Funktionsweise von Schritten ändern. Workflow-Details ändern

Füge einen neuen Namen, eine Beschreibung oder ein benutzerdefiniertes Bild hinzu.

Füge einen neuen Namen, eine Beschreibung oder ein benutzerdefiniertes Bild hinzu. Berechtigungen aktualisieren

Füge Workflow-Manager:innen hinzu oder entferne sie. Du kannst auch ändern, wer den Workflow verwenden und kopieren darf.

Füge Workflow-Manager:innen hinzu oder entferne sie. Du kannst auch ändern, wer den Workflow verwenden und kopieren darf. Veröffentlichung eines Workflows aufheben

Für spätere Änderungen empfiehlt es sich zunächst, die Veröffentlichung des Workflows aufzuheben. Dadurch steht er vorübergehend nicht zur Verfügung, so dass du umfangreichere Aktualisierungen vornehmen kannst. Sobald die neue und verbesserte Version fertig ist, kannst du den Workflow einfach neu veröffentlichen.

Für spätere Änderungen empfiehlt es sich zunächst, die Veröffentlichung des Workflows aufzuheben. Dadurch steht er vorübergehend nicht zur Verfügung, so dass du umfangreichere Aktualisierungen vornehmen kannst. Sobald die neue und verbesserte Version fertig ist, kannst du den Workflow einfach neu veröffentlichen. Workflow löschen

Damit entfernst du den Workflow endgültig aus Slack.





Schritte ändern oder entfernen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke unter Workflows auf Von dir verwaltet. Klicke neben dem Workflow, den du bearbeiten möchtest, auf das Bleistiftsymbol. Klicke neben dem Schritt, den du ändern möchtest, auf das Bleistiftsymbol. Bewege zum Entfernen eines Schrittes den Cursor über das Bleistiftsymbol und klicke dann auf den Papierkorb. Nimm die gewünschten Änderungen vor und klicke abschließend auf Speichern. Klicke auf Änderungen veröffentlichen.

Hinweis: Wenn der Tab Agenten und Tools in der Seitenleiste nicht angezeigt wird, suche stattdessen nach

Tools. Möglicherweise musst du auf Mehr klicken, um sie zu finden.

Tipp: Um Schritte neu anzuordnen, kannst du sie per Drag and Drop an eine neue Position ziehen.



Workflow-Details aktualisieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke unter Workflows auf Von dir verwaltet. Klicke neben dem Workflow, den du bearbeiten möchtest, auf das Bleistiftsymbol. Klicke oben links auf den Namen des Workflows, um die Workflow-Details zu bearbeiten. Nimm die gewünschten Änderungen vor und klicke abschließend auf Speichern.



Berechtigungen ändern

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke unter Workflows auf Von dir verwaltet. Klicke neben dem Workflow, den du bearbeiten möchtest, auf das Bleistiftsymbol. Klicke oben rechts im Workflow-Builder auf das Symbol mit den drei Punkten. WähleEinstellungen aus und klicke dann auf Bearbeiten neben Berechtigungen. Nimm die gewünschten Änderungen vor und klicke abschließend auf Speichern.



Veröffentlichung eines Workflows aufheben oder Workflow löschen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke unter Workflows auf Von dir verwaltet. Klicke neben dem Workflow, dessen Veröffentlichung du aufheben oder den du löschen möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle im Menü die Option Veröffentlichung rückgängig machen oder Löschen aus und klicke dann zum Bestätigen auf Veröffentlichung rückgängig machen oder Bestätigen.

Hinweis: Wenn du die Veröffentlichung eines aktiven Workflows aufhebst oder ihn löschst, wird er für alle, die ihn derzeit verwenden, nicht mehr ausgeführt. Das Löschen eines Workflows ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden.