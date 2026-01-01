Cuando necesites compartir información que no cabe en un mensaje simple (como planes de proyectos o notas de reuniones), crea un canvas. Un canvas es una superficie incorporada en Slack donde puedes crear y compartir contenido totalmente formateado.

Consejo: Usa la IA para crear un nuevo canvas u obtener ayuda para modificar algo que ya escribiste.



Crear un canvas

Puedes crear un canvas para cualquier cosa en la que estés trabajando y compartirlo en cualquier conversación.

Computadora Dispositivo móvil En la pestaña Inicio, haz clic en Archivos en la barra lateral. Haz clic en el botón del signo más en la esquina superior derecha y selecciona Canvas. En la pestaña Inicio, pulsa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla. Pulsa Canvas y, luego, Crear un canvas.

Nota: Los miembros de primera línea no pueden crear canvas.



Agregar una pestaña de canvas

Para facilitar que cualquiera acceda fácilmente a un canvas en un canal o una conversación de mensajes directos directamente desde el encabezado, agrégalo como una pestaña. Según cuál sea la finalidad de una conversación, es posible que quieras agregar notas de la reunión, un informe de proyecto o un resumen para el equipo.

Desde tu computadora, abre un canal o un mensaje directo. Haz clic en el signo más en el encabezado de la conversación y selecciona Canvas en el menú. Busca y selecciona un canvas o crea uno nuevo si así lo deseas. Haz clic en Insertar. Revisa los permisos de acceso y haz clic en Compartir. Si agregaste un canvas a un canal, puedes hacer clic con el botón secundario sobre la pestaña y seleccionar Mostrar canvas de forma predeterminada para que se abra automáticamente la primera vez que alguien visite el canal y cada vez que se agregue contenido nuevo.



Busca y administra un canvas existente

Computadora Dispositivo móvil Si quieres explorar los canvas que has creado o a los que tienes acceso de Ver o Editar, haz clic en Archivos en la barra lateral. En la pestaña Inicio, haz clic en Archivos. Haz clic en Canvas en la barra lateral izquierda. Busca un canvas o elige uno de la lista para abrirlo. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a un canvas para administrarlo. En tu dispositivo móvil, pulsa la pestaña Más. Pulsa Canvas. Pulsa un canvas de la lista para abrirlo, o mantenlo presionado para Compartir en Slack, Copiar enlace, Guardar para más tarde o Eliminar el canvas.



Editar un canvas

Los propietarios de canvas y cualquier persona con acceso de edición pueden realizar cambios y agregar comentarios a un canvas. Si necesitas editar un canvas que solo puedes ver, sigue los pasos a continuación para solicitar acceso:

En la computadora, haz clic en Solo lectura en la esquina superior derecha de un canvas y, luego, haz clic en Solicitar acceso de edición o Solicitar acceso solo para comentar. . Tu solicitud se enviará al propietario del canvas para su revisión y recibirás una notificación una vez que se apruebe. Puedes enviar un recordatorio de tu solicitud pendiente repitiendo el paso 1.

Consejo: Revisa nuestra guía sobre la administración del acceso a los canvas para obtener más información sobre cómo compartir y asignar permisos.

Nota: Por el momento, no es posible solicitar acceso de edición en dispositivos móviles.



Aplicar formato

Puedes aplicar diferentes opciones de formato al texto de un canvas, como encabezados, citas en bloque y listas con viñetas. Puedes agregar archivos de audio o video para que se reproduzcan allí mismo, y los archivos u otros canvas que insertes mostrarán una vista previa.

Computadora Dispositivo móvil Agregar una imagen de portada Elige una imagen de portada de la biblioteca o carga tu propia imagen para personalizar la portada aún más. En el canvas, haz clic en el ícono de tres puntos y en Agregar una imagen de portada. Para personalizar la portada, pasa el cursor sobre la imagen y haz clic en Editar. Elige una imagen de la biblioteca o haz clic en Cargar para agregar una propia. Haz clic en Guardar.

Dar formato al texto Utiliza la barra de formato en la parte inferior del canvas para dar formato al texto, organizar tu contenido en listas e insertar contenido como clips y archivos. En el canvas, comienza a escribir el contenido para revelar la barra de herramientas de formato. Haz clic en el ícono de formato para revelar las distintas opciones de formatos de textos. Selecciona una opción de la lista para darle formato a un texto Para cambiar el formato, selecciona el texto para revelar la barra de formato y aplicar opciones como Negrita, Cursiva y Tachado

Agregar llamado de atención Si hay una sección de tu canvas que quieres resaltar, usa un llamado de atención y para agregar un fondo de color al contenido. En un canvas, resalta una sección de texto. Haz clic en Llamado de atención en la barra de herramientas. Para cambiar el color, haz clic en el ícono de seis puntos junto al llamado de atención y elige un color nuevo del menú.

Incorporar contenido multimedia y archivos Coloca el cursor en cualquier lugar dentro del canvas. Haz clic en el botón del signo más y selecciona de la lista para agregar contenido multimedia. Para organizar el contenido de un canvas, haz clic en el ícono de seis puntos y mantenlo pulsado. Luego, arrastra el contenido a una nueva ubicación. Consejo: Haz clic en el ícono de seis puntos para copiar un enlace a la sección, agregar un comentario o acceder a opciones de formato adicionales. Da formato a tu texto En el canvas, comienza a escribir el contenido para revelar la barra de herramientas de formato. Pulsa el ícono de formato para revelar las distintas opciones de formatos de textos. Desliza hacia la izquierda en la barra de herramientas para desplazarte por las opciones. Selecciona una opción y, luego, pulsa para aplicar los cambios. Nota: Por el momento, no es posible agregar objetos o una imagen de portada a un canvas en un dispositivo móvil.

Nota: Puedes agregar datos de Salesforce a un canvas para garantizar que se mantenga actualizada la información importante de los informes y otros documentos.



Utilizar la barra de herramientas

Puedes acceder a las siguientes acciones comunes desde la barra de herramientas. Selecciona una opción y agrégala al canvas:

Abrir el navegador de emojis y agregar un emoji al texto Cargar un archivo Dar formato a un texto como lista de comprobación Crear una tabla Agregar columnas

Consejo: Para acceder a las opciones de formato, insertar objetos o incrustar archivos en línea con un acceso directo, pulsa / en el teclado.



Mencionar personas en un canvas

Para notificar a alguien directamente en un canvas, menciónalo con el símbolo @ seguido de su nombre. Siempre que el canvas se comparta con la persona a la que menciones, esta recibirá una notificación de alerta junto a la pestaña Actividad en la barra lateral. Los miembros que no tengan permisos de acceso al canvas, no recibirán notificaciones.



Comentar en un canvas

Usa comentarios para dejar tus impresiones o iniciar un debate. Los comentarios de los canvas funcionan como mensajes en los hilos, y las respuestas nuevas aparecerán en la vista Hilos y la pestaña Actividad.

Agregar comentarios

Computadora Dispositivo móvil Abre un canvas. Busca el texto que desees comentar. Luego, haz clic en el ícono de seis puntos y elige Agregar un comentario. Escribe el comentario y presiona Intro para agregarlo. Abre un canvas. Destaca el texto que desees comentar y, luego, pulsa el ícono de Agregar comentario. Si no seleccionas un texto específico, tu comentario se aplicará a toda la sección. Escribe tu comentario y, luego, pulsa Enviar.

Consejo: En lugar de comentar, haz clic en el ícono de Agregar reacción para usar una reacción emoji.



Ver comentarios

Computadora Dispositivo móvil Abre un canvas. Haz clic en el ícono de tres puntos en el encabezado del canvas y elige Mostrar todos los hilos. Para clasificar tus comentarios por Más recientes, No leídos o Resueltos, haz clic en el ícono de filtro. Abre un canvas. El texto en que se comentó aparecerá seleccionado. Pulsa el texto seleccionado para ver y responder a los comentarios.

Consejo: Para resolver comentarios, haz clic en el ícono de resolución en la parte superior del hilo de comentarios.



Eliminar o restaurar un canvas

Puedes eliminar cualquier canvas que hayas creado, o del cual seas propietario, y restaurarlo dentro de las 24 horas posteriores a su eliminación.

Eliminar un canvas

Computadora Dispositivo móvil En un canvas, haz clic en el ícono de tres puntos y selecciona Eliminar canvas. Haz clic en Eliminar canvas para confirmar. En un canvas, pulsa el ícono de tres puntos. Pulsa Eliminar y Sí, eliminar archivo.



Restaurar un canvas eliminado

En la pestaña Inicio, haz clic en Archivos. Haz clic en Canvas en la barra lateral izquierda y selecciona Eliminados. Junto al canvas que quieres restaurar, haz clic en el ícono de restaurar canvas. Haz clic en Restaurar canvas.

Nota: Por el momento, no es posible restaurar canvas eliminados desde la aplicación móvil de Slack.