Für das beste Erlebnis empfehlen wir die Verwendung der aktuellsten Version von Slack. Erfahre mehr zur Suche nach verfügbaren Updates, zur Fehlerbehebung und zu Sicherheitsleitlinien für App-Updates.

Tipp: Weitere Informationen zu unseren unterstützten Browsern und Betriebssystemen findest du in Mindestanforderungen für die Nutzung von Slack.



Deine Desktop-App-Version überprüfen

Slack bietet zwei Versionen der Desktop-App für Mac und Windows: Direkter Download oder die Versionen im App Store oder Microsoft Store. So kannst du überprüfen, welche Version du verwendest:

Mac Windows Linux Öffne die Slack-App Klicke in der oberen Menüleiste deines Computers auf Slack. Wähle Über Slack aus. Der App Store wird im Pop-up-Fenster angegeben, wenn das die Version ist, die du verwendest. Öffne die Slack-App Klicke auf das ☰ Symbol mit den drei Linien oben links in der Slack App und wähle dann Hilfe aus. Wähle Über Slack aus. Der Microsoft Store wird im Pop-up-Fenster angegeben, wenn das die Version ist, die du verwendest. Hinweis: Wenn deine Versionsnummer von MSQ vorangestellt wird, werden Updates für Desktop-Apps von deiner Organisation verwaltet und bereitgestellt. Wenn du deine Slack App nicht aktualisieren kannst, wende dich an dein IT-Team oder die Slack-Administrator:innen, um Unterstützung zu erhalten. Öffne die Slack-App Klicke oben links in der Slack App auf Hilfe. Wähle Über Slack aus. Der Snap Store wird im Pop-up-Fenster angegeben, wenn das die Version ist, die du verwendest.



Deine Desktop-App aktualisieren

Mac Windows Linux Direkter Download Öffne die Slack-App Klicke in der Menüleiste deines Computers auf Slack. Klicke auf Nach Updates suchen, dann auf Neustart zum Anwenden des Updates. Tipp: Wenn ein Update verfügbar ist, wird das Hilfe-Symbol in Slack mit einem entsprechenden Badge versehen. Du kannst auf das Hilfe-Symbol klicken, dann auf die Update-Karte, und Slack neu starten wählen, um ein Update der App vorzunehmen.

Mac-Version aus dem App Store Öffne den App Store auf deinem Computer. Klicke in der linken Seitenleiste auf Updates. Wenn unter Ausstehend Updates für Slack verfügbar sind, klicke auf Update. Direkter Download Öffne die Slack-App Klicke auf das ☰ Symbol mit den drei Linien oben links in der Slack App und wähle dann Hilfe aus. Klicke auf Nach Updates suchen, dann auf Neustart zum Anwenden des Updates. Tipp: Wenn ein Update verfügbar ist, wird das Hilfe-Symbol in Slack mit einem entsprechenden Badge versehen. Du kannst auf das Hilfe-Symbol klicken, dann auf die Update-Karte, und Slack neu starten wählen, um ein Update der App vorzunehmen.

Version aus dem Microsoft Store Öffne den Microsoft Store auf deinem Computer. Klicke oben rechts auf das ••• Symbol mit den drei Punkten. Wähle Downloads und Updates aus. Wenn Updates für Slack verfügbar sind, klicke auf Updates abrufen. Die Schritte für die Suche nach Updates für die Desktop-App von Slack variieren bei Linux-Geräten. Einige Geräte sind möglicherweise so konfiguriert, dass sie ein Repository für die Slack App verwenden, sodass bei einem Update deines Computers auch Slack aktualisiert wird. Die Möglichkeit, dieses Repository zu deaktivieren oder Slack mit anderen Schritten zu aktualisieren, hängt von der Umgebung des Betriebssystems ab.



Probleme beim Aktualisieren deiner Desktop-App

Zu den häufig auftretenden Problemen gehört die Anzeige einer Fehlermeldung bei der Suche nach Updates der Desktop-App, oder die Desktop-App läuft nach dem Versuch einer Aktualisierung auf einer älteren Version von Slack weiter.

Mac Windows Linux Direkter Download Schließe Slack. Öffne den Finder auf deinem Computer. Gib im Finder-Suchfeld .app ein. Wähle aus dem Dropdown-Menü Art und dann Anwendung. Gib Slack im Suchfeld ein, um deine Suchergebnisse zu filtern. Anschließend kannst du deine Ergebnisse auf Diesen Mac umschalten, anstatt nur in einem bestimmten Ordner zu suchen. Verschiebe die Suchergebnisse in den Papierkorb. Öffne den Finder, drücke auf deiner Tastatur auf ⌘ + Umschalttaste + G und gib dann ~/Library/Application Support/Slack im Suchfeld ein. Verschiebe alle Dateien und Ordner in den Papierkorb und klicke dann auf Entleeren. Besuche https://slack.com/downloads/mac , um die Desktop-App erneut herunterzuladen.

Mac-Version aus dem App Store Schließe Slack. Öffne den Finder auf deinem Computer. Gib im Finder -Suchfeld .app ein. Wähle aus dem Dropdown-Menü Art und dann Anwendung . Gib Slack im Suchfeld ein, um deine Suchergebnisse zu filtern. Anschließend kannst du deine Ergebnisse auf Diesen Mac umschalten, anstatt nur in einem bestimmten Ordner zu suchen. Verschiebe die Suchergebnisse in den Papierkorb. Öffne den Finder, drücke auf deiner Tastatur auf ⌘ + Umschalttaste + G und gib ~/Library/Containers/com.tinyspeck.slackmacgap/Data/Library/Application Support/Slack im Suchfeld ein. Verschiebe alle Dateien und Ordner in den Papierkorb und klicke dann auf Entleeren . Besuche https://slack.com/downloads/mac , um die Desktop-App erneut herunterzuladen. Direkter Download Schließe Slack. Stelle sicher, dass im Task Manager keine Prozesse ausgeführt werden, die Slack.exe oder Update.exe beinhalten. Öffne das Startmenü , klicke auf Einstellungen und dann auf den Tab Apps und Funktionen . Suche Slack und klicke auf die Option Deinstallieren . Öffne den Ausführen-Dialog, indem du die Windows-Taste + R drückst. Gib %AppData% ein und drücke die Eingabetaste . Lösche den Slack-Ordner, der daraufhin geöffnet wird. Gib nun im Ausführen-Dialog %LocalAppData% ein, um diesen Slack-Ordner ebenfalls zu löschen. Besuche https://slack.com/downloads/windows , um die App erneut herunterzuladen.

Version aus dem Microsoft Store Schließe Slack. Stelle sicher, dass im Task Manager keine Prozesse ausgeführt werden, die Slack.exe oder Update.exe beinhalten. Öffne das Startmenü, klicke auf Einstellungen und dann auf den Tab Apps und Funktionen . Suche Slack und klicke auf die Option Deinstallieren . Öffne den Ausführen-Dialog, indem du die Windows-Taste + R drückst. Gib den folgenden Pfad ein: C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Packages\91750D7E.Slack_8she8kybcnzg4\LocalCache\Roaming Lösche den Slack-Ordner, der daraufhin geöffnet wird. Besuche https://www.microsoft.com/store/p/slack/9wzdncrdk3wp , um die App erneut herunterzuladen. Ubuntu-DDL sudo apt remove slack-desktop rm -rf ~/.config/Slack rm /etc/apt/sources.list.d/slack.list /etc/default/slack

RHEL-DDL sudo yum remove slack rm -rf ~/.config/Slack rm /etc/yum.repos.d/slack.repo /etc/default/slack

Snap (alle von Snapcraft unterstützten Versionen) sudo snap remove slack

Tipp: Hast du immer noch Probleme mit dem Update? Kontaktiere unser Support-Team – wir helfen dir gerne weiter.



Sicherheitsleitlinien für Updates der Desktop-App

Seit Version 4.14.0 enthalten die Versionshinweise von Slack Sicherheitsleitlinien, die den Kunden dabei helfen, die Aktualisierung der Desktop-App von Slack zu priorisieren, falls zutreffend. So werden die unterschiedlichen Stufen der Leitlinien interpretiert:

Inhalt der Leitlinie Bedeutung Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll. Kleinere Sicherheitsverbesserungen. Ein Upgrade bietet den Benutzern begrenzte Sicherheitsvorteile. Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen. Einige Sicherheitsverbesserungen. Ein Upgrade bietet den Benutzern Sicherheitsvorteile. Diese Version enthält umfangreiche Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird dringend empfohlen. Erhebliche Sicherheitsverbesserungen. Benutzer werden durch das Upgrade deutliche Vorteile erzielen und sollten das Update auf diese neue Version priorisieren.

Hinweis: Die Sicherheitsleitlinien sind nicht so zu verstehen, dass ältere Versionen der Desktop-App von Slack unsicher sind. Wir arbeiten ständig daran, die Wahrscheinlichkeit von Sicherheitsproblemen und deren Auswirkungen auf die Datensicherheit zu verringern. Wir informieren Kunden immer direkt über jede Gefährdung, die die Sicherheit ihres Slack-Workspace oder ihrer Client-Anwendungen beeinträchtigt.