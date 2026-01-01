Configurare e gestire la ricerca aziendale di Slack
Con la ricerca aziendale, i membri della tua organizzazione possono trovare le informazioni e i contenuti di cui hanno bisogno da altre applicazioni (come Google Drive, GitHub e altre) proprio dove stanno già lavorando in Slack.
Suggerimento: puoi anche creare connettori personalizzati utilizzando origini dati interne con le API di Slack. Per ulteriori informazioni, consulta Ricerca aziendale per app nella nostra documentazione API.
Come funziona
- I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono abilitare o disabilitare la ricerca aziendale. Per la maggior parte delle organizzazioni, la ricerca aziendale è disabilitata per impostazione predefinita, ma se utilizzi le app Google Drive o Microsoft One Drive e Sharepoint in Slack, potrebbe essere abilitata automaticamente.
- Una volta abilitata la ricerca aziendale e aggiunta almeno un’origine dati, i membri possono connettere i propri account individuali per iniziare a visualizzare contenuti provenienti da altre posizioni nei risultati di ricerca.
- I risultati di ricerca, le risposte IA e le risposte di Slackbot includeranno solo i contenuti originali a cui la persona che effettua la ricerca è autorizzata ad accedere. Puoi anche scegliere se Slack dovrà mostrare questi contenuti nei risultati di ricerca tradizionali, nelle risposte IA o in entrambi.
Abilitare o disabilitare la ricerca aziendale
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e seleziona Impostazioni organizzazione dal menu.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra e seleziona Ricerca aziendale.
- Clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita ricerca aziendale per l’intera organizzazione e clicca su Salva.
Aggiungi origine dati
Una volta resa disponibile un’origine dati per la tua organizzazione, i membri possono connettere i propri account per visualizzare i contenuti di quell’origine nei risultati di ricerca di Slack. Per completare l'impostazione di alcune origini dati è necessaria una configurazione aggiuntiva.
Origine dati supportate
- Asana
- Box
- Confluence Cloud
- Dropbox
- GitHub
- Google Drive
- Google Mail
- Jira Cloud
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- OneDrive/SharePoint
- Salesforce
- Seismic
Nota: Se hai configurato una connessione tra Slack e Salesforce, Salesforce sarà automaticamente disponibile come origine dati nella ricerca aziendale. È possibile gestire le impostazioni e l’accesso dalla sezione Salesforce della dashboard di amministrazione.
Aggiungere un’origine dati
Quando aggiungi un’origine dati, puoi anche decidere chi potrà accedervi.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e seleziona Impostazioni organizzazione dal menu.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra e seleziona Ricerca aziendale.
- Fai clic su Configura accanto all’origine dati che desideri aggiungere.
- Accanto a Chi può usare, fai clic su Modifica.
- Seleziona un’opzione dal menu a discesa. Se stai garantendo o limitando l’accesso a certi Gruppi IDP o a certe persone, seleziona la casella vicino ai gruppi o ai nomi.
- Se vuoi, deseleziona la casella vicino a Consenti a queste persone di accedere a questa fonte nella ricerca IA.
- Fai clic su Save (Salva).
Configurazione aggiuntiva
Alcune origini dati richiedono una configurazione aggiuntiva per completare l'installazione. La configurazione aggiuntiva per i connettori di Google Mail e Microsoft Outlook è facoltativa.
Asana
- Dalla pagina dell’origine dati Asana in Slack, clicca su Modifica accanto a Gestisci integrazioni.
- Inserisci il nome dell’organizzazione Asana, quindi clicca su Salva. Puoi individuare il nome dell’organizzazione Asana nella scheda Impostazioni della console di amministrazione Asana.
Box
- Dalla pagina delle impostazioni di amministrazione aziendale di Box, scorri verso il basso fino a Controlli di integrazione individuali.
- Nel menu a discesa, cerca Connettore Box per workflow Slack.
- Clicca su Configura, quindi seleziona Disponibile per tutti gli utenti.
Confluence Cloud
- Dalla pagina dell’origine dati Confluence Cloud in Slack, clicca su Modifica accanto a Gestisci integrazioni.
- Digita il sottodominio Confluence Cloud, quindi fai clic su Salva. Puoi aggiungere fino a cinque sottodomini.
GitHub
- Dalla pagina dell’origine dati GitHub, clicca su Modifica accanto a Gestisci integrazioni.
- Digita il nome dell'organizzazione GitHub che vuoi utilizzare nella ricerca aziendale e fai clic su Salva. Puoi aggiungere fino a cinque organizzazioni.
- Accedi a GitHub e installa la ricerca aziendale di Slack per l’app GitHub.
- Seleziona la stessa organizzazione GitHub specificata quando hai aggiunto l'integrazione in Slack, quindi clicca su Installa.
Google Mail
Per impostazione predefinita, gli elementi di stile e interattivi (come la formattazione, i link e i pulsanti) vengono visualizzati in tutte le e-mail di Slack. Per bloccare il rendering HTML da domini non attendibili, puoi creare un elenco di consentiti. Ecco come:
- Dalla pagina delle origini dati di Google Mail, clicca su Modifica accanto a Rendering HTML.
- Aggiungi i domini.
- Fai clic su Save (Salva).
Nota: le immagini verranno sempre visualizzate perché sono ospitate su un dominio Slack, slack-img.com.
Jira Cloud
- Dalla pagina dell’origine dati Jira in Slack, clicca su Modifica accanto a Gestisci integrazioni.
- Inserisci il sottodominio Jira, quindi fai clic su Salva. Puoi aggiungere fino a cinque sottodomini.
Microsoft Outlook
Per impostazione predefinita, gli elementi di stile e interattivi (come la formattazione, i link e i pulsanti) vengono visualizzati in tutte le e-mail di Slack. Per bloccare il rendering HTML da domini non attendibili, puoi creare un elenco di consentiti. Ecco come:
- Dalla pagina delle origini dati di Microsoft Outlook, clicca su Modifica accanto a Rendering HTML.
- Aggiungi i domini.
- Fai clic su Save (Salva).
Nota: le immagini verranno sempre visualizzate perché sono ospitate su un dominio Slack, slack-img.com.
Rimuovere un’origine dati
Se non ti serve più un'origine dati, puoi rimuoverla dalla tua organizzazione.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e seleziona Impostazioni organizzazione dal menu.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Ricerca aziendale.
- Seleziona l’origine dati che vuoi rimuovere.
- Accanto a Ricerca aziendale e risposte IA, clicca su Modifica.
- Deseleziona le caselle accanto a Includi nei risultati di ricerca tradizionali e Utilizza come fonte in cercare risposte IA e clicca su Salva. Quindi fai clic su Disabilita per confermare.
Suggerimento: consulta il blog di Slack per maggiori dettagli su come altre organizzazioni utilizzano la ricerca aziendale.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione
- Disponibile nel piano Enterprise+
- Disponibile nel piano Enterprise Grid con il componente aggiuntivo IA di Slack legacy