Com a pesquisa empresarial, os membros da sua organização podem encontrar as informações e o conteúdo de que precisam em outros apps (como Google Drive, GitHub, entre outros) exatamente onde já estão trabalhando no Slack.

Dica: você também pode criar conectores personalizados usando fontes de dados internas com as APIs do Slack. Para mais informações, acesse Pesquisa empresarial para apps na nossa documentação de API.



Como funciona



Ativar ou desativar a pesquisa empresarial

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações da organização no menu. Clique em Configurações na barra lateral esquerda e selecione Pesquisa empresarial. Clique em Edit (Editar). Marque ou desmarque a caixa ao lado de Ativar pesquisa empresarial para toda a organização e clique em Salvar.



Adicionar fontes de dados

Depois de disponibilizar uma fonte de dados para a organização, os membros podem conectar suas contas a fim de visualizar o conteúdo dessa fonte nos resultados de pesquisa do Slack. Algumas fontes de dados precisam de configuração adicional para concluir a configuração.

Fontes de dados aceitas

Asana

Box

Confluence Cloud

Dropbox

GitHub

Google Drive

Google Mail

Jira Cloud

Microsoft Outlook

Microsoft Teams

OneDrive e SharePoint

Salesforce

Seismic

Observação: se você configurou uma conexão entre o Slack e o Salesforce, o Salesforce ficará disponível automaticamente como fonte de dados na pesquisa empresarial. Você pode gerenciar as configurações e o acesso na seção do Salesforce no painel do administrador.



Adicionar uma fonte de dados

Quando você adiciona uma fonte de dados, também pode decidir quem tem acesso a ela.

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações da organização no menu. Clique em Configurações na barra lateral esquerda e selecione Pesquisa empresarial. Clique em Configurar ao lado da fonte de dados que você quer adicionar. Ao lado de Quem pode usar, clique em Editar. Selecione uma opção no menu suspenso. Se estiver concedendo ou restringindo acesso a determinados grupos de IDP ou pessoas, marque a caixa ao lado dos grupos ou nomes. Se quiser, desmarque a caixa ao lado de Permitir que essas pessoas acessem esta fonte na pesquisa com IA. Clique em Save (Salvar).



Configuração adicional

Algumas fontes de dados precisam de configuração adicional para concluir a instalação. A configuração adicional dos conectores do Google Mail e do Microsoft Outlook é opcional.

Asana

Na página da fonte de dados do Asana no Slack, clique em Editar ao lado de Gerenciar integrações. Insira o nome da organização do Asana e clique em Salvar. Localize o nome da organização do Asana na guia Configurações do Console de administração do Asana.



Box

Na página de configurações de administração empresarial do Box, role a tela para baixo até Controles de integração individual. No menu suspenso, pesquise Conector do Box para fluxos de trabalho do Slack. Clique em Configurar e selecione Disponível para todos os usuários.



Confluence Cloud

Na página da fonte de dados do Confluence Cloud no Slack, clique em Editar ao lado de Gerenciar integrações. Digite o subdomínio do Confluence Cloud e clique em Salvar. Você pode adicionar até cinco subdomínios.



GitHub

Na página da fonte de dados do GitHub, clique em Editar ao lado de Gerenciar integrações. Digite o nome da organização do GitHub que você quer usar na pesquisa empresarial e clique em Salvar. Você pode adicionar até cinco organizações. Entre no GitHub e instale a pesquisa empresarial do Slack para o app do GitHub. Selecione a mesma organização do GitHub especificada ao adicionar a integração ao Slack e clique em Instalar.



Gmail

Por padrão, os elementos interativos e de estilo (como formatação, links e botões) serão exibidos em todos os e-mails no Slack. Para bloquear a renderização de HTML de domínios não confiáveis, você pode criar uma lista de permissões. Veja como isso acontece:

Na página da fonte de dados do Gmail, clique em Editar ao lado de Renderização de HTML. Adicione seus domínios. Clique em Salvar.

Observação: as imagens sempre serão exibidas, pois estão hospedadas em um domínio do Slack (slack-img.com).



Jira Cloud

Na página da fonte de dados do Jira no Slack, clique em Editar ao lado de Gerenciar integrações. Insira o subdomínio do Jira e clique em Salvar. Você pode adicionar até cinco subdomínios.



Microsoft Outlook

Por padrão, os elementos interativos e de estilo (como formatação, links e botões) serão exibidos em todos os e-mails no Slack. Para bloquear a renderização de HTML de domínios não confiáveis, você pode criar uma lista de permissões. Veja como isso acontece:

Na página da fonte de dados do Microsoft Outlook, clique em Editar ao lado de Renderização de HTML. Adicione seus domínios. Clique em Save (Salvar).

Observação: as imagens sempre serão exibidas, pois estão hospedadas em um domínio do Slack (slack-img.com).



Remover uma fonte de dados

Caso você não precise mais de uma fonte de dados, basta removê-la da organização.

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações da organização no menu. Clique em Configurações na barra lateral esquerda e selecione Pesquisa empresarial. Selecione a fonte de dados que você deseja remover. Ao lado de Pesquisa empresarial e respostas da IA, clique em Editar. Desmarque as caixas ao lado de Incluir nos resultados de pesquisa tradicionais e Usar como fonte nas respostas da pesquisa de IA e clique em Salvar. Em seguida, clique em Desativar para confirmar.

Dica: confira o blog do Slack para obter mais detalhes sobre como outras organizações usam a pesquisa empresarial.