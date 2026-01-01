Con la ricerca aziendale, i membri della tua organizzazione possono trovare le informazioni e i contenuti di cui hanno bisogno da altre applicazioni (come Google Drive, GitHub e altre) proprio dove stanno già lavorando in Slack.

Suggerimento: puoi anche creare connettori personalizzati utilizzando origini dati interne con le API di Slack. Per ulteriori informazioni, consulta Ricerca aziendale per app nella nostra documentazione API.



Come funziona



Abilitare o disabilitare la ricerca aziendale

Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e seleziona Impostazioni organizzazione dal menu. Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra e seleziona Ricerca aziendale. Clicca su Modifica. Seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita ricerca aziendale per l’intera organizzazione e clicca su Salva.



Aggiungi origine dati

Una volta resa disponibile un’origine dati per la tua organizzazione, i membri possono connettere i propri account per visualizzare i contenuti di quell’origine nei risultati di ricerca di Slack. Per completare l'impostazione di alcune origini dati è necessaria una configurazione aggiuntiva.

Origine dati supportate

Asana

Box

Confluence Cloud

Dropbox

GitHub

Google Drive

Google Mail

Jira Cloud

Microsoft Outlook

Microsoft Teams

OneDrive/SharePoint

Salesforce

Seismic

Nota: Se hai configurato una connessione tra Slack e Salesforce, Salesforce sarà automaticamente disponibile come origine dati nella ricerca aziendale. È possibile gestire le impostazioni e l’accesso dalla sezione Salesforce della dashboard di amministrazione.



Aggiungere un’origine dati

Quando aggiungi un’origine dati, puoi anche decidere chi potrà accedervi.

Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e seleziona Impostazioni organizzazione dal menu. Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra e seleziona Ricerca aziendale. Fai clic su Configura accanto all’origine dati che desideri aggiungere. Accanto a Chi può usare, fai clic su Modifica. Seleziona un’opzione dal menu a discesa. Se stai garantendo o limitando l’accesso a certi Gruppi IDP o a certe persone, seleziona la casella vicino ai gruppi o ai nomi. Se vuoi, deseleziona la casella vicino a Consenti a queste persone di accedere a questa fonte nella ricerca IA. Fai clic su Save (Salva).



Configurazione aggiuntiva

Alcune origini dati richiedono una configurazione aggiuntiva per completare l'installazione. La configurazione aggiuntiva per i connettori di Google Mail e Microsoft Outlook è facoltativa.

Asana

Dalla pagina dell’origine dati Asana in Slack, clicca su Modifica accanto a Gestisci integrazioni. Inserisci il nome dell’organizzazione Asana, quindi clicca su Salva. Puoi individuare il nome dell’organizzazione Asana nella scheda Impostazioni della console di amministrazione Asana.



Box

Dalla pagina delle impostazioni di amministrazione aziendale di Box, scorri verso il basso fino a Controlli di integrazione individuali. Nel menu a discesa, cerca Connettore Box per workflow Slack. Clicca su Configura, quindi seleziona Disponibile per tutti gli utenti.



Confluence Cloud

Dalla pagina dell’origine dati Confluence Cloud in Slack, clicca su Modifica accanto a Gestisci integrazioni. Digita il sottodominio Confluence Cloud, quindi fai clic su Salva. Puoi aggiungere fino a cinque sottodomini.



GitHub

Dalla pagina dell’origine dati GitHub, clicca su Modifica accanto a Gestisci integrazioni. Digita il nome dell'organizzazione GitHub che vuoi utilizzare nella ricerca aziendale e fai clic su Salva. Puoi aggiungere fino a cinque organizzazioni. Accedi a GitHub e installa la ricerca aziendale di Slack per l’app GitHub. Seleziona la stessa organizzazione GitHub specificata quando hai aggiunto l'integrazione in Slack, quindi clicca su Installa.



Google Mail

Per impostazione predefinita, gli elementi di stile e interattivi (come la formattazione, i link e i pulsanti) vengono visualizzati in tutte le e-mail di Slack. Per bloccare il rendering HTML da domini non attendibili, puoi creare un elenco di consentiti. Ecco come:

Dalla pagina delle origini dati di Google Mail, clicca su Modifica accanto a Rendering HTML. Aggiungi i domini. Fai clic su Save (Salva).

Nota: le immagini verranno sempre visualizzate perché sono ospitate su un dominio Slack, slack-img.com.



Jira Cloud

Dalla pagina dell’origine dati Jira in Slack, clicca su Modifica accanto a Gestisci integrazioni. Inserisci il sottodominio Jira, quindi fai clic su Salva. Puoi aggiungere fino a cinque sottodomini.



Microsoft Outlook

Per impostazione predefinita, gli elementi di stile e interattivi (come la formattazione, i link e i pulsanti) vengono visualizzati in tutte le e-mail di Slack. Per bloccare il rendering HTML da domini non attendibili, puoi creare un elenco di consentiti. Ecco come:

Dalla pagina delle origini dati di Microsoft Outlook, clicca su Modifica accanto a Rendering HTML. Aggiungi i domini. Fai clic su Save (Salva).

Nota: le immagini verranno sempre visualizzate perché sono ospitate su un dominio Slack, slack-img.com.



Rimuovere un’origine dati

Se non ti serve più un'origine dati, puoi rimuoverla dalla tua organizzazione.

Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e seleziona Impostazioni organizzazione dal menu. Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Ricerca aziendale. Seleziona l’origine dati che vuoi rimuovere. Accanto a Ricerca aziendale e risposte IA, clicca su Modifica. Deseleziona le caselle accanto a Includi nei risultati di ricerca tradizionali e Utilizza come fonte in cercare risposte IA e clicca su Salva. Quindi fai clic su Disabilita per confermare.

Suggerimento: consulta il blog di Slack per maggiori dettagli su come altre organizzazioni utilizzano la ricerca aziendale.