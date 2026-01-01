Wenn du einen stetigen Strom von E-Mails, Chats und Anrufen erhältst, kann es schwierig sein, sich auf die wesentlichen Arbeiten zu konzentrieren.

In diesem Tutorial erfährst du, wie du Slack für Folgendes verwenden kannst: Organisiere deine Unterhaltungen

Bleibe bei deinen wichtigsten Aufgaben auf dem Laufenden

Bringe dich schnell auf den neuesten Stand

Organisiere deine Unterhaltungen

Da sich die Arbeit im Laufe der Zeit verändert, kannst du die Unterhaltungen so verwalten und verlassen, wie es für dich am besten passt.

Deine Seitenleiste verwalten Channels verlassen Du kannst wichtige Unterhaltung kennzeichnen, indem du Channels und Direktnachrichten als Favoriten markierst oder, wenn du Slack mit einem kostenpflichtigen Plan verwendest, kannst du in deiner Seitenleiste deine Ordner erstellen. Probiere es aus: Öffnen einen Channel oder eine DM und klicke auf den Namen im Header der Unterhaltung. Klicke dann auf das Sternsymbol, um die Unterhaltung zu den Favoriten in deiner Seitenleiste hinzuzufügen. Wenn du einem Channel beitrittst, um eine Frage zu stellen, kannst du den Channel verlassen, nachdem du die gewünschte Information erhalten hast. Probiere es aus: Öffne einen Channel, klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen und klicke dann auf Channel verlassen. Tritt dem Channel erneut bei, wenn nötig.

Bleibe bei deinen wichtigsten Aufgaben auf dem Laufenden

Konfiguriere deine Benachrichtigungen, leg Erinnerungen fest und verknüpfe andere Software, damit du bei deinen wichtigsten Aufgaben auf dem Laufenden bleibst.

Benachrichtigungen benutzerdefiniert einrichten Erinnerungen festlegen Tools verbinden Wähle in deinen Einstellungen für Benachrichtigungen aus, worüber du benachrichtigt wirst, richte Keyword-Benachrichtigungen ein und vieles mehr. Probiere es aus: Lege einen Benachrichtigungszeitplan fest, um nur zu bestimmten Zeiten Benachrichtigungen zu erhalten. Wenn du Sorge hast, eine wichtige Nachricht zu vergessen, kannst du ganz entspannt eine Erinnerung festlegen, damit du später über die Nachricht informiert wirst. Klicke in der Navigationsleiste auf To-dos, um alle von dir eingestellten Erinnerungen einzusehen. Probiere es aus: Um eine Erinnerung einzurichten, musst du den Mauszeiger über eine Nachricht bewegen, auf das Symbol mit den drei Punkten klicken und dann Mich daran erinnern auswählen. Verbinde andere Software mit Slack, sodass mehr der Tools, die du bei der Arbeit verwendest, an einem Ort sind. Vernetze zum Beispiel deinen Google- oder Outlook-Kalender, um Termine anzusehen und zu verwalten, ohne Slack zu verlassen. Probiere es aus: Im Slack Marketplace findest du eine vollständige Liste der Kalender-Apps (und anderer Apps), die du mit Slack verbinden kannst.

Bringe dich schnell auf den neuesten Stand

Slack hat eine Reihe von generativen KI-Tools in petto, die dir helfen, schnell auf den neuesten Stand zu kommen.

Unterhaltungen zusammenfassen Eine Übersicht deines Tages erstellen Spare Zeit, indem du dich mit KI über Channels, Threads und Direktnachrichten (DMs) schnell auf den neuesten Stand bringst. Unabhängig davon, ob du einem neuen Channel beitrittst oder ein sich schnell weiterentwinkelndes Gespräch aufholst – KI kann Unterhaltungen in Sekundenschnelle zusammenfassen. Möglicherweise gibt es Channels in deinem Workspace, die du im Auge behalten möchtest, in denen du aber nicht mehrmals täglich lesen oder schreiben musst. Slack kann einmal pro Tag eine Übersicht der Inhalte dieser Channels bereitstellen, sodass du dich für den Rest der Zeit auf das Wesentliche konzentrieren kannst.

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