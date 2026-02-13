Was digitale Transformation für dein Unternehmen bedeutet

Das Wichtigste auf einen Blick: Digitale Transformation verändert nicht nur die Technologie, sondern vor allem die Art, wie Teams zusammenarbeiten – laut Bitkom sehen 82 % der Unternehmen die Wirtschaftskrise auch als Digitalisierungskrise.

Erfolgreiche digitale Unternehmen sind kollaborativ, cloud-basiert, datengesteuert und kundenorientiert – die Technologie ist dabei Mittel zum Zweck, nicht das Ziel.

Starte mit kleinen, testbaren Veränderungen und baue eine Lernkultur auf, die kontinuierliche Anpassung ermöglicht.

Digitale Transformation bezieht sich auf die Einführung digitaler Prozesse und Tools zur Umsetzung strategischer Geschäftsziele. Es handelt sich um einen komplexen, vielschichtigen Prozess, der einen massiven kulturellen Wandel am Arbeitsplatz und Veränderungen darstellt, die jeden Teil einer Organisation betreffen.

Digitalisierung hat die Art und Weise verändert, wie wir einkaufen, Musik hören, die Nachrichten lesen und Zahnarzttermine vereinbaren. Damit Unternehmen also mit den Erwartungen der Kund:innen und mit Wettbewerbern Schritt halten können, müssen auch sie sich stetig weiterentwickeln. Doch laut Bitkom, dem Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, haben 2025 53 % der Unternehmen Probleme bei der Digitalisierung – 2022 waren es noch 34 %. Wenn dein Unternehmen zu den 53 % gehört, mach dir keine Sorgen, du bist nicht allein.

Doch was bedeutet digitale Transformation für dein Unternehmen? Wie kannst du dieses umfangreiche, abstrakte Konzept in Maßnahmen und Strategien umsetzen, die sowohl deinen Mitarbeitenden als auch deinen Kund:innen zugute kommen?

Hier schlüsseln wir das Konzept in sinnvolle Teile auf und geben konkrete Tipps, wie dein Unternehmen mit der Entwicklung und Implementierung einer effektiven Strategie für digitale Transformation beginnen kann, die Teammitglieder dazu ermutigt, ihre beste Arbeit einzubringen, und dafür sorgt, dass Kund:innen zufrieden sind.

Welche Merkmale haben digital erfolgreiche Unternehmen?

Digitale Unternehmen zeichnen sich durch acht Kernmerkmale aus: Sie arbeiten kollaborativ, fördern eine offene Kultur, nutzen Cloud-Lösungen, sind mobil aufgestellt, experimentierfreudig, verstehen Transformation als fortlaufenden Prozess, treffen datengestützte Entscheidungen und stellen Kund:innen in den Mittelpunkt.

Wenn es um digitale Transformation geht, ist es verlockend, sich auf den digitalen Teil – die Plattformen und Prozesse – zu konzentrieren und nicht auf den Transformationsteil. Die Idee, dass du einfach die richtige Software kaufen und sofort die Produktivität steigern kann, ist reizvoll. Aber im Grunde geht es bei der digitalen Transformation darum, die Art und Weise zu verändern, wie Teams zusammenarbeiten, und nicht nur darum, welche Technologie sie nutzen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Digitale Transformation sieht in jedem Unternehmen anders aus, aber digitale Unternehmen haben einige grundlegende Merkmale gemeinsam:

Kollaborativ: Alle Mitglieder der Organisation sind auf sinnvolle Weise an der Umsetzung eines gemeinsamen Ziels beteiligt. Das bedeutet Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen der Organisation und in verschiedenen Teams zum Aufbau von Vertrauen, Fördern von Transparenz und Einbinden von Mitarbeitenden .

Kulturell: Dies erfordert eine Verlagerung von herkömmlichen Unternehmensstrukturen und -hierarchien hin zur Unterstützung von Mitarbeitenden beim Treffen von Entscheidungen und Beitragen von Ideen.

Cloud-basiert: Cloud-basierte Dienste sind kosteneffizient und flexibel, sodass Unternehmen die Anbieter auswählen können, die ihre Anforderungen erfüllen und ihre IT- und Infrastrukturkosten optimieren.

Mobil: Kund:innen erwarten Komfort und Bequemlichkeit von Unternehmen. Dies bedeutet, dass sie über eine Strategie für Mobilgeräte verfügen müssen, auf denen mehr als die Hälfte des Web-Datenverkehrs generiert wird.

Innovativ: Digitale Unternehmen sind experimentierfreudig und lernen dann aus den Ergebnissen, um größere Änderungen im Unternehmen umzusetzen.

Fortlaufend: Dies ist kein Projekt mit Anfang und Ende. Technologie entwickelt sich stetig weiter, sodass aktuelle Prozesse angepasst werden müssen. Das bedeutet, dass auch du kontinuierlich lernen und dich weiterentwickeln musst.

Datengesteuert: Dazu gehört nicht nur das Erfassen und Analysieren von Daten über deine Kund:innen , sondern auch die Messung der Vorgänge in deinem Unternehmen.

Kundenorientiert: Letztlich konzentrieren sich diese Verlagerungen alle auf einen besseren Service und eine bessere Erfahrung für deine Kund:innen .

Bei keinem dieser Merkmale geht es darum, was dein Unternehmen tut, sondern vielmehr darum, wie Dinge umgesetzt werden. Eine digitale Transformation ändert nicht die Kernwerte oder -angebote deines Unternehmens. Stattdessen geht es um die Entwicklung einer vernetzten Arbeitsplatzkultur und um die Anschaffung der Tools, die deine strategischen Ziele unterstützen.

Die New York Times verwendet beispielsweise Daten zur Einbindung von Leser:innen, um interne Hinweise zu generieren, die Mitarbeitenden darüber informieren, wenn eine Story gut ankommt und eine Push-Benachrichtigung verdient hat. Die Hinweise automatisieren den Vorgang aber nicht vollständig. Sie generieren wichtige Informationen, anhand derer Mitarbeitende darüber sprechen können, wie sie Storys mit den Leser:innen teilen können. Zur Verbesserung ihrer Prozesse und Ergebnisse war technologiegestützte Zusammenarbeit der ausschlaggebende Faktor.

Warum du jetzt mit der digitalen Transformation starten solltest

Unternehmen, die jetzt nicht handeln, riskieren den Anschluss zu verlieren. Die Transformationsstudie 2024 zeigt: Nur 13 % der Projekte werden im geplanten Zeitrahmen abgeschlossen – wer früh beginnt, gewinnt wertvolle Lernzeit.

Wir hoffen, dass du zustimmst, dass digitale Transformation unvermeidlich und notwendig ist, aber vielleicht hältst du sie nicht für dringend. Vielleicht laufen die Verkäufe gut, deine Kund:innen sind zufrieden, deine Mitarbeitenden sind produktiv und dir scheint jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für ein ressourcenintensives Projekt zu sein, das deine geschäftlichen Abläufe durcheinander bringen könnte.

Es gibt jedoch einige Gründe, die digitale Zukunft eher früher als später willkommen zu heißen.

Engagierte Mitarbeitende: Demotivierte Mitarbeitende kosten die US-Wirtschaft jedes Jahr bis zu 605 Milliarden USD. Digitale Unternehmen unterstützen Mitarbeitende durch Transparenz, Lernmöglichkeiten und offene Kommunikation. Indem sie Mitarbeiternde Daten bereitstellen (etwas, das sich 90 % der Mitarbeitenden laut einer aktuellen Umfrage im MIT Sloan Management Review wünschen), können Unternehmen ihre Leistung nachverfolgen und verbessern.

Höhere Gewinne: Unternehmen können davon ausgehen, dass ihre Umsätze durch die Implementierung digitaler Strategien, bei denen Daten für intelligente Entscheidungen verwendet werden, oder bei denen Mitarbeitende für neue Technologien geschult werden, um bis zu 23 % steigern zu können. AT&T konnte die Time-to-Revenue um 32 % durch professionelle Entwicklungsinitiativen verkürzen, die die digitalen Fähigkeiten seiner Mitarbeitenden erhöhen.

Größere Anpassungsfähigkeit: Die Erwartungen von Kund:innen und Prozesse im Allgemeinen unterliegen durch neue Technologien stetigen Änderungen. Ein digitales Unternehmen aber sorgt für optimale Anpassungsfähigkeit, indem es starre Strukturen und unflexible Prozesse durch eine Arbeitskultur und -infrastruktur ersetzt, die sich an neue Anforderungen anpassen lässt und auf diese reagieren kann.

Vermeidung der Kompetenzfalle: Viele Unternehmen gehen davon aus, dass sich ihr aktueller Erfolg und die Methoden, die ihn ermöglichen, auf unbestimmte Zeit fortsetzen lassen. Am Ende haben sie dann Mühe, sich anzupassen , wenn die alte Strategie nicht mehr funktioniert. Änderungen sind unausweichlich und wenn du damit wartest, bis dir keine anderen Möglichkeiten mehr bleiben, dienen Entscheidungen nur noch dem kurzfristigen Überleben und nicht dem langfristigen Wachstum.

So unterscheiden sich digitale Strategien je nach Unternehmensgröße

Großunternehmen kämpfen oft mit starren Hierarchien und müssen Silos abbauen, während KMUs von schlankeren Strukturen profitieren, aber mit begrenzten Budgets arbeiten müssen.

Die Herausforderungen und Chancen eines digitalen Wandels sind von der Größe und der Struktur eines Unternehmens abhängig. Konzerne und etablierte Firmen können dazu neigen, starre, formale Hierarchien durchzusetzen, die zu weniger Zusammenarbeit und einem langsameren Tempo des Wandels führen.

Das könnte der Grund sein, warum nur 38 % der Großunternehmen digitale Strategien verfolgen, während es bei den Start-ups ganze 55 % sind. Der Fokus der digitalen Transformation in Unternehmen muss möglicherweise darauf liegen, Silos abzubauen, die Kommunikation zu verbessern und Transparenz zu erhöhen.

Aber auch große Unternehmen haben Vorteile. Durch ihre Größe und ein entsprechend höheres Budget können sie eine erhebliche Menge von Ressourcen für die Verbesserung aufwenden. Als das Unternehmen La-Z-Boy beispielsweise seinen Hauptsitz neu gestaltete, nutzte es die Gelegenheit, Lösungen für die Herausforderungen des Unternehmens zu finden. „Wir haben alle unsere Mitarbeitenden dazu gebracht, darüber nachzudenken, was wir in diesem neuen Gebäude unterbringen, wie wir die Kommunikation in der gesamten Organisation verbessern, wie wir die Arbeitsweise flexibler gestalten und wie wir engagiertere und qualifiziertere Mitarbeitende fördern könnten“, sagt Firmenpräsident Kurt Darrow.

Es ist nicht für jedes Unternehmen möglich, einen neuen Hauptsitz zu bauen, aber viele der Lösungen von La-Z-Boy sind auf andere Unternehmen übertragbar, einschließlich der Neuorganisation der einheitlichen Schreibtisch-Layouts in vielseitige Designs, durch die Mitarbeitende ein Umfeld auswählen können, das zu ihrem Arbeitsstil oder ihren Anforderungen im Hinblick auf Zusammenarbeit passt.

Kleinere Unternehmen haben oft schlankere Strukturen und flexiblere Teams, was bei Zusammenarbeit und Transparenz helfen kann. Sie haben aber auch kleinere Betriebshaushalte, was bedeutet, dass sie ihre Anstrengungen auf ein einziges, spezifisches Ziel konzentrieren sollten, das die Gesamtstrategie des Unternehmens unterstützt, wie zum Beispiel die Verbesserung der Kundenerfahrung oder die Senkung der Betriebskosten durch Cloud-Dienste.

Molly Moon’s, ein Eiscremeunternehmen aus der Gegend rund um Seattle, konzentrierte sich auf die Verbesserung der Kommunikation in seinem Team, das sich über acht Standorte erstreckte und je nach Jahreszeit in der Größe schwankte. Die Prioritäten des Unternehmens waren ein reibungsloses Onboarding für neue und Saisonmitarbeitende, die Optimierung der Kommunikationskanäle, damit alle schnell die erforderlichen Informationen finden konnten, und die Förderung von Zusammenarbeit und Kultur in einer verteilten Gruppe von Mitarbeitenden. Durch den Wechsel von Gruppennachrichten zu einer Online-Plattform für Zusammenarbeit war Molly Moon’s in der Lage, Unterhaltungen und Informationen zu organisieren, neue Mitarbeitende dabei zu unterstützen, sich schnell einzufinden, und eine Teamkultur durch lustige, soziale Channels wie #moon-crew-pride zu entwickeln. Das Ergebnis? Ein besser integriertes, effizienteres und engagiertes Team.

Deine digitale Strategie richtet sich nach den individuellen Stärken und Herausforderungen deines Unternehmens. Verschaffe dir also einen genauen Überblick über diese, bevor du deine Ziele festlegst. Michael Gale, der Gründer des Marketing-Datenunternehmens Strategic Oxygen, sagt: „Das Grundbewusstsein im Hinblick auf diese Herausforderungen ist wahrscheinlich der entscheidende Hinweis darauf, wie erfolgreich der Prozess sein wird.“

Warum digitale Transformation nicht nur Chefsache ist

Erfolgreiche Transformation braucht Beteiligung auf allen Ebenen. Mitarbeitende sind oft die beste Quelle für neue Ideen und Tools – der Trend ‚Bring Your Own App’ zeigt, wie Teams selbst Innovationen vorantreiben.

Damit sich digitale Transformation wirklich vollständig umsetzen lässt, sollten Transformationsinitiativen nicht einfach von den oberen Führungsetagen auf die Mitarbeitenden abgewälzt werden. Veränderungen bei den Kundenerwartungen und der Art und Weise, wie das Unternehmen auf diese reagiert, haben Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung und Prozesse der Mitarbeitenden, sodass sie gut aufgestellt sein müssen, um Risiken zu erkennen, Lösungen vorzuschlagen und Experimente durchzuführen. Der Trend Bring Your Own App zeigt, dass Mitarbeitende oft eine Quelle für neue Ideen und Tools sind, von denen letztlich das gesamte Unternehmen profitieren kann.

Wer genau leitet die digitale Transformation? In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Unternehmen mit der Position eines Chief Data Officers vervielfacht, was die Wichtigkeit der Datenerfassung und -strategie deutlich unterstreicht. CHROs sind ebenfalls wichtige Partner:innen, die das Mitarbeitendenengagement fördern und dafür sorgen, dass verschiedenste Teams gut unterstützt werden, sowie gemeinsam mit der IT an der Infrastruktur und internen Kommunikation arbeiten.

Der Titel ist weniger wichtig, als erfahrene Führungskräfte zu haben, die die Bedeutung einer internen digitalen Strategie erkennen und Ressourcen für die Erschließung von mehr Möglichkeiten in Teams innerhalb des Unternehmens bereitstellen.

Laut Janice Miller von Harvard Business Publishing verläuft die Transformation von Unternehmen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erfolgreich, wenn die Führungskräfteentwicklung berücksichtigt wird. MIT Sloan fand außerdem heraus, dass die digital ausgereiftesten Unternehmen Führungskräfte für die digitale Transformation mit einer viermal höheren Wahrscheinlichkeit entwickeln als die weniger digital ausgereiften Unternehmen.

Führungspersönlichkeiten für die digitale Transformation müssen die Bedingungen schaffen, unter denen Mitarbeitende als geschätzte Partner:innen einbezogen werden. Dazu müssen sie ihnen die Daten und Tools zur Verfügung stellen, die sie benötigen, und eine Kultur aufbauen, in der sich Teams sicher genug und ausreichend unterstützt fühlen, um sich zu äußern und Veränderungen voranzutreiben.

So bereitest du dein Team auf den digitalen Wandel vor

Vier Faktoren entscheiden über den Erfolg: klare Zielvorgaben, eine Lernkultur, aktives Zuhören und schrittweises Vorgehen mit testbaren Änderungen.

Unabhängig von der Größe oder dem Umfang deines Unternehmens kann eine digitale Transformation Unbehagen und Unsicherheit hervorrufen. Als Führungskraft kannst du dich auf diese Herausforderungen vorbereiten, bevor du mit der Umsetzung beginnst.

Ziel vorgeben: Deine Rolle als Führungskraft besteht darin, dich auf die Ziele des Unternehmens zu konzentrieren. Zeiten des Wandels verursachen Stress und Angst für alle Beteiligten. Durch das klare Herausstellen des Ziels und die Verdeutlichung von Sinn und Zweck kannst du dafür sorgen, dass Mitarbeitende motiviert bleiben.

Lernkultur schaffen: Wenn du die Mitarbeitenden in deinem Unternehmen dazu ermutigst, zu lernen und sich weiterzuentwickeln, unterstützt dies deine digitale Transformation und die Mitarbeitenden bleiben engagiert und motiviert . MIT Sloan fand heraus, dass zwar 90 % der Mitarbeitenden ihre Kenntnisse jährlich erweitern müssen, aber nur 34 % sind der Meinung, dass ihre Organisationen ihre Entwicklung unterstützen .

Zuhören: Kommunikation ist wichtig, aber das bedeutet nicht, dass du alleine der aktive Part sein solltest. Während des massiven digitalen Wandels im ehemaligen Unternehmen Yellow Pages, jetzt YP, traf CEO David Krantz die Mitarbeitenden an den verschiedenen Standorten persönlich, um zu erfahren, an was sie arbeiteten und worüber sie sich Gedanken machten.

Mit Bedacht vorgehen: Fokussiere dich auf das Testen kleiner Veränderungen in Prozessen und der Unternehmenskultur, die früher oder später das gesamte Unternehmen beeinflussen. Wenn du mit Bedacht vorgehst, kannst du identifizieren, ob ein Prozess, der Mitarbeitenden unterstützen soll, das Gegenteil bewirkt oder ob eine Strategie, die erfolgversprechend aussah, keine Ergebnisse liefert.

Eine schnelle digitale Transformation ist nicht möglich, aber letztendlich wird sie dein Unternehmen effizienter, effektiver und anpassungsfähiger machen.

Tatsache ist jedoch, dass es keine Ziellinie gibt, obwohl das Ganze sich wie ein Wettkampf gegen deine Wettbewerber anfühlen mag. Die Anforderungen deiner Kund:innen und die Art und Weise, wie du diese erfüllst, werden sich verändern. Deine Mission ist, dein Unternehmen im Hinblick auf die Kapazität so aufzustellen, dass es sich an eine digitale Umgebung, die sich weiterhin verändern wird, anpassen und auf sie reagieren kann.