Se você recebe um fluxo constante de e-mails, chats e chamadas telefônicas, pode ser difícil concentrar-se no trabalho que é mais importante.

Neste tutorial, você vai aprender como usar o Slack para: Como organizar as conversas

Acompanhe tarefas importantes

Agilize as atividades

Como organizar as conversas

À medida que o trabalho muda ao longo do tempo, é possível gerenciar e sair das conversas de maneiras que sejam eficazes para você.

Gerenciar a barra lateral Sair de um canal Classifique conversas importantes adicionando canais e mensagens diretas aos favoritos ou, se você usar um plano pago do Slack, crie seções personalizadas na barra lateral. Experimente: Abra e clique no nome de um canal ou uma MD no cabeçalho da conversa. Em seguida, clique no ícone de estrela para adicioná-la à seção de favoritos na barra lateral. Se você entrar em um canal para fazer uma pergunta, será possível sair do canal após ter obtido a informação que procurava. Experimente: Abra e clique no nome de um canal no cabeçalho da conversa. Em seguida, clique em Sair do canal. Entre no canal novamente se precisar.

Acompanhe tarefas importantes

Configure suas notificações, defina lembretes e conecte outros softwares para acompanhar as tarefas mais relevantes para você.

Personalizar notificações Definir lembretes Conectar ferramentas Escolha o que você quer receber, configure notificações por palavra-chave e muito mais nas preferências de notificação. Experimente: defina um horário de notificações para receber notificações apenas em determinadas horas. Caso sua preocupação seja esquecer uma mensagem importante, defina um lembrete para que você receba uma notificação sobre a mensagem mais tarde. Clique em Afazeres na barra de navegação para ver todos os lembretes que você definiu. Experimente: para definir um lembrete, passe o cursor do mouse sobre uma mensagem e clique no ícone de três pontos. Depois selecione a opção Lembrar-me disto. Conecte outros softwares ao Slack para reunir mais ferramentas que você usa no trabalho em um só lugar. Por exemplo, conecte o Google Agenda ou o Calendário do Outlook para ver e gerenciar eventos sem sair do Slack. Experimente: acesse o Slack Marketplace para ver uma lista completa de apps de calendário (e outros) que você pode conectar ao Slack.

Agilize as atividades

O Slack oferece um conjunto de ferramentas de IA generativa que pode ajudar você a agilizar suas atividades.

Resuma conversas Resumir seu dia Economize tempo usando a IA para ficar por dentro de tudo mais rápido em todos os canais, conversas e mensagens diretas (MDs). Se você está participando de um novo canal ou se atualizando em uma discussão, a IA pode resumir conversas em segundos. Pode haver canais no seu workspace que você deseja acompanhar, mas que não precisa ler ou postar várias vezes ao dia. O Slack pode fornecer um destaque do que aconteceu nesses canais uma vez ao dia, para que você possa se concentrar no que é mais importante no resto do tempo.

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