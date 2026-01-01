Si vous souhaitez partager des informations ne tenant pas dans un simple message, comme des plans de projet ou des notes de réunion, vous pouvez créer un canevas. Un canevas sert de support intégré à Slack, vous permettant de créer du contenu mis en forme et de le partager.

Conseil : utilisez l’IA pour démarrer un nouveau canevas ou pour vous aider à modifier un canevas que vous avez déjà créé.



Créer un canevas

Vous pouvez créer un canevas pour tout ce sur quoi vous travaillez, puis le partager dans n’importe quelle conversation.

Ordinateur Smartphone Dans l’onglet Accueil , cliquez sur Fichiers dans votre barre latérale. Cliquez sur le bouton Plus dans le coin supérieur droit et sélectionnez Canevas . Depuis l’onglet Accueil , appuyez sur la barre de recherche en haut de l’écran. Appuyez sur Canevas, puis sur Créer un canevas .

Remarque : les membres de première ligne ne peuvent pas créer de canevas.



Ajouter un onglet de canevas

Pour que chacun puisse accéder facilement à un canevas dans un canal ou message direct, depuis l’en-tête de la conversation, ajoutez-le en onglet . En fonction de l’objectif de la conversation, vous pouvez ajouter des notes de réunion, un descriptif de projet, ou encore une vue d’ensemble de l’équipe.

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal ou un message direct. Cliquez sur le signe Plus dans l’en-tête de la conversation et sélectionnez Canevas dans le menu. Recherchez et sélectionnez un canevas, ou créez-en un nouveau ou une nouvelle si vous le souhaitez. Cliquez sur Insérer. Consultez les autorisations d’accès, puis cliquez sur Partager. Si vous avez ajouté un canevas à un canal, cliquez avec le bouton droit sur l’onglet et sélectionnez Afficher les canevas par défaut pour qu’il s’ouvre automatiquement la première fois qu’un membre accède à votre canal, ou chaque fois que du contenu y est ajouté.



Rechercher et gérer un canevas existant

Ordinateur API Pour parcourir les canevas que vous avez créés, ou ceux que vous pouvez consulter ou modifier, cliquez sur l’option Fichiers dans votre barre latérale. Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur Fichiers . Cliquez sur Canevas dans la barre latérale gauche. Recherchez un canevas ou choisissez-en un dans la liste pour l’ouvrir. Cliquez sur l’icône à trois points à côté d’un canevas pour le gérer. Sur votre appareil mobile, appuyez sur l’onglet Plus . Appuyez sur Canevas. Appuyez sur un canevas dans la liste pour l’ouvrir, ou appuyez dessus de manière prolongée pour Partager dans Slack, Copier le lien, Enregistrer pour plus tard ou Supprimer le canevas.



Modifier un canevas

Les propriétaires des canevas et les personnes autorisées à les modifier peuvent effectuer des changements et ajouter des commentaires aux canevas. Si vous souhaitez modifier un canevas que vous ne pouvez que consulter, suivez les étapes ci-dessous pour demander l’accès :

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Consultation dans le coin supérieur droit d’un canevas, puis cliquez sur Demander l’accès pour modification ou Demander l’accès aux commentaires. Votre demande sera envoyée au(x) propriétaire(s) du canevas, et vous recevrez une notification lorsqu’elle aura été approuvée. Vous pouvez envoyer un rappel de votre demande en cours en répétant l’étape 1.

Conseil : lisez notre guide sur la gestion des accès aux canevas pour en savoir plus sur le partage et l’attribution des autorisations.

Remarque : il n’est actuellement pas possible de demander un accès pour modification sur appareil mobile.



Appliquer une mise en forme

Vous pouvez appliquer un large éventail d’options de mise en forme au texte dans un canevas, comme les en-têtes, les blocs de citation et les listes à puces. Vous pouvez ajouter des fichiers audio ou vidéo pour les lire directement, et les fichiers ou autres espaces de travail que vous insérez afficheront un aperçu.

Ordinateur Smartphone Ajouter une image de couverture Choisissez une image de couverture dans notre bibliothèque ou chargez la vôtre. Dans le canevas, cliquez sur l’icône à trois points , puis sur Ajouter une image de couverture. Pour personnaliser l’image de couverture, survolez l’image, puis cliquez sur Modifier. Choisissez une image dans la bibliothèque ou cliquez sur Charger pour utiliser la vôtre. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre en forme le texte Utilisez la barre de mise en forme au bas du canevas pour mettre en forme le texte, organiser le contenu en liste, ou pour insérer des éléments multimédia comme des clips et des fichiers. Dans le canevas, commencez à saisir du contenu pour afficher la barre d’outils de mise en forme. Cliquez sur l’icône de mise en forme pour afficher les options de mise en forme du texte. Sélectionnez une option dans la liste pour mettre en forme le texte. Pour modifier la mise en forme, sélectionnez du texte pour afficher la barre de mise en forme, et appliquez des options comme Gras, Italique ou Barré

Mettre en évidence Vous pouvez ajouter un arrière-plan coloré à une section de votre canevas que vous souhaitez mettre en évidence. Surlignez une section de texte d’un canevas. Cliquez sur Callout dans la barre d’outils. Pour changer la couleur, cliquez sur l’icône à six points à côté du callout et sélectionnez une nouvelle couleur dans le menu.

Médias et fichiers intégrés Survolez votre canevas avec votre curseur. Cliquez sur le bouton Plus et sélectionnez des éléments multimédia dans la liste pour les insérer. Pour réorganiser le contenu dans un canevas, cliquez sur l’icône à six points en maintenant le bouton de la souris enfoncé, puis déplacez le contenu dans le canevas. Conseil : cliquez sur l’icône à six points pour copier un lien vers la section, ajouter un commentaire ou afficher des options de mise en forme supplémentaires. Mettre en forme le texte Dans le canevas, commencez à saisir du contenu pour afficher la barre d’outils de mise en forme. Appuyez sur l’icône de mise en forme pour afficher les options de mise en forme du texte. Faites défiler la barre d’outils vers la gauche pour parcourir les options. Sélectionnez une option, puis appuyez pour appliquer les modifications. Remarque : il n’est pour le moment pas possible d’ajouter des objets ou images de couverture à un canevas sur appareil mobile.

Remarque : vous pouvez ajouter des données Salesforce à un canevas pour vous assurer que les informations importantes de vos rapports et autres documents sont bien à jour.



Utiliser la barre d’outils

Vous avez accès aux actions suivantes depuis la barre d’outils. Sélectionnez une option pour l’ajouter au canevas :

Ouvrir le navigateur d’émojis et ajouter un émoji à votre texte Charger un fichier Convertir le texte en liste de tâches Créer un tableau Ajouter des colonnes

Conseil : pour accéder aux options de mise en forme, insérer des objets ou intégrer des fichiers en ligne à l’aide d’un raccourci, appuyez sur la touche / de votre clavier.



Mentionner des personnes dans un canevas

Pour envoyer une notification à une personne directement dans un canevas, mentionnez-la en utilisant le symbole @, suivi de son nom de membre. Si le canevas a été partagé avec la personne que vous mentionnez, elle recevra un badge de notification visible à côté de la l’onglet Activité dans la barre latérale. Les membres ne recevront pas de notification s’ils ne disposent pas de droits d’accès à ce canevas.



Ajouter un commentaire dans un canevas

Vous pouvez laisser des commentaires pour donner un avis ou démarrer une discussion. Les commentaires dans un canevas se comportent comme des fils de discussion, et les nouvelles réponses s’affichent dans les vues Fils de discussion et Activité .

Ajouter des commentaires

Ordinateur Smartphone Ouvrez un canevas. Repérez le texte auquel vous souhaitez ajouter un commentaire, puis cliquez sur l’icône à six points et sélectionnez Ajouter un commentaire . Rédigez votre commentaire, puis appuyez sur Entrée pour l’ajouter. Ouvrez un canevas. Sélectionnez le texte pour lequel vous souhaitez ajouter un commentaire, puis appuyez sur l’icône Ajouter un commentaire . Si vous ne sélectionnez pas de texte, votre commentaire s’affichera dans la section entière. Saisissez votre commentaire, puis appuyez sur Envoyer .

Conseil : au lieu de commenter, cliquez sur l’icône Ajouter une réaction pour utiliser une réaction émoji.



Afficher les commentaires

Ordinateur Smartphone Ouvrez un canevas. Cliquez sur l’icône à trois points dans l’en-tête du canevas, puis sélectionnez Afficher tous les fils de discussion. Cliquez sur l’icône Filtrer pour trier vos commentaires selon les Plus récents, Non lus ou Résolus. Ouvrez un canevas. Le texte disposant d’un commentaire s’affiche de manière surlignée. Appuyez sur le texte surligné pour afficher les commentaires et y répondre.

Conseil : pour résoudre des commentaires, cliquez sur l’icône de résolution en haut du fil de discussion des commentaires.



Supprimer ou restaurer un canevas

Vous pouvez supprimer les canevas que vous avez créés ou dont vous êtes propriétaire et les restaurer si vous les avez supprimés au cours des dernières 24 heures.

Supprimer un canevas

Ordinateur Smartphone Dans un canevas, cliquez sur l’icône à trois points et sélectionnez Supprimer le canevas. Cliquez sur Supprimer le canevas pour confirmer. À partir d’un canevas, appuyez sur l’icône à trois points . Appuyez sur Supprimer, puis sur Oui, supprimer le fichier.



Restaurer un canevas supprimé

Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur Fichiers . Cliquez sur Canevas dans la barre latérale de gauche, puis sélectionnez Supprimés . À côté du canevas que vous souhaitez restaurer, cliquez sur l’icône Restaurer le canevas . Cliquez sur Restaurer le canevas.

Remarque : À l’heure actuelle, il est impossible de restaurer les canevas supprimés depuis l’application Slack pour appareil mobile.