Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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I proprietari dell’area di lavoro (e i membri con le
autorizzazioni per gestire le app) possono riattivare le app disattivate:
Apri l’elenco di
app e integrazione disattivate. Trova l’app o l’integrazione disinstallata nell’elenco e clicca su
Visualizza. Per le app disattivate, seleziona
Installa e configura l’app per riattivare il servizio. Per le integrazioni disattivate, clicca su Abilita. Nota: se tutti i collaboratori di un’app interna vengono disattivati, anche l’app potrebbe essere disattivata. Per riattivarla, un proprietario di un’organizzazione o un proprietario di un’area di lavoro dovrà aggiungere collaboratori alle app interne. Suggerimento:quando riattivi delle integrazioni di bot, i token corrispettivi vengono rigenerati. Una volta riattivati, dovrai aggiornare i codici che fanno riferimento al vecchio token.
App conservate e realizzate da Slack Conserviamo le seguenti app indipendentemente dallo stato dell’account del membro che le ha installate per garantire alla tua organizzazione la migliore esperienza. Aggiungeremo nuove app all’elenco nel corso del tempo, quindi tieni d’occhio regolarmente gli aggiornamenti.
Airbrake
Bitbucket Cloud
CircleCI
Datadog
E-mail
Giphy
Google+ Hangouts
Jenkins CI
Jira Server Alerts (Legacy)
Logentries
New Relic
Papertrail
Pingdom
RSS
Runscope
Semaphore
Skype
Statuspage
Travis CI
Visual Studio Team Services
Chi può utilizzare questa funzione?
I
proprietari dell’area di lavoro (impostazione predefinita) Disponibile per
tutti i piani Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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