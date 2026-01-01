Visualizzare la dashboard delle statistiche di Slack
La dashboard delle statistiche di Slack consente di comprendere meglio il modo in cui l’organizzazione utilizza Slack. Dalla dashboard puoi trovare e ordinare facilmente le informazioni per comprendere meglio l'attività della tua area di lavoro o organizzazione Enterprise.
Cosa puoi aspettarti
- Le visualizzazioni e le metriche disponibili dipendono dal tuo piano. Nella versione gratuita di Slack puoi visualizzare le metriche di base, mentre nei piani a pagamento puoi visualizzare metriche più dettagliate su canali, membri, funzioni dell'IA di Slack e app.
- Puoi visualizzare un elenco delle metriche disponibili e le relative definizioni per aiutarti a comprendere i dati delle statistiche di Slack.
- Per impostazione predefinita, solo i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono visualizzare le statistiche dei membri. I proprietari dell’area di lavoro (piani Free, Pro e Business+) e i proprietari dell’organizzazione (piani Enterprise) possono scegliere di concedere l’accesso a una panoramica, ma non alle statistiche complete, a tutti i membri oppure disabilitare completamente le metriche relative ai membri. Gli utenti con il ruolo di sistema Amministratore statistiche possono sempre visualizzare le statistiche dei membri, se disponibili.
- Le statistiche dei canali privati sono disponibili solo con i piani Enterprise per proprietari e amministratori con l’autorizzazione per gestire i canali privati.
Suggerimento: Ignora la dashboard e chiedi direttamente a Slackbot ciò che vuoi sapere sulle statistiche. Slackbot può accedere agli stessi dati sulle statistiche a cui hai accesso tu.
Visualizza la dashboard delle statistiche
Piano Free
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Con la versione gratuita di Slack hai a disposizione una panoramica generale dell’attività dell’area di lavoro nella scheda Panoramica della dashboard delle statistiche.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Statistiche dell’area di lavoro dal menu.
- Per modificare l'intervallo di date per i dati, clicca su Ultimi 28 giorni nell'angolo in alto a destra.
- Per scaricare questi dati, clicca su Esporta.
Con i piani Pro e Business+ hai a disposizione una panoramica generale dell’attività dell’area di lavoro dalla scheda Panoramica. Usa le schede Canali e Membri per vedere informazioni più dettagliate e visualizza l'utilizzo delle funzioni IA dalla scheda IA.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Statistiche dell’area di lavoro dal menu.
- Per modificare l'intervallo di date per i dati sulla scheda Panoramica, clicca su Ultimi 28 giorni nell'angolo in alto a destra.
- Clicca su Canali, Membri o IA per visualizzare maggiori dettagli sull'attività o sull'utilizzo delle funzioni. Seleziona Modifica colonne per scegliere dati aggiuntivi da visualizzare oppure clicca su Ultimi 30 giorni per modificare l'intervallo di date.
- Per scaricare dati dalla scheda Panoramica, clicca su Esporta. Per scaricare dati dalla scheda Canali oMembri, clicca su Esporta CSV.
Livello organizzazione
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione e gli amministratori statistiche possono visualizzare le statistiche per l’intera organizzazione Enterprise. La dashboard Organizzazione offre una panoramica generale dell’attività della tua organizzazione, mentre le dashboard Aree di lavoro, Membri, Canali, Incontri, Clip, App, Workflow, AI, Slackbot, Canvas, e Elenchi forniscono informazioni più dettagliate.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Statistiche nella barra laterale sinistra.
- Per modificare l’intervallo di date per i dati, clicca su Ultimi 28 giorni o Ultimi 30 giorni dalla dashboard che stai visualizzando. Per visualizzare dati aggiuntivi, seleziona Modifica colonne e scegli i dati che desideri aggiungere.
- Per scaricare i dati dalla dashboard Organizzazione, clicca su Esporta. Per scaricare i dati da un’altra dashboard, clicca su Esporta CSV.
Livello area di lavoro
Per impostazione predefinita, qualsiasi membro di un’area di lavoro può visualizzare una panoramica generale dell’attività dell’area di lavoro dalla scheda Panoramica. I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro, nonché i membri autorizzati, possono inoltre visualizzare informazioni più dettagliate nelle schede Canali, Membri e App.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Statistiche area di lavoro. Se fai parte di più di un’area di lavoro, selezionane una dal menu a discesa.
- Per modificare l’intervallo di date per i dati, clicca su Ultimi 28 giorni o Ultimi 30 giorni dalla scheda che stai visualizzando.
- Clicca su Canali, Membri, o App per visualizzare maggiori dettagli sull'attività o sull'utilizzo delle funzioni. Seleziona Modifica colonne per scegliere dati aggiuntivi da visualizzare.
- Per scaricare dati dalla scheda Panoramica, clicca su Esporta. Per scaricare i dati da un’altra scheda, clicca su Esporta CSV.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro
- Disponibile per tutti i piani