Tutoriais e vídeos
É fácil aprender a usar o Slack: tutoriais, vídeos e dicas para obter mais produtividade.
Próximo Anterior Ações,atividade,logs de acesso,acessibilidade,adicionar,adicionar um app,Adicionar membros,Adicionar ao Slack,administradores,todas as senhas,análise,Android,anúncio,anúncios,Diretório de apps,ícone do app,Apple Watch,aprovar apps,arquivo,Asana,Atlassian,Apps de automação,selo,detalhes de faturamento,faturamento,Bitbucket,usuário bot,box,navegação,chamadas,Chamadas:,cancelar,alterações,canais,canal instantaneamente,gerenciamento de canal,notificação de canal,sugestões de canais,reivindicar domínios,fechar,cultura da empresa,exportações de conformidade,escrever,computadores,conversas,converter,conectar,contas conectadas,conexão,conectando,copiar mensagens,criar,personalização,personalizar,SAML personalizado,personalizado,equipes de suporte ao cliente,exportações de dados,segurança de dados,desativar,canais padrão,excluir,exclusão,implantar slack,computador,mensagens diretas,diretório,desativar,descobrir e entrar,APIs de descoberta,nome exibido,MDs,Não perturbe,domínio,domínios,downgrade,dropbox,contas duplicadas,editar,editando,educação,endereço de e-mail,e-mail,emoji,emoticons,Enterprise Grid,Enterprise Mobility Management,executivos,exportar,falha nos pagamentos,faturamento justo,perguntas frequentes,localizando,formato,formatando,estrutura de apps,testes gratuitos,geral,primeiros passos,giphy,integração com github,organização do github,github,glossário,apps do google,google agenda,google drive,convidados,destaques,hipchat,recursos humanos,IFTTT,importar,Webhooks de entrada,integrações,ios,convidar,equipes de TI,JIRA,entrar,Fique por dentro,layout do teclado,atalhos do teclado,Acesso do Keychain,notificações por palavra-chave,idioma,idiomas,sair,visualizações de link,carregando,limites,links,linux,mac,gerenciar um workspace,gerenciar apps,gerencias membros,marketing,menção,unir,ações de mensagens,mensagens exibidas,exibição de mensagem,produtos da Microsoft,móvel,push para móvel,mover canais,mover workspaces,vários,silenciar,nome,nomes,ruído,sem fins lucrativos,notificar,OneDrive,integrar,proprietários,senha,pagamento,pagamentos,permissões,telefones,fixar,plano,planos,plano plus,enquetes,propriedade principal,políticas de privacidade,priorizar tarefas,privado,canal privado,anotações e arquivos privados,gerenciamento de projetos,canal público,objetivo,Quick Switcher,citação,reativar,ler,recrutamento,informações de referência,lembrete,remover,renomear,retenção,Solicitar um novo workspace,função,funções,RSS,vendas,Salesforce,SAML,SCIM,provisionamento de SCIM,leitor de tela,pesquisar,enviar,duração da sessão,compartilhar mensagens,compartilhar,canal compartilhado,canais compartilhados,barra lateral,entrar,sair,modo de inscrição,logon único,Dia do Slack,Slack para equipes,Notificações do Slack,Salvar anotações e arquivos,Acordos de nível de serviço,ServiceNow,inscrever-se,status do Slack,slackbot,comandos de barra,snippet,soneca,desenvolvedores de software,favorito,estatísticas,Stride,sincronizar,tablets,imposto,conversas,fuso horário,dicas,listas de tarefas,assunto,canais de triagem,Termos de Serviço,Trello,solução de problemas,problemas ao receber,tour,twitter,autenticação de dois fatores,mensagens não lidas,atualizações,upgrade,upload,nome de usuário,grupos de usuários,URL,férias,Fornecedor e pagamento,vídeo,chamada de voz,voz,o que é,o que é importante,lista de permissões,windows phone,windows,trabalho,apps do workspace,solicitações de criação de workspace,descoberta de workspace,configurações do workspace,wunderlist,suas ações,Zapier,zoom,recursos,#geral,Armazenamento de arquivos,postagens,modo escuro,tema,Workflow Builder,Voz,vídeo,compartilhamento de tela,fluxos de trabalho,Calendário do Outlook,Membros convidados,Transferência de propriedade,Lista de permissões,Enterprise Key Management,Transport Layer Security,Autenticação forte do cliente,CSV,arquivo de texto,horas de trabalho, Pesquisar "[term]" Ver mais [n] resultados → Concentrar-se no que realmente interessa
Se você recebe um fluxo constante de e-mails, chats e chamadas telefônicas, pode ser difícil concentrar-se no trabalho que é mais importante.
Neste tutorial, você vai aprender como usar o Slack para:
Como organizar as conversas
Acompanhe tarefas importantes
Agilize as atividades
Como organizar as conversas
À medida que o trabalho muda ao longo do tempo, é possível gerenciar e sair das conversas de maneiras que sejam eficazes para você.
Gerenciar a barra lateral
Sair de um canal
Classifique conversas importantes
adicionando canais e mensagens diretas aos favoritos ou, se você usar um plano pago do Slack, crie seções personalizadas na barra lateral.
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO Experimente: Abra e clique no nome de um canal ou uma MD no cabeçalho da conversa. Em seguida, clique no ícone de estrela para adicioná-la à seção de favoritos na barra lateral.
Se você entrar em um canal para fazer uma pergunta, será possível
sair do canal após ter obtido a informação que procurava. Experimente: Abra e clique no nome de um canal no cabeçalho da conversa. Em seguida, clique em Sair do canal. Entre no canal novamente se precisar.
Acompanhe tarefas importantes
Configure suas notificações, defina lembretes e conecte outros softwares para acompanhar as tarefas mais relevantes para você.
Personalizar notificações
Definir lembretes
Conectar ferramentas
Caso sua preocupação seja esquecer uma mensagem importante,
defina um lembrete para que você receba uma notificação sobre a mensagem mais tarde. Clique em Afazeres na barra de navegação para ver todos os lembretes que você definiu. Experimente: para definir um lembrete, passe o cursor do mouse sobre uma mensagem e clique no ícone de três pontos. Depois selecione a opção Lembrar-me disto.
Conecte outros softwares ao Slack para reunir mais ferramentas que você usa no trabalho em um só lugar. Por exemplo,
conecte o Google Agenda ou o Calendário do Outlook para ver e gerenciar eventos sem sair do Slack. Experimente: acesse o Slack Marketplace para ver uma lista completa de apps de calendário (e outros) que você pode conectar ao Slack.
Agilize as atividades
O Slack oferece
um conjunto de ferramentas de IA generativa que pode ajudar você a agilizar suas atividades.
Resuma conversas
Resumir seu dia
Economize tempo usando a IA para ficar por dentro de tudo mais rápido em todos os canais, conversas e mensagens diretas (MDs). Se você está participando de um novo canal ou se atualizando em uma discussão, a IA pode resumir conversas em segundos.
Pode haver canais no seu workspace que você deseja acompanhar, mas que não precisa ler ou postar várias vezes ao dia. O Slack pode fornecer um destaque do que aconteceu nesses canais uma vez ao dia, para que você possa se concentrar no que é mais importante no resto do tempo.
Tutorial anterior Ótimo!
Agradecemos seu feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Estamos com problemas. Tente novamente mais tarde.