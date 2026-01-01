Se hai creato un workflow o sei manager di un workflow, puoi apportarvi modifiche.
Suggerimento: i creatori dei workflow possono aggiungere manager di workflow per concedere ad altre persone l’accesso alla modifica dei workflow e gestire le autorizzazioni.
Modificare un workflow
Se devi modificare un workflow, puoi farlo in qualsiasi momento. Quando hai terminato le modifiche, pubblicale per renderle disponibili a chiunque debba utilizzare il workflow. Ecco cosa puoi fare:
Scegliere un nuovo trigger Se il workflow non è mai stato pubblicato, puoi scegliere un nuovo trigger. Per cambiare il trigger di un workflow pubblicato, creane una copia, scegli un nuovo trigger e pubblica la nuova versione.
Modifica i passaggi Aggiungi e rimuovi i passaggi o modificane l’esecuzione.
Modifica i dettagli del workflow Aggiungi un nuovo nome, una nuova descrizione o una nuova immagine personalizzata.
Aggiorna le autorizzazioni Aggiungi e rimuovi i manager di workflow e cambia chi può utilizzare e copiare il workflow.
Annullare la pubblicazione di un workflow Per effettuare modifiche più consistenti, per prima cosa dovresti annullare la pubblicazione del workflow. In questo modo sarà temporaneamente non disponibile, consentendo di effettuare aggiornamenti più grandi. Una volta pronta la versione nuova e migliorata, è sufficiente pubblicare nuovamente il workflow.
Elimina un workflow Rimuovi il workflow da Slack in modo permanente.
Modifica o rimuovi i passaggi
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Da Workflow, clicca su Gestiti da te.
Clicca sull’icona Matita accanto al workflow che vuoi modificare.
Clicca sull’icona Matita accanto al passaggio che vuoi modificare. Per rimuovere un passaggio, passa il puntatore sull’icona Matita, quindi clicca sul cestino.
Effettua le modifiche e clicca su Salva.
Clicca su Pubblica modifiche.
Nota: se non trovi la scheda Agenti e strumenti nella barra laterale, cerca la scheda Strumenti . Per trovarla, potresti dover cliccare su Altro.
Suggerimento: per riordinare i passaggi, trascinali in una nuova posizione.
Aggiorna i dettagli del workflow
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Da Workflow, clicca su Gestiti da te.
Clicca sull’icona Matita accanto al workflow che vuoi modificare.
Clicca sul nome del workflow nell’angolo in alto a sinistra per modificarne i dettagli.
Effettua le modifiche e clicca su Salva.
Modifica le autorizzazioni
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Da Workflow, clicca su Gestiti da te.
Clicca sull’icona Matita accanto al workflow che vuoi modificare.
Clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra di Workflow Builder.
Seleziona Impostazioni e poi Modifica accanto a Autorizzazioni.
Effettua le modifiche e clicca su Salva.
Elimina un workflow o annullane la pubblicazione
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Da Workflow, clicca su Gestiti da te.
Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al workflow per cui vuoi annullare la pubblicazione o che vuoi eliminare.
Dal menu, seleziona Annulla pubblicazione o Elimina, poi clicca su Annulla pubblicazione o Conferma per confermare.
Nota: se elimini un workflow o ne annulli la pubblicazione, l’esecuzione si interromperà per tutti coloro che lo stanno utilizzando in quel momento. L'eliminazione di un workflow è definitiva e non può essere annullata.