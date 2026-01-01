Am 9. Oktober 2023 haben wir Änderungen an der Berechnung der aktiven Benutzer:innen von Slack für Kund:innen mit kostenpflichtigen Plänen angekündigt. Diese Änderungen treten bei deiner nächsten Verlängerung am oder nach dem 14. Dezember 2023 in Kraft.

Was du wissen solltest

Mitglieder, die innerhalb eines Zeitraums von 28 Tagen eine Aktion in Slack vornehmen, werden für die Abrechnung als aktiv betrachtet. (Reguläre Channel-Gäste und Bots können Slack weiterhin kostenlos verwenden.)

Die aktuellen Bestellbedingungen und die bisherige Definition für aktive Benutzer:innen gelten weiterhin bis zum Ende der Laufzeit deiner aktuellen Bestellung.

Wir möchten alle Kund:innen bei dieser Umstellung bestmöglich unterstützen. Wende dich einfach an deine Ansprechperson bei Slack, um weitere Unterstützung zu erhalten.



Häufig gestellte Fragen

Wie verändert sich die Berechnung der aktiven Slack-Benutzer:innen?

Ab dem 14. Dezember 2023 gelten Mitglieder als aktiv, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von 28 Tagen eine Aktion in Slack vornehmen. Zuvor konnte eine Person Slack im Laufe des Monats regelmäßig nutzen, ohne als aktiv zu gelten. Diese Änderung bildet die Personen, die Slack nutzen, besser ab, kann sich jedoch auf zukünftige Abonnements auswirken.



Ab wann werden diese Änderungen gelten?

Die Änderungen an der Berechnung der aktiven Slack-Benutzer:innen für Kund:innen mit kostenpflichtigen Plänen treten am 14. Dezember 2023 in Kraft. Während der Vertragslaufzeit werden keine Änderungen an der Berechnung vorgenommen, aber bei Neubestellungen und Verlängerungen ab dem 14. Dezember 2023 werden dir möglicherweise die aktualisierten Berechnungen angezeigt.



Auf welche Pläne wirkt sich diese Änderung aus?

Die Definition der aktiven Slack-Benutzer:innen betrifft alle Kund:innen mit kostenpflichtigen Plänen. Die Änderungen gelten für Kund:innen, die am 10. Juli 2023 per Kreditkarte oder per Rechnung zum Selbstausdrucken zahlen (weitere Informationen findest du unter Aktualisierungen der Slack-Richtlinie zur fairen Rechnungsstellung). Die Änderungen treten für Kund:innen mit kostenpflichtigen Plänen am 14. Dezember 2023 in Kraft.



Was macht Slack, um die Kund:innen während dieser Änderung zu unterstützen?

Wir bieten unseren Kund:innen mit kostenpflichtigen Plänen eine 60-tägige Kündigungsfrist per E-Mail-Benachrichtigung. Außerdem kannst du bei deiner Ansprechperson bei Slack kundenspezifische Details erfragen, die dir beim Umgang mit diesen Änderungen helfen.



Wie wirkt sich dies auf mein Slack-Abonnement aus?

Unternehmen aller Größenordnungen verwenden Slack, daher sind die Auswirkungen auf die Kund:innen unterschiedlich. Wende dich einfach an deine Ansprechperson bei Slack, um weitere Unterstützung zu erhalten.



Wie kann ich aktive und inaktive Mitglieder in meinem Workspace anzeigen?

Für Kund:innen mit kostenpflichtigen Plänen können Primäre Inhaber:innen auf der Seite Abrechnung im Administratoren-Dashboard eine CSV-Datei für alle abrechnungspflichtigen aktiven Mitglieder für einen bestimmten Zeitraum exportieren. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unter Abrechnungspflichtige Mitglieder anzeigen.

Für Kund:innen, die mit Kreditkarte oder per Rechnung zum Selbstausdrucken bezahlen, besuche die Seite Mitglieder verwalten.



Ich habe mich am oder nach dem 9. Oktober 2023 bei Slack registriert. Bin ich von der Änderung betroffen?

Ja. Die Änderungen an der Berechnung der aktiven Slack-Benutzer:innen für Kund:innen mit kostenpflichtigen Plänen treten am 14. Dezember 2023 in Kraft. Deshalb werden Kund:innen, die vor diesem Datum eine Bestellung getätigt haben, bei ihrer nächsten Vertragsverlängerung möglicherweise geänderte Bestellbedingungen angezeigt. Bis zur nächsten Verlängerung am oder nach dem 14. Dezember 2023 gelten weiterhin die aktuellen Bestellbedingungen und die derzeitige Definition der aktiven Benutzer:innen.

Abrechnungspflichtige Mitglieder anzeigen

Primäre Inhaber:innen können die folgenden Schritte ausführen, um eine Liste der abrechnungspflichtigen aktiven Mitglieder über einen angegebenen Zeitraum von 28 Tagen zu exportieren. Der Bericht deckt das ausgewählte Datum und die vorangegangenen 27 Tage ab und enthält darüber hinaus alle abrechnungspflichtigen monatlich aktiven Mitglieder aus allen mit der Abrechnung verbundenen Workspaces.