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Essayez : ouvrez un canal et cliquez sur son nom dans l’en-tête de la conversation, puis cliquez sur Quitter le canal. Rejoignez le canal si nécessaire.
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Connectez d’autres logiciels à Slack pour que davantage d’outils que vous utilisez au travail soient centralisés. Par exemple, connectez votre calendrier Google ou Outlook pour afficher et gérer des événements sans quitter Slack.
Essayez : Consultez le Slack Marketplace pour obtenir la liste complète des applications de calendrier (et toutes les autres) que vous pouvez connecter à Slack.
Gagnez du temps et mettez-vous rapidement à jour sur les canaux, les fils de discussion et les messages directs grâce à l’IA. Lorsque vous rejoignez un nouveau canal ou que vous rattrapez une discussion très riche, l’IA vous résume l’essentiel en quelques secondes.
Vous souhaitez garder un œil sur certains canaux de votre espace de travail, sans pour autant les lire plusieurs fois par jour ou y publier un message ? Slack peut vous proposer un récap de l’activité de ces canaux une fois par jour, afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel.