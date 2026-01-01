Para ayudarte a trabajar con tu equipo en Slack, puedes agregar archivos a tu espacio de trabajo. Los archivos se pueden buscar y compartir en Slack para que todos puedan encontrar la información que necesitan y colaborar de forma sencilla.

Nota: Es posible que las opciones para subir y compartir archivos estén restringidas en las conversaciones de Slack Connect y para los miembros de primera línea, y que no se puedan agregar ciertos tipos de archivos. Si no puedes agregar archivos a estas conversaciones, ponte en contacto con un propietario o administrador para pedirle ayuda.



Agregar archivos

Los miembros e invitados pueden agregar archivos de hasta 1 GB.

Computadora Dispositivo móvil Arrastra y suelta hasta 10 archivos en el campo de mensaje o haz clic en el

signo más junto al campo de mensaje y elige archivos para agregar. Si lo deseas, puedes incluir un mensaje, arrastrar y soltar las vistas previas de los archivos para reordenarlas y, si vas a agregar una imagen, también puedes incluir una descripción . Envía el mensaje. Abrir un canal o mensaje directo. Pulsa el signo más ubicado junto al campo de mensaje. Para agregar una foto, pulsa una imagen reciente o Ver biblioteca. Para agregar un archivo, pulsa

Archivos recientes o Cargar archivo. Pulsa el ícono de edición en la imagen si quieres hacer alguna edición y luego selecciona la marca de verificación para conservar los cambios. Agrega un mensaje acerca del archivo, si lo deseas. Pulsa el ícono de avión de papel para enviarlo.

Slack incluirá una vista previa de un archivo como parte de tu mensaje. Si compartes una imagen, la vista previa solo se mostrará en contexto si su tamaño es inferior a 25 000 píxeles en el lado más largo o inferior a 45 millones de píxeles en total. Los archivos de Microsoft Office cuyo tamaño sea superior a 50 MB no se mostrarán en una vista previa.

Nota: Los archivos que agregues a Slack se escanearán en busca de virus y otro malware, y no se podrán cargar si se detecta alguno. Si bloqueamos una carga de archivo de forma incorrecta, contáctanos para que te ayudemos.



Explorar archivos

Todos los archivos en Slack

Puedes explorar los archivos que se agregaron a cualquier canal público y a los canales privados y conversaciones de mensajes directos de los que formas parte.

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Archivos en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Explora tus archivos vistos recientemente o selecciona Canvas o Listas en la barra lateral izquierda. Para filtrar por tipo de archivo (como documentos o PDF), haz clic en el menú desplegable Tipos debajo de la barra de búsqueda. Pulsa Más en el pie de página. Pulsa Archivos para explorar los archivos que viste recientemente.

Consejo: Pulsa Cmd (Mac) o Ctrl (Windows/Linux) y haz clic para abrir el explorador de Archivos en una nueva ventana.



Archivos en un canal o mensaje directo

Abre la pestaña Archivos y enlaces en cualquier canal o conversación de mensajes directos para ver todos los archivos compartidos en esa conversación.

Computadora Dispositivo móvil Abre un canal o mensaje directo. Haz clic en la pestaña Archivos y enlaces en la parte superior de la conversación. Busca un archivo o explora las imágenes, los videos y los archivos compartidos en el canal o el mensaje directo. Abre un canal o mensaje directo. Pulsa en el nombre de la conversación en su encabezado. Pulsa Archivos y enlaces. Busca un archivo o explora las imágenes, los videos y los archivos compartidos en el canal o el mensaje directo.



Organizar archivos en secciones

Si usas Slack con un plan de pago, puedes monitorear tus archivos al organizarlos en secciones en la pestaña Archivos.

Crear una sección de archivos

En la computadora, haz clic en Archivos en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el botón del signo más en la esquina superior izquierda y selecciona Sección de la barra lateral. Ingresa el nombre de la sección de la barra lateral y, si quieres, haz clic en el ícono de emoji para seleccionar un emoji. Haz clic en Guardar. Para organizar tus archivos, puedes arrastrar y soltarlos en las secciones o hacer clic secundario en un archivo y seleccionar Mover a la sección.



Administrar secciones de archivos

Puedes cambiar el nombre de una sección de archivos o actualizar el emoji asociado en cualquier momento. Si ya no necesitas una sección de archivos, puedes eliminarla.

En la computadora, haz clic en Archivos en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a una sección de archivos. Selecciona Cambiar nombre o Eliminar sección.



Compartir archivos

Puedes compartir fácilmente un archivo agregado a Slack en otro canal o mensaje directo, o bien puedes crear un enlace externo para compartirlo fuera de Slack.

Compartir archivos en Slack

Escritorio Dispositivo móvil Coloca el cursor sobre el archivo que quieres compartir. Haz clic en el ícono de compartir. Elige dónde quieres compartir el archivo y, si quieres, agrega un mensaje. Haz clic en Compartir. Consejo: También puedes copiar un enlace a un archivo o mensaje. Haz clic en el

ícono de compartir y en Copiar enlace. Pulsa el archivo que quieres compartir. Pulsa el ícono de compartir. Elige dónde quieres compartir el archivo y, si quieres, agrega un mensaje. Enviar el mensaje.



Compartir archivos fuera de Slack

Si tu espacio de trabajo se encuentra en un plan de pago, puedes crear enlaces para compartir archivos fuera de Slack.

Crear un enlace externo Anular un enlace externo En los canales públicos, cualquier miembro puede crear un enlace externo para un archivo. En los canales privados, solo la persona que subió el archivo puede crear el enlace externo correspondiente. En la computadora, coloca el cursor sobre el archivo cuyo enlace quieres crear. Haz clic en el ícono de tres puntos en la parte superior derecha. Selecciona Crear enlace externo. Copia el enlace a tu portapapeles y haz clic en Listo. Nota: Si no ves la opción para convertir un enlace externo, comunícate con un propietario o administrador para pedirle ayuda. Solo la persona que subió el archivo puede revocar su enlace externo. En la computadora, coloca el cursor sobre el archivo cuyo enlace quieres anular. Haz clic en el ícono de tres puntos en la parte superior derecha. Selecciona Ver enlace externo. Haz clic en Anular y, después, en Anularlo.



Descargar archivos

Si quieres guardar en tu computadora los archivos agregados a Slack, puedes descargarlos. En tu dispositivo móvil, solo puedes descargar archivos de imagen.

Escritorio Dispositivo móvil Un solo archivo En tu computadora, busca el archivo que quieres descargar. Haz clic en el ícono de descargar. Varios archivos Si un mensaje tiene varios archivos adjuntos que quieres descargar, coloca el cursor sobre el mensaje y haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha. Haz clic en Descargar [cantidad] archivos en el menú. Consejo: Si quieres, puedes ajustar la ubicación predeterminada de las descargas. Pulsa la imagen que te gustaría guardar. Pulsa el ícono de tres puntos. Pulsa Guardar imagen (iOS) o Descargar (Android).



Eliminar archivos

Cualquier miembro o invitado puede eliminar un archivo que haya subido a Slack. Los propietarios y administradores de los espacios de trabajo pueden eliminar los archivos que se hayan agregado a canales públicos y a cualquier canal privado o mensaje directo en el que se encuentren.

Escritorio Dispositivo móvil Busca el archivo que quieres eliminar. Haz clic en el ícono de tres puntos en la parte superior derecha. Selecciona Eliminar archivo y para confirmar que quieres eliminar el archivo, haz clic en Sí, eliminar este archivo. Busca el archivo que quieres eliminar. Pulsa el archivo y, luego, el ícono de tres puntos. Pulsa Eliminar.

Nota: Los archivos deben eliminarse individualmente, pero ofrecemos métodos de API para ayudarte a administrar archivos en tu espacio de trabajo u organización Enterprise.