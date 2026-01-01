Probiere es aus: Öffnen einen Channel oder eine DM und klicke auf den Namen im Header der Unterhaltung. Klicke dann auf das Sternsymbol, um die Unterhaltung zu den Favoriten in deiner Seitenleiste hinzuzufügen.
Wenn du einem Channel beitrittst, um eine Frage zu stellen, kannst du den Channel verlassen, nachdem du die gewünschte Information erhalten hast.
Probiere es aus: Öffne einen Channel, klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen und klicke dann auf Channel verlassen. Tritt dem Channel erneut bei, wenn nötig.
Bleibe bei deinen wichtigsten Aufgaben auf dem Laufenden
Konfiguriere deine Benachrichtigungen, leg Erinnerungen fest und verknüpfe andere Software, damit du bei deinen wichtigsten Aufgaben auf dem Laufenden bleibst.
Wenn du Sorge hast, eine wichtige Nachricht zu vergessen, kannst du ganz entspannt eine Erinnerung festlegen, damit du später über die Nachricht informiert wirst. Klicke in der Navigationsleiste auf To-dos, um alle von dir eingestellten Erinnerungen einzusehen.
Probiere es aus: Um eine Erinnerung einzurichten, musst du den Mauszeiger über eine Nachricht bewegen, auf das Symbol mit den drei Punkten klicken und dann Mich daran erinnern auswählen.
Verbinde andere Software mit Slack, sodass mehr der Tools, die du bei der Arbeit verwendest, an einem Ort sind. Vernetze zum Beispiel deinen Google- oder Outlook-Kalender, um Termine anzusehen und zu verwalten, ohne Slack zu verlassen.
Probiere es aus: Im Slack Marketplace findest du eine vollständige Liste der Kalender-Apps (und anderer Apps), die du mit Slack verbinden kannst.
Spare Zeit, indem du dich mit KI über Channels, Threads und Direktnachrichten (DMs) schnell auf den neuesten Stand bringst. Unabhängig davon, ob du einem neuen Channel beitrittst oder ein sich schnell weiterentwinkelndes Gespräch aufholst – KI kann Unterhaltungen in Sekundenschnelle zusammenfassen.
Möglicherweise gibt es Channels in deinem Workspace, die du im Auge behalten möchtest, in denen du aber nicht mehrmals täglich lesen oder schreiben musst. Slack kann einmal pro Tag eine Übersicht der Inhalte dieser Channels bereitstellen, sodass du dich für den Rest der Zeit auf das Wesentliche konzentrieren kannst.