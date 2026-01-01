Si has creado un flujo de trabajo, o si eres gestor de uno, puedes modificarlo.

Consejo: Los creadores de flujos de trabajo pueden añadir administradores del flujo de trabajo para que otras personas puedan editar los flujos y gestionar los permisos.

Cómo editar un flujo de trabajo

Si necesitas hacer cambios en un flujo de trabajo, puedes hacerlos en cualquier momento. Cuando hayas terminado de editarlo, publica los cambios para que todas las personas que lo utilicen puedan verlos. A continuación van un par de sugerencias:

Seleccionar un nuevo activador

Si tu flujo de trabajo no se ha publicado nunca, puedes seleccionar un nuevo activador. Para cambiar el activador de un flujo de trabajo publicado, crea una copia y selecciona un nuevo activador. Después, publica la nueva versión.

Si tu flujo de trabajo no se ha publicado nunca, puedes seleccionar un nuevo activador. Para cambiar el activador de un flujo de trabajo publicado, crea una copia y selecciona un nuevo activador. Después, publica la nueva versión. Modificar pasos

Añade y elimina pasos o cambia su funcionamiento.

Añade y elimina pasos o cambia su funcionamiento. Cambiar información del flujo de trabajo

Añade un nuevo nombre, descripción o imagen personalizada.

Añade un nuevo nombre, descripción o imagen personalizada. Actualizar permisos

Añade y elimina administradores de flujos de trabajo. Además, puedes cambiar quién puede usar y copiar el flujo de trabajo.

Añade y elimina administradores de flujos de trabajo. Además, puedes cambiar quién puede usar y copiar el flujo de trabajo. Anular la publicación de un flujo de trabajo

Si los cambios son más grandes, es posible que quieras anular primero la publicación de tu flujo de trabajo. Esto hará que deje de estar disponible temporalmente, lo que te permite realizar cambios más significativos. Una vez lista la nueva versión mejorada, basta con volver a publicar el flujo de trabajo.

Si los cambios son más grandes, es posible que quieras anular primero la publicación de tu flujo de trabajo. Esto hará que deje de estar disponible temporalmente, lo que te permite realizar cambios más significativos. Una vez lista la nueva versión mejorada, basta con volver a publicar el flujo de trabajo. Eliminar un flujo de trabajo

Elimina permanentemente el flujo de trabajo de Slack.





Cambiar o eliminar pasos

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Desde Flujos de trabajo, haz clic en Gestionados por ti. Haz clic en el icono del lápiz situado junto al flujo de trabajo que quieras editar. Haz clic en el icono del lápiz situado junto al paso que quieras cambiar. Para eliminar un paso, pasa el cursor sobre el icono del lápiz y, después, haz clic en la papelera. Realiza los cambios y haz clic en Guardar. Selecciona Publicar cambios.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña

Herramientas en su lugar. Puede que tengas que hacer clic en Más para encontrarla.

Consejo: Para modificar el orden de los pasos, arrastra y suelta los pasos en una nueva ubicación.



Editar información del flujo de trabajo

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Desde Flujos de trabajo, haz clic en Gestionados por ti. Haz clic en el icono del lápiz situado junto al flujo de trabajo que quieras editar. Haz clic en el nombre del flujo de trabajo en la esquina superior izquierda para editar su información. Realiza los cambios y haz clic en Guardar.



Cambiar permisos

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Desde Flujos de trabajo, haz clic en Gestionados por ti. Haz clic en el icono del lápiz situado junto al flujo de trabajo que quieras editar. Haz clic en el icono con tres puntos n la esquina superior derecha del creador de flujos de trabajo. Selecciona Ajustes y, después, selecciona Editar al lado de Permisos. Realiza los cambios y haz clic en Guardar.



Eliminar un flujo de trabajo o anular su publicación

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Desde Flujos de trabajo, haz clic en Gestionados por ti. Haz clic en el icono con tres puntos situado junto al flujo de trabajo cuya publicación desees anular o eliminar. Selecciona Anular publicación o Eliminar en el menú y, después, haz clic en Anular publicación o Confirmar para confirmar.

Nota: Si eliminas un flujo de trabajo activo o anulas su publicación, dejará de funcionarle a todos aquellos que estén usándolo en esos momentos. Eliminar un flujo de trabajo es una acción permanente y no puede anularse.