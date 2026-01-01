Hast du Schwierigkeiten mit Audio oder Video in Slack? Erfahre hier, wie du häufige Probleme mit Verbindungen, Ton, Bild und der Bildschirmfreigabe beheben kannst.



Unsere Tools für die Fehlerbehebung verwenden

Panel zur Fehlerbehebung bei Huddles Audio-, Video- und Bildschirmfreigabetest In unserem Panel zur Fehlerbehebung bei Huddles findest du hilfreiche Tipps, um Probleme zu lösen, während du in einem Huddle auf deinem Desktop bist. Klicke in einem Huddle unten links auf das Symbol Fehlerbehebung bei Huddles. Navigiere durch die Tabs, um Probleme zu identifizieren und beachte alle Hinweise. Wenn du Probleme mit der Verbindung hast, schalte den Modus „Nur Audio“ ein, um deine Verbindung zu verbessern. Ein Warnsymbol, das im Bereich „Fehlerbehebung“ angezeigt wird, weist darauf hin, dass ein Problem mit dem Huddle-Audio oder der Verbindung besteht. Klicke auf das Symbol, um weitere Informationen und Hinweise zur Fehlerbehebung zu erhalten. Unser Audio-, Video- und Bildschirmfreigabetest hilft dir dabei, Probleme zu ermitteln, die du möglicherweise mit Huddles hast. Verwende nach der Durchführung des Tests die Fehlerbehebungsinformationen in diesem Artikel, um alle in den Ergebnissen hervorgehobenen Probleme zu beheben. So führst du den Test durch: Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild. Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke in der linken Spalte auf Audio und Video. Klicke unter Fehlerbehebung auf Test durchführen. Hinweis: Der Audio-, Video- und Bildschirmfreigabetest ist nur über die Slack-Desktop-App und Slack in Chrome verfügbar.

Tipp: Wenn du trotz des Panels zur Fehlerbehebung immer noch Probleme mit Huddles hast, kannst du unseren Audio-, Video- und Bildschirmfreigabetest durchführen, um weitere Hinweise zur Fehlerbehebung zu erhalten.



Probleme mit der Bandbreite

Bandbreiten-Anforderungen

Das reibungslose Funktionieren von Huddles hängt von der Stärke deiner Netzwerkverbindung und von der Bandbreite ab:

Art des Huddles Download-Geschwindigkeit Upload-Geschwindigkeit Audio 200 kbps 100 kbps Video* (2 Teilnehmende) 600 kbps 600 kbps Video* (3 Teilnehmende) 1,2 Mbps 600 kbps Video* (mehr als 5 Teilnehmende) 2 Mbps 600 kbps

* Die Anforderungen für die Bildschirmfreigabe sind identisch.



Fehlerbehebung

Wenn die Bandbreite die Anforderungen erfüllt oder übertrifft und du trotzdem Probleme mit der Qualität von Audio oder Video bei Huddles hast und es zu Tonausfällen oder Verzögerungen kommt, versuche es mit einer der folgenden Optionen:

Führe einen Geschwindigkeitstest durch, um zu überprüfen, ob die Bandbreite deines Geräts unseren Anforderungen entspricht.

Wechsle zu einer kabelgebundenen Verbindung, wenn möglich, oder gehe näher an den WLAN-Router heran.

Starte deinen Router neu, indem du ihn aus- und wieder einschaltest.



Verbindungsprobleme

Verbindungsprobleme beheben

Wenn Slack keine Huddle-Verbindung herstellen kann, versuche diese Optionen, um die Ursache der Verbindungsprobleme einzugrenzen:

Stelle sicher, dass du die neueste Version der mobilen oder Desktop-App von Slack verwendest. Andernfalls aktualisiere bitte die App. Wenn du Probleme mit Huddles in der Desktop-App hast, öffne deinen Workspace in Google Chrome und starte einen Huddle von dort. Wenn über die Desktop-App oder den Browser keine Verbindung hergestellt werden kann, starte einen Huddle über die mobile App von Slack im selben WLAN-Netzwerk. Wenn so eine Verbindung hergestellt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Computer vor, z. B. eine Antiviren-Software, die die Verbindung blockiert. Wenn du von deinem Mobilgerät aus Huddles über die Daten-, aber nicht über die WLAN-Verbindung starten kannst, deutet dies höchstwahrscheinlich auf ein Problem mit deinem Netzwerk hin.

Hinweis: Wenn du gar keine Verbindung zu Slack herstellen kannst, suche unter Behebung von Verbindungsfehlern nach Hilfe.



Firewall-Einstellungen aktualisieren

Verbindungsprobleme bei Huddles können auch auf ein Problem mit deiner Firewall zurückzuführen sein. Wenn bei dir Verbindungsfehler auftreten, musst du (oder jemand vom IT-Team deines Unternehmens) überprüfen, ob die richtigen Huddle-Netzwerkpfade konfiguriert wurden.



Audioprobleme

Bei Audioproblemen während eines Huddles, schließe die Desktop-App von Slack oder den Browser und öffne sie/ihn erneut. Wenn dies nicht hilft, starte dein Gerät neu.

Audioeingangs- und -ausgangsquellen überprüfen

Wenn keine dieser Optionen funktioniert, öffne deine persönlichen Einstellungen für Audio und Video und dann:

Wähle das richtige Mikrofon und die richtigen Lautsprecher aus.

Teste das Mikrofon, indem du ein paar Wörter sagst. Wenn sich die Audioanzeige nicht bewegt, während du sprichst, versuche es mit den anderen Optionen im Dropdown-Menü des Mikrofons.

Teste die Lautsprecher, indem du auf Test klickst. Es ertönt ein Klingelton, wenn der Lautsprecher nicht stummgeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Tipp: Wenn du einen Lautsprecher direkt in einem Huddle testen möchtest, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Lautsprecher testen aus.



Audio-Einstellungen überprüfen



Vergewissere dich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist und bestätige, dass Slack über Zugriffsberechtigung für das Mikrofon verfügt.

Mac Windows Chrome Öffne Systemeinstellungen. Wähle Sicherheit und Datenschutz aus und klicke dann auf den Datenschutz-Tab. Wähle links aus der Liste Mikrofon aus. Aktiviere die Checkbox neben Slack. Wenn sie bereits aktiviert ist, deaktiviere sie und aktiviere sie erneut. Wenn du mit Windows 10 arbeitest und andere dich bei einem Huddle nicht hören können, führe die folgenden Schritte aus, damit Slack auf das Mikrofon zugreifen kann:

Öffne Einstellungen. Wähle Privatsphäre aus. Klicke auf Mikrofon. Schalte die Einstellung ein, um Apps den Zugriff auf dein Mikrofon zu erlauben. Suche in der App-Liste des Microsoft Stores nach Slack und schalte die Einstellung ein.

Es gibt auch ein bekanntes Problem mit Windows 10, bei dem Slack keine Kommunikationsgeräte (wie Kopfhörer oder Headsets) erkennen kann, die vom Systemstandard abweichen. Folge den unten stehenden Schritten, um dein bevorzugtes Gerät als Standardgerät einzurichten: Öffne Einstellungen. Wähle System aus. Wähle Ton aus. Gehe unten auf Ausgabegerät auswählen und wähle das gewünschte Gerät aus dem Dropdown-Menü aus. Überprüfe zum Schluss, ob deine Audiotreiber auf dem neuesten Stand sind. Wenn nicht, kann eine Treiberaktualisierung möglicherweise Abhilfe schaffen. Befolge diese Schritte, um Slack in Chrome Zugriff auf das Mikrofon zu gewähren:

Klicke in Chrome auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts und wähle im Menü Einstellungen aus. Wähle in der linken Seitenleiste Datenschutz und Sicherheit. Klicke auf Website-Einstellungen. Klicke auf Mikrofon. Vergewissere dich, dass Slack nicht blockiert wurde. Füge deine Workspace-URL zur Liste Zulassen hinzu, um Slack immer Zugriff auf das Mikrofon zu erlauben.

Hinweis: Wenn du zusätzlich zu Slack Calls auch eine Drittanbieter-App für Anrufe verwendest, kann der Zugriff von Slack auf das Mikrofon beim Wechsel zwischen den beiden Apps widerrufen werden. Du kannst den obigen Schritten folgen, um Slack erneut Zugriff zum Mikrofon zu geben.



Videoprobleme

Du hast Videoprobleme? Schließe und öffne die Desktop-App von Slack oder deinen Browser. Du kannst auch dein Gerät neu starten.

Kamera- und Videoeinstellungen überprüfen

Wenn der Neustart deines Geräts oder das Schließen und Öffnen von Slack nicht helfen, versuche folgende Optionen:

Wenn du die Desktop-App von Slack benutzt, überprüfe, ob Video-Huddles mit Google Chrome funktionieren (oder umgekehrt, wenn du Chrome benutzt).

Sieh in den persönlichen Einstellungen für Audio und Video nach, ob die richtige Kamera ausgewählt wurde. Du solltest dich im Video-Thumbnail selbst sehen können.

Überprüfe, ob die Kamera mit einer anderen Anruf-App (wie z. B. Zoom oder Webex) funktioniert. Diese Apps verwenden eine andere Technologie als Huddles in Slack. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, deutet dies wahrscheinlich darauf hin, dass es ein Hardwareproblem mit deiner Kamera gibt.

Tipp: Wenn du eine externe Kamera benutzt, stelle sicher, dass sie auch mit dem Computer verbunden ist, bevor du den Huddle startest. Wenn du sie erst nach Beginn des Huddles anschließt, wird kein Videobild angezeigt.



Kameraberechtigungen überprüfen

Wenn dich andere bei einem Video-Huddle nicht sehen können, hat Slack möglicherweise keinen Zugriff auf die Kamera. Befolge diese Schritte, um die Kameraberechtigungen zu überprüfen:

Mac Windows Chrome Öffne Systemeinstellungen. Wähle Sicherheit und Datenschutz aus und klicke dann auf den Datenschutz-Tab. Klicke auf Kamera. Aktiviere die Checkbox neben Slack. Wenn sie bereits aktiviert ist, deaktiviere sie und aktiviere sie erneut. Öffne Einstellungen. Wähle Privatsphäre aus. Klicke auf Kamera. Schalte die Einstellung ein, um Apps den Zugriff auf deine Kamera zu erlauben. Suche in der App-Liste des Microsoft Stores nach Slack und schalte die Einstellung ein. Du kannst ebenfalls überprüfen, ob die Videotreiber auf dem neuesten Stand sind. Wenn nicht, kann eine Treiberaktualisierung möglicherweise Abhilfe schaffen. Klicke in Chrome auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts und wähle im Menü Einstellungen aus. Wähle in der linken Seitenleiste Datenschutz und Sicherheit. Klicke auf Website-Einstellungen. Klicke auf Kamera. Vergewissere dich, dass Slack nicht blockiert wurde. Füge dann deine Workspace-URL zur Liste Zulassen hinzu, um Slack immer Zugriff auf die Kamera zu erlauben.

Hinweis: Wenn dir auffällt, dass dein Computer bei Video-Huddles langsam läuft, kann das an der hohen Auslastung der CPU liegen (Hauptprozessornutzung). Bei Huddles mit vielen Teilnehmenden läuft dein Computer unter Umständen schneller, wenn du dein Video deaktivierst oder die Geräuschunterdrückung ausschaltest.



Probleme bei der Bildschirmfreigabe

Wenn du deinen Bildschirm nicht freigeben kannst, verwende die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung:

Mac Windows Wenn du mit MacOS Version 10.15 arbeitest und deinen Bildschirm nicht freigeben kannst, überprüfe deine Betriebssystemeinstellungen:

Öffne Systemeinstellungen. Klicke auf Sicherheit & Datenschutz und dann auf den Datenschutz-Tab. Wähle Bildschirmaufzeichnung aus der Liste auf der linken Seite. Klicke auf das Schlosssymbol, um Änderungen vorzunehmen. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Slack, klicke dann erneut auf das Schlosssymbol, um deine Änderungen zu speichern. Schließe und öffne die Desktop-App von Slack. Wenn du Windows 10 verwendest und auf Bildschirm freigeben geklickt hast, er den anderen Mitgliedern des Huddles jedoch nicht angezeigt wird, versuche, deinen Laptop zu öffnen, falls er geschlossen ist. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, trenne alle externen Monitore oder docke diese ab.



Es gibt immer noch Schwierigkeiten?

Wende dich an unser Support-Team und gib, wenn möglich, folgende Informationen an: