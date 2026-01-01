Puedes ocultar una persona en Slack para no ver sus mensajes en los canales y no recibirás notificaciones cuando te mencione o te envíe un mensaje directo.

Cómo funciona

Cuando ocultes o dejes de ocultar a alguien, no recibirá una notificación.

Puedes optar por revelar mensajes ocultos individuales.

El nombre de una persona oculta solo se mostrará en el encabezado de tu mensaje directo con ellos/as, o si copias su información de una conversación.

Ocultar una persona

Cuando ocultes a alguien, no verás su foto de perfil, su nombre ni sus mensajes en la mayoría de los sitios de Slack. Podrá unirse a juntas en las que participes, pero verás una advertencia para indicarte que está participando. Además, su nombre estará oculto.

Computadora Dispositivo móvil Abre el perfil del miembro que te gustaría ocultar. Haz clic en el ícono con tres puntos y, luego, selecciona Ocultar [Name]. Para confirmar, haz clic en Ocultar esta persona. Abre el perfil del miembro que te gustaría ocultar. Pulsa el ícono con tres puntos y, luego, selecciona Ocultar [Name]. Para confirmar, pulsa Ocultar esta persona.

Nota: Ocultar miembros que te envían mensajes directos o te mencionan en canales no desencadenará notificaciones de banner, sin embargo, seguirás viendo una alerta 1 en la conversación.

Ver y administrar personas ocultas

Alguien a quien hayas escondido permanecerá así hasta que decidas mostrarlo.

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias y haz clic en Privacidad y visibilidad. Desplázate para encontrar la lista de personas que has ocultado, a continuación, haz clic en el ícono x para mostrar a alguien. Consejo: Para dejar de ocultar a alguien, también puedes abrir su perfil, hacer clic en el ícono con tres puntos y, luego, seleccionar Dejar de ocultar. Abre el perfil del miembro oculto. Pulsa el ícono con tres puntos. Toca Dejar de ocultar a [Name].

Ver mensaje de una persona oculta

Cuando elijas ver el mensaje de una persona oculta, su nombre y fotografía seguirán ocultos. Para ver un mensaje enviado por alguien que ocultaste, pulsa o haz clic en Mostrar de todos modos.