Mit der Enterprise-Suche können Mitglieder deiner Organisation die benötigten Informationen und Inhalte aus anderen Anwendungen (wie z. B. Google Drive, GitHub und vielen weiteren) genau dort finden, wo sie in Slack bereits arbeiten.

Tipp: Du kannst auch benutzerdefinierte Connectors zur Verwendung interner Datenquellen mit den Slack-APIs erstellen. Weitere Informationen dazu findest du in unserer API-Dokumentation unter Enterprise-Suche für Apps.



So funktioniert es

Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können die Enterprise-Suche aktivieren oder deaktivieren. In den meisten Organisationen ist die Enterprise-Suche standardmäßig deaktiviert, aber wenn du die Apps Google Drive oder Microsoft One Drive und SharePoint in Slack verwendest, ist sie möglicherweise automatisch aktiviert.

Sobald die Enterprise-Suche aktiviert ist und du mindestens eine Datenquelle hinzugefügt hast, können Mitglieder ihre Accounts verbinden und erhalten dann Inhalte aus anderen Speicherorten in ihren Suchergebnissen.

Suchergebnisse, KI-Antworten und Slackbot-Antworten enthalten nur Quellinhalte, für die die Person, die danach sucht, über Zugriffsberechtigung verfügt. Du kannst auch festlegen, ob Slack diese Inhalte in herkömmlichen Suchergebnissen, in KI-Antworten oder in beiden Funktionen anzeigt.



Enterprise-Suche aktivieren oder deaktivieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen im Menü aus. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle Enterprise-Suche aus. Klicke auf Edit (Bearbeiten). Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Enterprise-Suche für die gesamte Organisation aktivieren und klicke auf Speichern.



Datenquellen hinzufügen

Sobald du eine Datenquelle für deine Organisation verfügbar gemacht hast, können Mitglieder ihre Accounts verbinden, damit Inhalte aus dieser Quelle in den Slack-Suchergebnissen angezeigt werden. Für einige Datenquellen ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich, um die Einrichtung abzuschließen.

Unterstützte Datenquellen

Asana

Box

Confluence Cloud

Dropbox

GitHub

Google Drive

Google Mail

Jira Cloud

Microsoft Outlook

Microsoft Teams

OneDrive/SharePoint

Salesforce

Seismic

Hinweis: Wenn du eine Verbindung zwischen Slack und Salesforce konfiguriert hast, ist Salesforce automatisch als Datenquelle in der Enterprise-Suche verfügbar. Du kannst Einstellungen und Zugriff im Ordner „Salesforce“ des Administratoren-Dashboards verwalten.



Datenquelle hinzufügen

Wenn du eine Datenquelle hinzufügst, kannst du auch festlegen, wer darauf zugreifen darf.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen im Menü aus. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle Enterprise-Suche aus. Klicke neben der Datenquelle, die du hinzufügen möchtest, auf Konfigurieren. Klicke neben Zielgruppe auf Bearbeiten. Wähle eine Option aus dem Drop-down-Menü aus. Wenn du den Zugriff für bestimmte IDP-Gruppen oder Personen gewährst oder einschränkst, aktiviere das Kontrollkästchen neben der entsprechenden Gruppe/Person. Deaktiviere bei Bedarf das Kontrollkästchen Diesen Personen den Zugriff auf diese Quelle in der KI-Suche erlauben. Klicke auf Speichern.



Zusätzliche Konfiguration

Für einige Datenquellen ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich, um die Einrichtung abzuschließen. Die zusätzliche Konfiguration für die Connectors für Google Mail und Microsoft Outlook ist optional.

Asana

Klicke in Slack auf der Seite der Datenquelle „Asana“ neben Integrationen verwalten auf Bearbeiten. Gib den Namen deiner Asana-Organisation ein und klicke dann auf Speichern. Du findest den Namen deiner Asana-Organisation auf dem Tab Einstellungen der Admin-Konsole für Asana.



Box

Scrolle auf der Seite Unternehmens-Administrator-Einstellungen für Box hinunter zu Einzelne Integrationssteuerungen. Suche im Drop-down-Menü nach Box-Connector für Slack-Workflows. Klicke auf Konfigurieren und wähle dann Für alle Benutzer:innen verfügbar aus.



Confluence Cloud

Klicke in Slack auf der Seite der Datenquelle „Confluence Cloud“ neben Integrationen verwalten auf Bearbeiten. Gib die Confluence Cloud-Subdomain ein und klicke auf Speichern. Du kannst bis zu fünf Subdomains hinzufügen.



GitHub

Klicke in Slack auf der Seite der Datenquelle „GitHub“ neben Integrationen verwalten auf Bearbeiten. Gib den Namen der GitHub-Organisation ein, die du für die Enterprise-Suche verwenden möchtest, und klicke auf Speichern. Du kannst bis zu fünf Organisationen hinzufügen. Melde dich bei GitHub an und installiere die App der Slack Enterprise-Suche für GitHub. Wähle die gleiche GitHub-Organisation aus, die du beim Hinzufügen der Integration in Slack angegeben hast, und klicke dann auf Installieren.



Google Mail

Standardmäßig werden Stil- und interaktive Elemente (wie Format, Links und Buttons) in allen E-Mails in Slack angezeigt. Du kannst eine Allowlist erstellen, um das Rendern von HTML aus nicht vertrauenswürdigen Domains zu blockieren. Und so funktioniert`s:

Klicke in der Datenquellenseite von Google Mail auf Bearbeiten neben HTML-Rendern. Füge deine Domains hinzu. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Bilder werden immer angezeigt, weil sie in einer Slack-Domain gehostet werden: slack-img.com.



Jira Cloud

Klicke in Slack auf der Seite der Datenquelle „Jira“ neben Integrationen verwalten auf Bearbeiten. Gib deine Jira-Subdomain ein und klicke auf Speichern. Du kannst bis zu fünf Subdomains hinzufügen.



Microsoft Outlook

Standardmäßig werden Stil- und interaktive Elemente (wie Format, Links und Buttons) in allen E-Mails in Slack angezeigt. Du kannst eine Allowlist erstellen, um das Rendern von HTML aus nicht vertrauenswürdigen Domains zu blockieren. Und so funktioniert`s:

Klicke in der Datenquellenseite von Microsoft Outlook auf Bearbeiten neben HTML-Rendern. Füge deine Domains hinzu. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Bilder werden immer angezeigt, weil sie in einer Slack-Domain gehostet werden: slack-img.com.



Datenquelle entfernen

Wenn du eine Datenquelle nicht mehr benötigst, kannst du sie aus deiner Organisation entfernen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen im Menü aus. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Enterprise-Suche aus. Wähle die Datenquelle aus, die du entfernen möchtest. Klicke neben Enterprise-Suche und KI-Antworten auf Bearbeiten. Deaktiviere die Kontrollkästchen neben In herkömmliche Suchergebnisse einbeziehen und Als Quelle in KI-Suchantworten verwenden und klicke auf Speichern. Klicke dann auf Deaktivieren, um den Vorgang zu bestätigen.

Tipp: Lies unseren Slack-Blog, um mehr darüber zu erfahren, wie andere Organisationen die Enterprise-Suche nutzen.