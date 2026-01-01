Quando você precisa compartilhar informações que não cabem em uma mensagem normal (como um plano de projeto ou anotações em reuniões), crie um canvas. Um canvas é um local integrado ao Slack no qual você pode criar e compartilhar conteúdo totalmente formatado.

Dica: use a IA para iniciar um novo canvas ou obter ajuda ao editar algo que você já escreveu.



Criar um canvas

É possível criar um canvas para qualquer tipo de trabalho e depois compartilhá-lo em qualquer conversa.

Computador Dispositivo móvel Na guia Início, clique em Arquivos na barra lateral. Clique no botão de mais no canto superior direito e selecione Canvas. Na guia Início, toque na barra de pesquisa na parte superior da tela. Toque em Canvas e depois em Criar um canvas.

Observação: Os membros da linha de frente não podem criar canvas.



Adicionar um canvas como guia

Para facilitar o acesso ao canvas em um canal ou mensagem direta (MD), adicione-o como guia direto no cabeçalho da conversa. Conforme o objetivo da conversa, talvez você queira incluir anotações sobre a reunião, um resumo do projeto ou uma visão geral da equipe.

No seu computador, abra um canal ou uma MD. Clique no sinal de mais no cabeçalho da conversa e, em seguida, selecione Canvas no menu. Pesquise e selecione um canvas ou crie um novo, se desejar. Clique em Inserir. Analise as permissões de acesso e clique em Compartilhar. Se você adicionou o canvas a um canal, clique com o botão direito do mouse na guia e selecione Mostrar canvas por padrão para abri-lo automaticamente quando alguém acessar o canal pela primeira vez e sempre que conteúdo novo for incluído.



Ver e gerenciar os canvas existentes

Computador Dispositivo móvel Para navegar pelos canvas que você criou ou nos quais tem acesso para Ver ou Editar, clique em Arquivos na barra lateral. Na guia Início, clique em Arquivos. Clique em Canvas na barra lateral esquerda. Pesquise um canvas ou escolha um na lista para abri-lo. Clique no ícone de três ponto ao lado de um canvas para gerenciá-lo. No dispositivo móvel, toque na guia Mais. Toque para abrir o canvas na lista ou pressione e segure para Compartilhar no Slack, Copiar link, Salvar para mais tarde ou Excluir o canvas.



Editar um canvas

Proprietários de canvas e pessoas com acesso para Editar podem fazer alterações e comentários. Caso seja necessário editar um canvas onde você só tem permissão para Ver, siga estas etapas para solicitar acesso:

Em seu computador, clique em Somente exibição no canto superior direito de um canvas e depois em Solicitar acesso para editar ou Solicitar acesso somente aos comentários. Sua solicitação será enviada aos proprietários do canvas para análise e você receberá uma notificação assim que ela for aprovada. Para enviar um lembrete sobre a solicitação pendente, repita a etapa 1.

Dica: leia nosso guia sobre gerenciamento do acesso aos canvas para saber como compartilhar e atribuir permissões.

Observação: no momento, não é possível solicitar acesso para edição em dispositivos móveis.



Aplicar formatação

Você pode aplicar diversas opções de formatação ao texto em um canvas, como cabeçalhos, citações e marcadores. Também é possível adicionar arquivos de áudio ou vídeo que terão reprodução embutida, além de inserir arquivos ou outros canvas com visualização prévia.

Computador Dispositivo móvel Adicionar uma imagem de capa Escolha uma imagem de capa em nossa biblioteca ou personalize ainda mais enviando a sua. No canvas, clique no ícone de três pontos e em Adicionar imagem de capa. Para personalizar a capa, passe o mouse sobre a imagem e clique em Editar. Escolha uma imagem da biblioteca ou clique em Fazer upload para adicionar a sua. Clique em Salvar.

Formatar seu texto Use a barra de formatação na parte inferior do canvas para formatar o texto, organizar o conteúdo em listas ou inserir mídias como clipes e arquivos. No canvas, comece a digitar o conteúdo para abrir a barra de ferramentas de formatação. Clique no ícone de formatação para exibir as opções de formatação de texto. Selecione uma opção na lista para formatar seu texto. Se quiser alterar a formatação, destaque o texto para exibir a barra de formatação e aplicar opções como Negrito, Itálico e Tachado

Adicionar um aviso Se houver uma seção do seu canvas que você gostaria de destacar, use um destaque para adicionar um fundo colorido ao conteúdo. Em um canvas, destaque uma seção de texto. Clique em Aviso na barra de ferramentas. Para alterar a cor, clique no ícone de seis pontos ao lado do aviso e escolha uma nova cor no menu.

Arquivos e mídias incorporados Coloque seu cursor em qualquer lugar no canvas. Clique no botão de mais e selecione uma opção na lista para adicionar mídia. Para reorganizar o conteúdo em um canvas, clique no ícone de seis pontos e mantenha o botão de clique pressionado. Arraste o conteúdo para um novo local. Dica: Clique no ícone de seis pontos para copiar um link na seção, adicionar um comentário ou acessar outras opções de formatação. Formatar seu texto No canvas, comece a digitar o conteúdo para abrir a barra de ferramentas de formatação. Toque no ícone de formatação para exibir as opções de formatação de texto. Deslize para a esquerda na barra de ferramentas para ver as opções. Selecione uma opção e toque para aplicar as alterações. Observação: no momento, não é possível adicionar objetos ou uma imagem de capa a um canvas em um dispositivo móvel.

Observação: Você pode Adicionar dados do Salesforce a um canvas para garantir que as informações importantes nos seus relatórios e em outros documentos estejam sempre atualizadas.



Usar a barra de ferramentas

É possível acessar as ações comuns a seguir na barra de ferramentas. Selecione uma opção para adicioná-la a um canvas:

Abrir o navegador de emojis e adicionar um ao texto Fazer upload de um arquivo Formatar o texto como uma lista de verificação Criar uma tabela Adicionar colunas

Dica: Para acessar as opções de formatação, inserir objetos ou incorporar arquivos com um atalho, pressione / no seu teclado.



Mencionar pessoas em um canvas

Para notificar alguém diretamente em um canvas, mencione a pessoa com o símbolo @ e o nome. Se o canvas tiver sido compartilhado com a pessoa mencionada, ela receberá uma notificação com selo ao lado da guia Atividade na barra lateral. Os membros mencionados em um canvas que não tenham permissões de acesso a ele não serão notificados.



Comentar em um canvas

Use comentários para deixar feedback ou iniciar uma conversa. Os comentários em um canvas funcionam como as mensagens em conversas. Além disso, as novas respostas aparecerão nas exibições de Conversas e na guia Atividade.

Adicionar comentários

Computador Dispositivo móvel Abra um canvas. Encontre o texto no qual quer deixar um comentário, clique no ícone de seis pontos e escolha Adicionar um comentário. Digite seu comentário e pressione Enter para adicioná-lo. Abra um canvas. Destaque o texto no qual quer deixar um comentário. Em seguida, toque no ícone de adicionar comentário. Caso você não destaque um texto específico, seu comentário se aplica à seção inteira. Digite seu comentário e toque em Enviar.

Dica: em vez de comentar, clique em Adicionar um ícone de reação para usar uma reação de emoji.



Ver comentários

Computador Dispositivo móvel Abra um canvas. Clique no ícone de três pontos no cabeçalho do canvas e escolha Mostrar todas as conversas. Para classificar seus comentários por Mais recente, Não lido ou Resolvido, clique no ícone de Filtro. Abra um canvas. O texto comentado aparece destacado. Toque no texto destacado para ver os comentários e responder a eles.

Dica: para resolver comentários, clique no ícone Resolver na parte superior da conversa com comentários.



Excluir ou restaurar um canvas

Você pode excluir os canvas que criou ou que sejam de sua propriedade, bem como restaurá-los em até 24 horas após a exclusão.

Excluir um canvas

Computador Dispositivo móvel Em um canvas, clique no ícone de três pontos e selecione Excluir canvas. Clique em Excluir canvas para confirmar. No canvas, toque no ícone de três pontos. Toque em Excluir e depois em Sim, excluir arquivo.



Restaurar um canvas excluído

Na guia Início, clique em Arquivos. Clique em Canvas na barra lateral esquerda e selecione Excluídos. Ao lado do canvas que você deseja restaurar, clique no ícone de restaurar canvas. Clique em Restaurar canvas.

Observação: Atualmente não é possível restaurar canvas excluídos do app móvel do Slack.