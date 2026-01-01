Das Slack-Analytik-Dashboard ermöglicht es dir, Erkenntnisse zum Einsatz von Slack in deiner Organisation zu gewinnen. Über das Dashboard lassen sich Informationen mühelos auffinden und sortieren, sodass du mehr über die Aktivität in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation erfährst.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Tipp: Überspringe das Dashboard und stelle deine Analytikfragen direkt an Slackbot. Slackbot kann auf dieselben Analytikdaten zugreifen wie du.



Dein Analytik-Dashboard anzeigen

Kostenloser Plan Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne In der kostenlosen Version von Slack kannst du auf der Registerkarte Übersicht des Analytik-Dashboards eine übergeordnete Ansicht der Aktivität deines Workspace anzeigen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü Workspace-Analytik aus. Wenn du den Datumsbereich der Daten anpassen möchtest, klicke oben rechts auf Letzte 28 Tage. Klicke zum Herunterladen dieser Daten auf Exportieren. Bei Pro-Plänen und Business+ Plänen kannst du auf der Registerkarte Übersicht eine übergeordnete Ansicht der Aktivität deines Workspace anzeigen. Weitere detaillierte Einblicke erhältst du über die Registerkarten Channels und Mitglieder. Die Nutzung der KI-Funktionen kannst du dir über die Registerkarte KI anzeigen lassen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü Workspace-Analytik aus. Wenn du den Datumsbereich der Daten anpassen möchtest, klicke oben rechts in der Registerkarte Übersicht auf Letzte 28 Tage. Klicke auf Channels, Mitglieder oder KI, um weitere Einzelheiten zu Aktivität oder Funktionsnutzung einzusehen. Wähle Spalten bearbeiten aus, um weitere Daten auszuwählen, die angezeigt werden sollen, oder klicke auf Letzte 30 Tage, um den Datumsbereich anzupassen. Zum Herunterladen von Daten von der Registerkarte Übersicht klicke auf Exportieren. Zum Herunterladen von Daten von den Registerkarten Channels oder Mitglieder klicke auf CSV exportieren. Organisationsebene Organisationsinhaber:innen, Organisationsadministrator:innen und Analytik-Administrator:innen können die Analytik für ihre gesamte Enterprise-Organisation anzeigen. Das Dashboard Organisation bietet einen Gesamtüberblick über die Aktivitäten deiner Organisation, die Dashboards Workspaces, Mitglieder, Channels, Huddles, Video- und Sprachnachrichten, Apps, Workflows, KI, Slackbot, Canvas und Listen dagegen zeigen detailliertere Einblicke. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Analytik. Um den Datumsbereich für die Daten anzupassen, klicke im angezeigten Dashboard auf Letzte 28 Tage oder Letzte 30 Tage. Um weitere Daten anzuzeigen, wähle Spalten bearbeiten aus und wähle die Daten aus, die du hinzufügen möchtest. Um Daten vom Dashboard Organisation herunterzuladen, klicke auf Exportieren. Um Daten aus einem anderen Dashboard herunterzuladen, klicke auf CSV exportieren.

Workspace-Ebene Standardmäßig kann jedes Mitglied eines Workspaces auf der Registerkarte Übersicht einen Überblick über die Aktivitäten in diesem Workspace einsehen. Workspace-Inhaber:innen, -Administrator:innen und Mitglieder mit entsprechender Berechtigung können zudem auf den Registerkarten Channels, Mitglieder und Apps detailliertere Einblicke erhalten. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Workspace-Analytik. Wenn du in mehr als einem Workspace Mitglied bist, wähle einen aus dem Dropdown-Menü aus. Um den Datumsbereich für die Daten anzupassen, klicke in der angezeigten Registerkarte auf Letzte 28 Tage oder Letzte 30 Tage. Klicke auf Channels, Mitglieder oder Apps, um weitere Einzelheiten zu Aktivitäten oder zur Funktionsnutzung einzusehen. Wähle Spalten bearbeiten aus, um weitere Daten auszuwählen, die angezeigt werden sollen. Um Daten aus der Registerkarte Übersicht herunterzuladen, klicke auf Exportieren. Wenn du Daten aus einer anderen Registerkarte herunterladen möchtest, klicke auf CSV exportieren.