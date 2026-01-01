Slackbot ist ein persönlicher KI-Agent, der Zugriff auf den gesamten Kontext und alle Informationen in deinem Slack-Workspace hat – dazu kommen leistungsstarke Tools wie MCP-Verbindungen, Vorlagen zur Erledigung komplexer Aufgaben und vieles mehr. Die Anzahl der Nachrichten, die du an den Slackbot senden kannst, und welche Tools dieser nutzen kann, hängen von deinem Plan ab. Die Anzahl der Nachrichten, die du an den Slackbot senden kannst, und welche Funktionen du nutzen kannst, hängen von deinem Plan ab.

Hinweis: Inhaber:innen und Administrator:innen können den Slackbot für ihren gesamten Workspace oder ihre Enterprise-Organisation aktivieren bzw. deaktivieren.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Jeder Slack-Plan verfügt über ein anderes Limit für die Anzahl der Nachrichten, die Mitglieder an Slackbot senden können. Für Business+ Pläne wird das Limit wöchentlich zurückgesetzt, aber für kostenlose und Pro-Pläne wird dieses Limit erst nach einem Upgrade zurückgesetzt. Enterprise-Pläne werden nur durch die allgemeinen Nutzungsrichtlinien von Slack begrenzt.

Du kannst Salesforce Flex Credits verwenden, um zusätzliche Slackbot-Nutzungsrechte zu erwerben. Die Abrechnung der Nutzung für deine Mitglieder erfolgt auf der Grundlage der in der Flex Credits-Preisliste aufgeführten Tarife und hängt davon ab, ob es sich bei den von Slackbot ausgeführten Aktionen um Standard- oder erweiterte Aktionen handelt.



Slackbot-Limits nach Plan

Kostenlose und Pro-Pläne

Standardmäßig haben Kund:innen mit den kostenlosen und Pro-Plänen von Slack nur während eines Probeabos oder einer Vorschau Zugriff auf Slackbot. Sobald du alle in deiner Slackbot-Vorschau enthaltenen Nachrichten aufgebraucht hast, kannst du Slackbot erst wieder nutzen, wenn du ein Upgrade durchführst.



Business+ Pläne

Jedes Mitglied eines Business+ Workspace kann jede Woche – die montags beginnt und sonntags endet – 15 Nachrichten an Slackbot senden. Sobald dein Limit erreicht ist, kannst du keine neuen Nachrichten an Slackbot senden, bis das Limit um 0:00 Uhr am Montag in deiner Zeitzone zurückgesetzt wird.

Hinweis: Für ältere Business+ Pläne mit Slack AI-Add-on gelten dieselben Slackbot-Funktionen und -Limits wie für neue Business+ Pläne.



Enterprise-Pläne

Mitglieder von Enterprise+ Organisationen (sowie von Enterprise Select- oder Enterprise Grid-Organisationen mit dem Slack-AI-Add-on) unterliegen keinen wöchentlichen oder lebenslangen Nachrichtenlimits.



Pläne mit Salesforce-Flex-Guthaben

Wenn du eine Salesforce-Organisation mit deinem kostenlosen, Pro- oder Business+ Slack-Workspace vernetzt hast, kannst du Flex Credits für die Slackbot-Nutzung über die für deinen Plan geltenden Limits hinaus verwenden. Ein:e Workspace-Inhaber:in oder ein:e Workspace-Administrator:in in Slack und ein:e Salesforce-Administrator:in in Salesforce müssen Flex Credits für Slackbot aktivieren.



Slackbot-Limits

Standardmäßige und erweiterte Slackbot-Aktionen

Wenn du Flex-Guthaben zur Bezahlung der Slackbot-Nutzung verwendest, solltest du zwei Arten von Aktionen beachten: „Standard“ und „Erweitert“. Wenn du keine Flex-Guthaben verwendest, unterliegt deine Slackbot-Nutzung dem Nachrichtenlimit deines kostenlosen-, Pro- oder Business+ Plans sowie den täglichen Limits für die Ausführung von Aufgaben. Derzeit gibt es zwar keine Limits für erweiterte Aktionen, wir behalten uns jedoch vor, diese in Zukunft einzuführen.

Nutzungsart Beschreibung Standardaktionen für Slackbot Deckt die meisten nativen Slack- und Salesforce-Aktionen ab, darunter: Suchen

Lesen aus und Schreiben in Salesforce-Datensätze, Canvases, Listen und Kalender

Nachrichten

Aufrufe von Model-Context-Protocol(MCP)-Server-Tools Hinweis: Salesforce-MCP-Tool-Aufrufe werden nicht gezählt Erweiterte Aktionen für Slackbot Premium-Aktionen mit höherem Wert: Intensive Recherche

Erstellung von Live-Ansichten

Erstellung und Bearbeitung von Folien, Dokumenten oder Tabellen durch Drittanbieter



Aufgaben-Limits

Es gibt zwar keine Begrenzung für die Anzahl der Aufgaben, die du erstellen kannst, aber pro Tag kannst du fünfzehn Aufgaben automatisch ausführen. Sobald du das Tageslimit erreicht hast, fragt Slackbot dich, ob du Aufgaben manuell ausführen möchtest. Das Tageslimit wird um 0 Uhr in deiner Zeitzone zurückgesetzt.



Vorlagen-Limits

Im kostenlosen Plan stehen die Vorlagen nicht zur Verfügung, es sei denn, du verwendest Flex-Guthaben, um die zusätzliche Verwendung von Slackbot zu bezahlen.



Nutzungslimits

Alle Slackbot-Interaktionen müssen unserer Richtlinie über die zulässige Nutzung entsprechen. Darüber hinaus darfst du nicht versuchen, die Infrastruktur von Slack durch eine unverhältnismäßige Belastung unseres Systems zu überlasten. Dazu gehören alle Aktivitäten, die übermäßige Rechenkapazitäten belegen:

Automatisierte Hochfrequenzanfragen

Verwendung von Bots, Skripten oder Scrapern, um Anfragen mit einer Häufigkeit an unsere Server zu senden, die die menschlichen Fähigkeiten oder die normale Browser-Nutzung übersteigt.

Verwendung von Bots, Skripten oder Scrapern, um Anfragen mit einer Häufigkeit an unsere Server zu senden, die die menschlichen Fähigkeiten oder die normale Browser-Nutzung übersteigt. Umgehung von Funktionen

Durchführung von Aktivitäten, die darauf abzielen, Beschränkungen zu umgehen.

Ein Verstoß gegen diese Richtlinien stellt einen wesentlichen Verstoß gegen den Services-Rahmenvertrag (Main Services Agreement, MSA) dar und kann zur sofortigen Aussetzung des Dienstes oder zur Kündigung des Accounts führen.