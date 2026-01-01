¿Tienes problemas con el audio o el video en Slack? Sigue leyendo para ver cómo solucionar problemas comunes con conexiones de llamadas, audio, video y pantalla compartida.



Usa nuestras herramientas de resolución de problemas

Panel de resolución de problemas de las juntas Prueba de audio, video y pantalla compartida Puedes consultar rápidamente el panel de resolución de problemas de las juntas para obtener consejos sobre cómo solucionar problemas mientras estás en una junta en tu computadora. Desde una junta, haz clic en el ícono de resolución de problemas de juntas situado en la parte inferior izquierda. Navega por las pestañas para identificar los problemas y anota la orientación que se te proporcione. Si experimentas problemas de conexión, activa y desactiva el modo Solo audio para mejorarla. Un ícono de advertencia que se muestra en el panel de solución de problemas indica que hay algún problema con el audio o la conexión de la junta. Haz clic en el ícono para obtener más información y orientación para la solución de problemas. Nuestra prueba de audio, video y pantalla compartida puede ayudarte a identificar los problemas que puedas tener con las juntas. Después de ejecutar la prueba, usa la información de resolución de problemas que figura en este artículo para solucionar cualquier problema detectado en los resultados. La prueba se ejecuta de la siguiente manera: En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil. Selecciona Preferencias en el menú. Haz clic en Audio y video en la columna de la izquierda. Debajo de Resolución de problemas, haz clic en Ejecutar prueba. Nota: La prueba de audio, video y uso compartido de la pantalla solo está disponible en la aplicación para computadora de Slack y en Slack en Chrome.

Consejo: Si sigues teniendo problemas con las juntas después de usar el panel de resolución de problemas, prueba a ejecutar nuestra prueba de audio, video y pantalla compartida para obtener más orientación sobre resolución de problemas.



Problemas de ancho de banda

Requisitos de ancho de banda

Tu experiencia con las juntas depende de la potencia de la conexión de red y del ancho de banda que tengas:

Tipo de junta Velocidad de descarga Velocidad de carga Voz 200 kbps 100 kbps Video* (2 participantes) 600 kbps 600 kbps Video* (3 participantes) 1.2 Mbps 600 kbps Video* (más de 5 participantes) 2 Mbps 600 kbps

*Los requisitos para compartir pantalla son los mismos



Resolución de problemas

Si el ancho de banda cumple o supera nuestros requisitos y experimentas problemas con la calidad del audio o el video de la junta, cortes en el audio o demoras, prueba una de las siguientes opciones:

Ejecuta una prueba de velocidad para asegurarte de que el ancho de banda de tu dispositivo cumpla con nuestros requisitos.

Cambia a una conexión alámbrica de ser posible, o acércate al enrutador de Wi-Fi.

Restablece el enrutador apagándolo y encendiéndolo.



Problemas de conexión

Resolver problemas de conexión

Si Slack no puede establecer la conexión con una junta, prueba las siguientes opciones para limitar la fuente de los problemas de conexión:

Asegúrate de tener la versión más reciente de la aplicación de Slack para computadora o dispositivo móvil. Si no es así, actualiza tu app. Si tienes problemas con las juntas en la aplicación para computadora, abre tu espacio de trabajo en Google Chrome e intenta iniciar una junta. Si no puedes conectarte desde el navegador o la aplicación para computadora, intenta iniciar una junta desde la aplicación móvil de Slack en la misma red Wi-Fi. Si puedes conectarte, puede que haya un problema con tu computadora, como un software antivirus que bloquee la conexión. Si puedes iniciar juntas desde tu dispositivo móvil con datos, pero no con Wi-Fi, probablemente se deba a un problema en tu red.

Nota: Si no puedes conectarte a Slack de ninguna forma, consulta Resolución de problemas de conexión para obtener ayuda.



Actualizar los ajustes de firewall

Los problemas de conexión con las juntas también pueden deberse a un incidente con tu cortafuegos. Si tienes errores de conexión, puede que tú o alguien del equipo de TI de tu empresa deban comprobar que se configuraron las rutas de red correctas para las juntas.



Problemas de audio

Si tienes problemas de audio durante una junta, cierra y vuelve a abrir la aplicación para computadora de Slack o tu navegador. Si eso no sirve, intenta reiniciar tu dispositivo.

Comprueba las fuentes de entrada y salida de audio

Si ninguna de las opciones anteriores funciona, en las preferencias de audio y video, revisa los siguiente:

Asegúrate de haber seleccionado el micrófono y el altavoz correctos.

Para probar el micrófono, pronuncia unas palabras. Si el medidor de voz no sube y baja a medida que hablas, prueba el resto de opciones del menú desplegable del micrófono.

Para comprobar el altavoz, haz clic en Probar. Escucharás una campanilla si el altavoz no está silenciado y funciona correctamente.

Consejo: Para probar el altavoz desde una junta, haz clic en el ícono de tres puntos y selecciona Probar altavoz.



Comprobar los ajustes de audio



Comprueba que el audio no esté silenciado, luego confirma que Slack tiene permiso para acceder al micrófono:

Mac Windows Chrome Abre Preferencias del sistema. Haz clic en Seguridad y privacidad, y, luego, en la pestaña Privacidad. Selecciona Micrófono de la lista de la izquierda. Marca la casilla junto a Slack. Si está marcada, desmárcala y vuélvela a marcar. Si usas Windows 10 y los demás no pueden escucharte durante una junta, sigue los pasos que se indican a continuación para asegurarte de que concediste a Slack acceso al micrófono:

Abrir Ajustes Selecciona Privacidad. Haz clic en Micrófono. Activa los ajustes para permitir que las aplicaciones accedan a tu micrófono. En la lista de aplicaciones de Microsoft Store, busca Slack y activa los ajustes.

También hay un problema conocido con Windows 10 por el cual Slack no puede detectar dispositivos de comunicación (como auriculares) que no son los predeterminados del sistema. Para establecer tu dispositivo preferido como predeterminado del sistema, sigue los pasos a continuación: Abrir Ajustes Selecciona Sistema. Selecciona Sonido. En Seleccionar tu dispositivo de salida, elige el que quieres del menú desplegable. Por último, comprueba que los controladores de audio estén actualizados. Si no lo están, actualizarlos puede resolver estos problemas. Sigue los pasos que se indican a continuación para comprobar que concediste a Slack acceso al micrófono en Chrome:

En Chrome, haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Ajustes en el menú. Selecciona Privacidad y seguridad en la barra lateral izquierda. Haz clic en Ajustes del sitio. Haz clic en Micrófono. Controla que no se haya bloqueado a Slack. Agrega la URL del espacio de trabajo a la lista de Permitir para permitir siempre el acceso de Slack al micrófono.

Nota: Si usas una aplicación de llamadas de terceros y juntas de Slack, el acceso de Slack a tu micrófono puede revocarse cuando cambies entre ambas aplicaciones. Puedes seguir los pasos anteriores para volver a otorgar acceso a Slack a tu micrófono.



Problemas de video

¿Tienes problemas con el video? Cierra y vuelve a abrir la app para computadora de Slack o tu navegador. También puedes intentar reiniciar tu dispositivo.

Comprueba los ajustes de cámara y video

Si reiniciar el dispositivo o cerrar y volver a abrir Slack no dan resultado, intenta con las opciones a continuación:

Si usas la aplicación de Slack para computadora, comprueba si las juntas funcionan desde Google Chrome (o viceversa si usas Chrome).

Comprueba tus preferencias de audio y video para asegurarte de que esté seleccionada la cámara correcta. Deberías poder verte en la miniatura de video.

Comprueba que tu cámara funcione con otra app de llamadas (como Zoom o Webex). Estas aplicaciones usan una tecnología diferente a la de las juntas de Slack. Por lo tanto, si los problemas continúan, podría tratarse de un problema de hardware de la cámara.

Consejo: Si usas una cámara externa, asegúrate de conectarla a la computadora antes de comenzar la junta. Si la conectas después de iniciar una junta, el video no se mostrará.



Comprueba los permisos de la cámara

Si los demás no pueden verte durante una junta de video, es posible que Slack no tenga acceso a tu cámara. Sigue estos pasos para comprobar los permisos de tu cámara:

Mac Windows Chrome Abre Preferencias del sistema. Haz clic en Seguridad y privacidad, y, luego, en la pestaña Privacidad. Haz clic en Cámara. Marca la casilla junto a Slack. Si está marcada, desmárcala y vuélvela a marcar. Abrir Ajustes Selecciona Privacidad. Haz clic en Cámara. Activa los ajustes para permitir que las aplicaciones accedan a tu cámara. En la lista de aplicaciones de Microsoft Store, busca Slack y activa los ajustes. También puedes comprobar que los controladores de video estén actualizados. Si no lo están, actualizarlos podría resolver los problemas. En Chrome, haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Ajustes en el menú. Selecciona Privacidad y seguridad en la barra lateral izquierda. Haz clic en Ajustes del sitio. Haz clic en Cámara. Controla que no se haya bloqueado a Slack. Luego, agrega la URL del espacio de trabajo a la lista Permitir para permitir que Slack siempre tenga acceso a la cámara.

Nota: Si te das cuenta de que la computadora funciona lentamente durante las juntas, esto puede deberse a un uso alto de la Unidad Central de Procesamiento (CPU). En el caso de las juntas con muchos participantes, es posible que puedas acelerar las cosas desactivando el video o la supresión del ruido.



Problemas para compartir pantalla

Si no puedes compartir la pantalla, sigue estos pasos para resolver el problema:

Mac Windows Si estás ejecutando macOS versión 10.15 y no puedes compartir la pantalla, comprueba los ajustes del sistema operativo:

Abre Preferencias del sistema. Haz clic en Seguridad y privacidad y, luego, selecciona la pestaña Privacidad. Selecciona Grabación de la pantalla en la lista de la izquierda. Haz clic en el ícono del candado para realizar cambios. Marca la casilla junto a Slack y haz clic en el ícono de candado otra vez para guardar tus cambios. Cierra y vuelve a abrir la app para computadora de Slack. Si usas Windows 10 y has hecho clic en Compartir pantalla pero los demás miembros de la junta no pueden verla, intenta abrir tu computadora portátil si está cerrada. Si eso no resuelve el problema, desconecta los monitores externos.



¿Todavía tienes problemas?

Comunícate con nuestro equipo de Asistencia e incluye la siguiente información, si puedes: