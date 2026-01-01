Workspace-Management
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Workspace-Inhaber (und andere Mitglieder mit der
Berechtigung, Apps zu verwalten) können deaktivierte Apps reaktivieren:
Öffne die Liste der
deaktivierten Apps und Integrationen. Suche die deinstallierte App/Integration in der Liste und klicke auf
Anzeigen. Wähle bei deaktivierten Apps
Installieren und konfiguriere die App, um sie wieder funktionsfähig zu machen. Klicke bei deaktivierten Integrationen auf Aktivieren. Hinweis: Wenn alle Mitarbeiter:innen einer internen App deaktiviert wurden, kann die App ebenfalls deaktiviert werden. Ein:e Organisationsinhaber:in oder Workspace-Inhaber:in muss interne App-Mitwirkende hinzufügen , um die App zu reaktivieren. Tipp: Bei der Reaktivierung von Bot-Integrationen werden die entsprechenden Token automatisch neu generiert. Sobald die Reaktivierung erfolgt ist, muss jeglicher Code aktualisiert werden, der auf das alte Bot-Token verweist.
Beibehaltene Apps, die von Slack entwickelt wurden Die folgenden Apps werden unabhängig vom Account-Status des Mitglieds aufbewahrt, das die App installiert hat, um deiner Organisation die bestmögliche Kundenerfahrung zu bieten. Wir planen, im Laufe der Zeit weitere Apps zu dieser Liste hinzuzufügen. Schau also gerne regelmäßig rein, um dich über Ergänzungen zu informieren.
Airbrake
Bitbucket Cloud
CircleCI
Datadog
E-Mail
Giphy
Google+ Hangouts
Jenkins CI
Jira Server Alerts (veraltet)
Logentries
New Relic
Papertrail
Pingdom
RSS
Runscope
Semaphore
Skype
StatusPage
Travis CI
Visual Studio Team Services
Wer kann diese Funktion benutzen?
Workspace-Inhaber (Standard) Verfügbar für
alle Pläne Super!
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