Slackbot è un agente di IA personale con accesso a tutto il contesto e alle informazioni della tua area di lavoro di Slack, oltre che a strumenti potenti come le connessioni MCP, le skill per completare attività complesse e molto altro. Il numero di messaggi che puoi inviare a Slackbot e le funzioni che puoi utilizzare variano a seconda del tuo piano.

Nota: proprietari e amministratori possono attivare e disattivare Slackbot per tutta la loro area di lavoro o organizzazione Enterprise.

Cosa puoi aspettarti

Ogni piano di Slack prevede un limite diverso sul numero di messaggi che i membri possono inviare a Slackbot. Per i piani Business+ il limite si azzera ogni settimana, ma per i piani Free e Pro il limite non viene azzerato a meno che non si effettui l’aggiornamento. I piani Enterprise sono soggetti esclusivamente alle politiche generali di utilizzo di Slack.

Puoi utilizzare i crediti flessibili di Salesforce per acquistare un ulteriore utilizzo di Slackbot. L'addebito relativo all'utilizzo da parte dei membri sarà calcolato in base alle tariffe indicate nel Listino prezzi dei crediti flessibili e a seconda che le azioni eseguite da Slackbot siano di tipo Standard o Avanzato.



Limiti di Slackbot per ogni piano

Piani Free e Pro

Per impostazione predefinita, i clienti dei piani Free e Pro di Slack hanno accesso a Slackbot solo durante un periodo di prova o un’anteprima. Dopo aver utilizzato tutti i messaggi inclusi nell’anteprima di Slackbot, non potrai più utilizzarlo a meno che non effettui l’aggiornamento.



Piani Business+

Ogni membro di un’area di lavoro Business+ può inviare 15 messaggi a Slackbot ogni settimana, da lunedì fino a domenica. Una volta raggiunto il limite, non potrai più inviare nuovi messaggi a Slackbot fino al ripristino alle ore 00:00. Lunedì nel tuo fuso orario.

Nota: i vecchi piani Business+ con il componente aggiuntivo IA di Slack hanno le stesse funzionalità e degli stessi limiti di Slackbot dei nuovi piani Business+.



Piani Enterprise

I membri delle organizzazioni Enterprise+ (così come le organizzazioni Enterprise Select o Enterprise Grid con il componente aggiuntivo IA di Slack) non sono soggetti a limiti settimanali o permanenti sul numero di messaggi.



Piani con i crediti flessibili di Salesforce

Se hai collegato un’organizzazione Salesforce alla tua area di lavoro di Slack Free, Pro o Business+, puoi utilizzare i crediti flessibili per utilizzare Slackbot oltre ai limiti imposti dal tuo piano. Un proprietario area di lavoro o un amministratore area di lavoro in Slack e un amministratore Salesforce in Salesforce devono abilitare l’utilizzo dei crediti flessibili per Slackbot.



Limiti di Slackbot

Azioni di tipo Standard e Avanzato di Slackbot

Se stai utilizzando i crediti flessibili per pagare l’utilizzo di Slackbot, devi essere a conoscenza di due tipo di azioni: Standard e Avanzato. Se non stai utilizzando i crediti flessibili, il tuo utilizzo di Slackbot è soggetto al limite di messaggi previsto dal tuo piano Free, Pro o Business+ e dai limiti giornalieri riguardanti le esecuzioni delle attività. Sebbene al momento non siano previsti limiti per le azioni di tipo Avanzato, potremmo aggiungerli in futuro.

Tipo di utilizzo Descrizione Azioni di tipo Standard di Slackbot Comprende la maggior parte delle azioni native di Slack e Salesforce, incluse: Cerca

Lettura e scrittura di record di Salesforce, canvas, elenchi e calendari

Messaggi

Chiamate agli strumenti dal server Protocollo di contesto del modello (MCP) Nota: le chiamate agli strumenti da parte dell’MCP di Salesforce non sono soggette a tariffazione Azioni di tipo Avanzato di Slackbot Azioni premium, dal valore maggiore: Ricerca approfondita

Creazione di viste interattive

Creazione e modifica di diapositive, documenti o fogli di lavoro di terze parti



Limiti per le attività

Anche se non ci sono limiti al numero di attività che puoi creare, hai quindici esecuzioni automatiche di attività al giorno. Una volta raggiunto il limite giornaliero, Slackbot ti chiederà se desideri eseguire le attività manualmente. Il limite giornaliero si resetta a mezzanotte, nel tuo fuso orario.



Limiti delle skill

Le skill non sono disponibili nel piano Free, a meno che tu non stia utilizzando i crediti flessibili per pagare l’utilizzo aggiuntivo di Slackbot.



Limiti di utilizzo

Tutte le interazioni di Slackbot devono essere conformi ai nostri Criteri di utilizzo. Inoltre, non dovrai tentare di sovraccaricare l’infrastruttura di Slack sottoponendo il nostro sistema a un carico sproporzionato. Ciò include ogni attività che consuma risorse di elaborazione eccessive:

Richieste automatiche ad alta frequenza

L’uso di bot, script o scraper per inviare richieste a una frequenza che va oltre la capacità umana o l’uso standard del browser.

L’uso di bot, script o scraper per inviare richieste a una frequenza che va oltre la capacità umana o l’uso standard del browser. Elusione delle funzionalità

Compiere azioni progettate per superare i limiti.

La violazione di questi criteri costituisce una violazione sostanziale dell’Accordo Quadro di Servizi (MSA) e può comportare la sospensione immediata del servizio o la cancellazione dell’account.