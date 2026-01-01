Risolvere i problemi relativi ad audio e video in Slack
Hai problemi con l’audio o il video su Slack? Continua a leggere per scoprire come risolvere i problemi più comuni di connessione, audio, video e condivisione dello schermo.
Utilizzare gli strumenti per la risoluzione dei problemi
Pannello di risoluzione dei problemi degli incontri
Test di condivisione dello schermo, audio e video.
Puoi consultare rapidamente il pannello di risoluzione dei problemi degli incontri per avere consigli utili per risolvere i problemi durante un incontro sul tuo desktop.
- Da un incontro, clicca sull’icona di risoluzione dei problemi degli incontri in basso a sinistra.
- Spostati tra le schede per individuare i problemi e prendere nota delle indicazioni fornite.
- Se hai problemi di connessione, disattiva la modalità Solo audio per migliorare la connessione.
Un’icona di avviso visualizzata nel pannello di risoluzione dei problemi indica che c’è qualcosa che non va nell’audio o nella connessione dell’incontro. Clicca sull’icona per maggiori informazioni e per la risoluzione dei problemi.
Il test audio, video e di condivisione schermo può aiutarti a identificare i problemi che potresti riscontrare con gli incontri. Dopo aver eseguito il test, utilizza le informazioni sulla risoluzione dei problemi contenute in questo articolo per risolvere eventuali problemi contrassegnati nei tuoi risultati. Ecco come eseguire il test:
- Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo.
- Dal menu, seleziona Preferenze.
- Clicca su Audio e video nella colonna a sinistra.
- Sotto Risoluzione dei problemi, clicca su Esegui test.
Nota: il test audio, video e di condivisione dello schermo è disponibile solo dall’app desktop di Slack e da Slack su Chrome.
Suggerimento: se, dopo aver utilizzato il pannello di risoluzione dei problemi, questi ultimi persistono negli incontri, prova a eseguire il test di condivisione schermo, audio e video per ricevere ulteriori indicazioni sulla risoluzione dei problemi.
Problemi relativi alla larghezza di banda
Requisiti di larghezza di banda
La tua esperienza con gli incontri dipende dalla potenza della connessione di rete e dalla larghezza di banda:
|Tipo di incontro
|Velocità di download
|Velocità di caricamento
|Vocale
|200 kbps
|100 kbps
|Video* (2 partecipanti)
|600 kbps
|600 kbps
|Video* (3 partecipanti)
|1,2 Mbps
|600 kbps
|Video* (più di 5 partecipanti)
|2 Mbps
|600 kbps
*I requisiti sono gli stessi anche per la condivisione dello schermo
Risoluzione dei problemi
Se la larghezza di banda soddisfa o supera i nostri requisiti ma continui a riscontrare problemi con la qualità audio o video degli incontri oppure audio intermittente o in ritardo, prova una delle seguenti opzioni:
- Esegui un test di velocità per assicurarti che la larghezza di banda del dispositivo soddisfi i nostri requisiti.
- Se possibile, passa a una connessione cablata o avvicinati al router Wi-Fi.
- Reimposta il router spegnendolo e riaccendendolo.
Problemi di connessione
Risolvere i problemi di connessione
Se Slack non riesce a stabilire una connessione per l’incontro, prova una di queste opzioni per trovare la causa dei problemi di connessione:
- Assicurati di utilizzare l’ultima versione dell’app desktop o per dispositivi mobili di Slack. Altrimenti, aggiorna l’app.
- Se hai problemi con gli incontri sull’app desktop, apri l’area di lavoro in Google Chrome e prova ad avviare un incontro.
- Se non riesci a connetterti dall’app desktop o dal browser, prova ad avviare un incontro dall’app per dispositivi mobili di Slack sulla stessa rete Wi-Fi. Se riesci a connetterti, potrebbe trattarsi di un problema legato al computer, come un software antivirus che blocca la connessione. Se riesci ad avviare incontri dal dispositivo mobile con i dati ma non con il Wi-Fi, probabilmente c’è un problema con la rete.
Nota: se non riesci proprio a connetterti a Slack, visita Risolvere i problemi di connessione per assistenza.
Aggiornare le impostazioni firewall
I problemi di connessione degli incontri potrebbero essere causati anche da un problema con il firewall. Se riscontri errori di connessione, potrebbe essere necessario che tu (o qualcuno del team IT della tua azienda) verifichi che siano stati configurati i percorsi di rete corretti per gli incontri.
Problemi relativi all’audio
Se riscontri problemi relativi all’audio durante un incontro, chiudi e riapri l’app desktop di Slack o il browser. Se non funziona, prova a riavviare il dispositivo.
Verificare le origini audio input e output
Se nessuna delle opzioni sopraindicate funziona, vai alle preferenze audio e video e controlla quanto segue:
- Assicurati di aver selezionato il microfono e l’altoparlante corretti.
- Per eseguire il test del microfono, pronuncia qualche parola Se il misuratore vocale non si muove verso l’alto e il basso mentre parli, prova le altre opzioni nel menu a discesa del microfono.
- Per eseguire il test dell’altoparlante, clicca su Test. Sentirai uno scampanellio se l’altoparlante non è silenziato e funziona correttamente.
Suggerimento: Per verificare il corretto funzionamento dell’altoparlante direttamente da un incontro, clicca sull’ icona dei tre puntini, quindi seleziona Prova altoparlante.
Verificare le impostazioni audio
Assicurati che l’audio non sia silenziato e poi conferma l’autorizzazione di Slack per accedere al microfono:
Mac
Windows
Chrome
- Apri Preferenze di sistema.
- Seleziona Sicurezza e privacy e poi clicca sulla scheda Privacy.
- Seleziona Microfono dall’elenco sulla sinistra.
- Seleziona la casella accanto a Slack. Se è già selezionata, deselezionala e selezionala di nuovo.
Se utilizzi Windows 10 e gli altri non riescono a sentirti durante un incontro, segui questi passaggi per assicurarti di aver concesso a Slack l’accesso al microfono:
- Apri Impostazioni.
- Seleziona Privacy.
- Clicca su Microfono.
- Attiva le impostazioni per consentire alle app di accedere al microfono.
- Nell’elenco delle app di Microsoft Store, cerca Slack e attiva le impostazioni.
Con Windows 10, è possibile che Slack non riesca a rilevare i dispositivi di comunicazione (come cuffie o cuffie auricolari) che non corrispondono a quelli predefiniti del sistema. Per impostare il tuo dispositivo preferito come impostazione predefinita, segui questi passaggi:
- Apri Impostazioni.
- Seleziona Sistema.
- Seleziona Audio.
- Sotto Seleziona dispositivo di output, scegline uno dal menu a discesa.
Infine, assicurati che i driver audio siano aggiornati. Se non lo sono, aggiornali e i problemi potrebbero risolversi.
Segui questi passaggi per assicurarti di aver concesso a Slack l’accesso al microfono in Chrome:
- Da Chrome, clicca sull’ icona dei tre puntini in alto a destra e seleziona Impostazioni dal menu.
- Seleziona Privacy e sicurezza nella barra laterale sinistra.
- Clicca su Siti collegati.
- Clicca su Microfono.
- Assicurati che Slack non sia stato bloccato. Aggiungi l’URL dell’area di lavoro all’elenco Autorizzati per permettere sempre a Slack di accedere al microfono.
Nota: se utilizzi un’app per le chiamate di terze parti insieme a Slack Incontri, l’accesso di Slack al microfono potrebbe essere revocato nel passaggio da un’app all’altra. Puoi seguire i passaggi qui sopra per autorizzare di nuovo Slack ad accedere al microfono.
Problemi relativi al video
Hai problemi con il video? Chiudi e riapri l’app desktop di Slack o il browser. Puoi anche provare a riavviare il dispositivo.
Verificare le impostazioni di fotocamera e video
Se riavviare il dispositivo o chiudere e riaprire l’app di Slack non risolve il problema, prova le opzioni seguenti:
- Se utilizzi l’app desktop di Slack, assicurati che gli incontri video funzionino su Google Chrome (o viceversa se utilizzi Chrome).
- Controlla le preferenze audio e video per assicurarti che sia stata selezionata la fotocamera corretta. Nell’anteprima video, dovresti vedere la tua immagine.
- Verifica se la fotocamera funziona con un’altra app di chiamata (come Zoom o Webex). Queste app utilizzano una tecnologia diversa rispetto agli incontri di Slack. Se il problema persiste, potrebbe essere dovuto a un problema hardware della fotocamera.
Suggerimento: se utilizzi una fotocamera esterna, assicurati di collegarla al computer prima di avviare un incontro. Se la colleghi dopo aver avviato l’incontro, il video non funzionerà.
Verificare le autorizzazioni della fotocamera
Se le altre persone non riescono a vederti durante un incontro video, Slack potrebbe non avere accesso alla fotocamera. Segui questi passaggi per verificare le autorizzazioni della fotocamera:
Mac
Windows
Chrome
- Apri Preferenze di sistema.
- Seleziona Sicurezza e privacy e poi clicca sulla scheda Privacy.
- Clicca su Fotocamera.
- Seleziona la casella accanto a Slack. Se è già selezionata, deselezionala e selezionala di nuovo.
- Apri Impostazioni.
- Seleziona Privacy.
- Clicca su Fotocamera.
- Attiva le impostazioni per consentire alle app di accedere alla fotocamera.
- Nell’elenco delle app di Microsoft Store, cerca Slack e attiva le impostazioni.
Prova anche a verificare che i driver video siano aggiornati. Se non lo sono, aggiornali e il problema potrebbe risolversi.
- Da Chrome, clicca sull’ icona dei tre puntini in alto a destra e seleziona Impostazioni dal menu.
- Seleziona Privacy e sicurezza nella barra laterale sinistra.
- Clicca su Siti collegati.
- Clicca su Fotocamera.
- Assicurati che Slack non sia stato bloccato. Poi aggiungi l’URL dell’area di lavoro all’elenco Autorizzati per permettere sempre a Slack di accedere alla fotocamera.
Nota: se ti accorgi che il computer è più lento durante gli incontri video, il problema potrebbe essere dovuto a un utilizzo elevato della CPU. Per gli incontri con molti partecipanti, la disabilitazione del video o la disattivazione della cancellazione del rumore potrebbe velocizzare le cose.
Problemi legati alla condivisione dello schermo
Se non riesci a condividere lo schermo, segui questi passaggi per risolvere il problema:
Mac
Windows
Se utilizzi macOS 10.15 e non riesci a condividere lo schermo, verifica le impostazioni del sistema operativo:
- Apri Preferenze di sistema.
- Clicca su Sicurezza e privacy e poi seleziona la scheda Privacy.
- Seleziona Registrazione dello schermo dall’elenco sulla sinistra.
- Clicca sull’ icona Lucchetto per effettuare delle modifiche.
- Seleziona la casella accanto a Slack e poi clicca di nuovo sull’ icona Lucchetto per salvare le modifiche.
- Chiudi e riapri l’app desktop di Slack.
Se utilizzi Windows 10 e hai cliccato su Condividi schermo ma gli altri partecipanti all’incontro non lo vedono, prova ad aprire il laptop se è chiuso. Se il problema persiste, scollega o sgancia dal dock tutti i monitor esterni.
Continui a riscontrare problemi?
Contatta il team di assistenza e, se puoi, includi le informazioni seguenti:
- I risultati del test audio, video e di condivisione dello schermo.
- Timestamp di tutti gli incontri recenti in cui hai riscontrato problemi.
- Screenshot o una registrazione dello schermo che mostra gli errori ricevuti o il problema rilevato.
- Qualsiasi altro dettaglio che ricordi. Per esempio, ci è molto utile sapere se i problemi sono sorti immediatamente dopo aver avviato un incontro, qualche minuto dopo, quando hai avviato la condivisione dello schermo, ecc.