Wenn Mitglieder-Accounts deaktiviert wurden, werden einige Apps, die diese Mitglieder installiert haben (ob von Drittanbietern oder benutzerdefiniert), automatisch deaktiviert. Bestimmte Apps und manche benutzerdefinierte Funktionen der Integration – zum Beispiel Bot-Benutzer:innen, Slash-Befehle und eingehende Webhooks – bleiben aktiv, aber Apps, für die Mitglieder-spezifische Berechtigungen erforderlich sind, werden eventuell ganz deaktiviert.

Tipp: Bei der Deaktivierung von Mitglieder-Accounts werden API-Token ebenfalls widerrufen. Alle benutzerspezifischen Berechtigungen, die das Mitglied erteilt hat, sind dann nicht mehr verfügbar.

Apps und Integrationen reaktivieren

Workspace-Inhaber (und andere Mitglieder mit der Berechtigung, Apps zu verwalten) können deaktivierte Apps reaktivieren:

Öffne die Liste der deaktivierten Apps und Integrationen. Suche die deinstallierte App/Integration in der Liste und klicke auf Anzeigen. Wähle bei deaktivierten Apps Installieren und konfiguriere die App, um sie wieder funktionsfähig zu machen. Klicke bei deaktivierten Integrationen auf Aktivieren.

Hinweis: Wenn alle Mitarbeiter:innen einer internen App deaktiviert wurden, kann die App ebenfalls deaktiviert werden. Ein:e Organisationsinhaber:in oder Workspace-Inhaber:in muss interne App-Mitwirkende hinzufügen, um die App zu reaktivieren.

Tipp: Bei der Reaktivierung von Bot-Integrationen werden die entsprechenden Token automatisch neu generiert. Sobald die Reaktivierung erfolgt ist, muss jeglicher Code aktualisiert werden, der auf das alte Bot-Token verweist.



Beibehaltene Apps, die von Slack entwickelt wurden

Die folgenden Apps werden unabhängig vom Account-Status des Mitglieds aufbewahrt, das die App installiert hat, um deiner Organisation die bestmögliche Kundenerfahrung zu bieten. Wir planen, im Laufe der Zeit weitere Apps zu dieser Liste hinzuzufügen. Schau also gerne regelmäßig rein, um dich über Ergänzungen zu informieren.

Airbrake

Bitbucket Cloud

CircleCI

Datadog

E-Mail

Giphy

Google+ Hangouts

Jenkins CI

Jira Server Alerts (veraltet)

Logentries New Relic

Papertrail

Pingdom

RSS

Runscope

Semaphore

Skype

StatusPage

Travis CI

Visual Studio Team Services