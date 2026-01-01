FAQ: aggiornamenti al calcolo degli utenti attivi di Slack
Il 9 ottobre 2023 abbiamo annunciato delle modifiche al calcolo degli utenti attivi di Slack per i clienti fatturati. Queste modifiche entreranno in vigore al rinnovo successivo dal 14 dicembre 2023 in poi.
Informazioni importanti
- I membri che eseguono un’azione in Slack in qualsiasi momento entro un periodo di 28 giorni saranno considerati attivi ai fini della fatturazione. Gli ospiti di un canale singolo e i bot possono ancora usare Slack gratuitamente.
- Non si verificheranno interruzioni alle condizioni di ordine correnti e la definizione attuale di utente attivo continuerà fino alla fine del modulo di ordine corrente.
- Ci impegniamo ad aiutare tutti i clienti a comprendere queste modifiche. Contatta il rappresentante di Slack per ulteriore assistenza.
Domande frequenti
In che modo cambia il calcolo degli utenti attivi di Slack?
A partire dal 14 dicembre 2023 tutti i membri che eseguono una qualsiasi azione in Slack in qualsiasi momento entro un periodo di 28 giorni saranno considerati attivi. In precedenza, una persona poteva utilizzare Slack di tanto in tanto nel corso del mese senza essere considerata attiva. Questa modifica consentirà di tenere meglio il conto delle persone che utilizzano Slack, ma potrebbe incidere sugli abbonamenti futuri.
Quando entreranno in vigore queste modifiche?
Le modifiche al calcolo degli utenti attivi di Slack per i clienti fatturati entreranno in vigore il 14 dicembre 2023. Non ci saranno modifiche al calcolo nel corso del contratto, ma vedrai il calcolo aggiornato riportato nei nuovi ordini e rinnovi dal 14 dicembre 2023 in poi.
Su quali piani inciderà questa modifica?
La definizione degli utenti attivi di Slack ha impatto su tutti i clienti con piani a pagamento. Le modifiche sono entrate in vigore per i clienti che pagano tramite carta di credito o fattura self-service il 10 luglio 2023 (vedi aggiornamenti alla Fair Billing Policy di Slack per ulteriori informazioni). Le modifiche entreranno in vigore per i clienti fatturati il 14 dicembre 2023.
Quali misure sta adottando Slack per assistere i suoi clienti con l’entrata in vigore di queste modifiche?
Stiamo dando ai clienti fatturati 60 giorni di preavviso tramite notifiche e-mail. Inoltre, il rappresentante di Slack è disponibile per fornire dettagli specifici ai clienti su queste modifiche.
Come influiranno queste modifiche sul mio abbonamento a Slack?
Slack viene utilizzato da una varietà di aziende di dimensioni diverse, perciò il modo in cui le modifiche influiranno sui singoli clienti sarà diverso. Contatta il rappresentante di Slack per ulteriore assistenza.
Come posso visualizzare i membri attivi e inattivi nella mia area di lavoro?
Per i clienti con piani fatturati, i proprietari principali possono esportare un CSV dalla pagina Fatturazione nella dashboard di amministrazione per tutti i membri attivi fatturabili per un determinato periodo. Vedi Visualizzare i membri fatturabili per istruzioni dettagliate.
I clienti che pagano tramite carta di credito o fattura self-service possono consultare la pagina Gestisci membri.
Ho effettuato la registrazione a Slack dal 9 ottobre 2023 in poi. Le modifiche riguardano anche me?
Sì. Le modifiche al calcolo degli utenti attivi di Slack per i clienti fatturati entrano in vigore il 14 dicembre 2023, quindi tutti i clienti che hanno effettuato l’ordine prima di questa data potrebbero vedere delle modifiche alle condizioni di ordine al rinnovo successivo. Non si verificheranno interruzioni alle condizioni di ordine correnti e la definizione attuale di utente attivo continuerà fino al rinnovo successivo dal 14 dicembre 2023 in poi.
Visualizzare i membri fatturabili
Il proprietario principale può usare i passaggi seguenti per esportare un elenco di membri attivi fatturabili in un determinato periodo di 28 giorni. Il report coprirà la data selezionata e i 27 giorni precedenti e includerà anche tutti i membri attivi fatturabili mensilmente di eventuali aree di lavoro collegate per la fatturazione.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Il proprietario principale dell’area di lavoro può esportare un elenco di membri attivi fatturabili.
- Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni, quindi Fatturazione dal menu.
- Seleziona Crea report dei membri fatturabili.
- Scegli una data di fine per il report.
- Seleziona Crea report. Quando è pronto, il report verrà scaricato automaticamente o consegnato tramite Slackbot se è un file più grande.
Il proprietario principale dell’organizzazione può esportare un elenco di membri attivi fatturabili.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni, quindi Fatturazione dal menu.
- Seleziona Crea report dei membri fatturabili.
- Scegli una data di fine per il report.
- Seleziona Crea report. Quando è pronto, il report verrà scaricato automaticamente o consegnato tramite Slackbot se è un file più grande.