Wenn du Informationen weitergeben möchtest, die nicht in eine einfache Nachricht passen (z. B. Projektpläne oder Meeting-Notizen), erstelle ein Canvas. Ein Canvas ist eine in Slack integrierte Oberfläche, auf der du vollständig formatierte Inhalte erstellen und teilen kannst.

Tipp: Nutze KI, um schnell mit einem neuen Canvas loszulegen oder etwas zu überarbeiten, das du bereits geschrieben hast.



Ein Canvas erstellen

Du kannst ein Canvas für alle deine Aufgaben erstellen und es dann in einer Unterhaltung teilen.

Desktop Mobil Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf Dateien. Klicke oben rechts auf das Pluszeichen und wähle Canvas aus. Tippe auf der Registerkarte Home oben auf dem Bildschirm auf die Suchleiste. Tippe auf Canvases und dann auf Canvas erstellen.

Hinweis: Frontline-Mitglieder können keine Canvases erstellen.



Canvas-Tab hinzufügen

Um anderen den Zugriff auf ein Canvas in einem Channel oder einer Direktnachricht (DM) direkt über den Header einer Unterhaltung zu erleichtern, kannst du das Canvas als Tab hinzufügen. Je nach Zweck des Gesprächs möchtest du vielleicht Meeting-Notizen, eine Projektzusammenfassung oder eine Teamübersicht hinzufügen.

Öffne auf deinem Desktop einen Channel oder eine DM. Klicke auf das Pluszeichen in der Kopfzeile der Unterhaltung und wähle anschließend Canvas aus dem Menü aus. Suche nach Canvases und wähle sie aus, oder erstelle bei Bedarf ein neues Canvas. Klicke auf Einfügen. Überprüfe die Zugriffsberechtigungen und klicke dann auf Teilen. Wenn du einem Channel ein Canvas hinzugefügt hast, kannst du mit der rechten Maustaste auf den Tab klicken und Canvas standardmäßig anzeigen auswählen, damit es automatisch geöffnet wird, wenn jemand den Channel zum ersten Mal besucht und wenn neue Inhalte hinzugefügt wurden.



Ein bestehendes Canvas suchen und verwalten

Desktop Mobile Messaging Wenn du Canvases durchsuchen möchtest, die du erstellt hast oder die du anzeigen oder bearbeiten darfst, klicke in der Seitenleiste auf Dateien. Klicke auf der Registerkarte Home auf Dateien. Klicke in der linken Seitenleiste auf Canvases. Suche nach einem Canvas oder wähle eines aus der Liste aus, um es zu öffnen. Klicke neben einem Canvas auf das Symbol mit den drei Punkten , um es zu verwalten. . Tippe auf deinem Mobilgerät auf die Registerkarte „Mehr“. Tippe auf Canvases. Tippe auf ein Canvas in der Liste, um es zu öffnen, oder drücke und halte es gedrückt, um es entweder in Slack zu teilen, den Link zu kopieren, für später zu speichern oder das Canvas zu löschen.



Canvas bearbeiten

Canvas-Inhaber:innen und alle Personen mit Bearbeitungszugriff können ein Canvas ändern und kommentieren. Wenn du ein Canvas bearbeiten musst, das du nur anzeigen darfst, führe die folgenden Schritte aus, um Zugriff anzufordern:

Klicke auf deinem Desktop in der oberen rechten Ecke eines Canvas auf Lesezugriff und dann auf Bearbeitungszugriff anfordern oder Nur Kommentarzugriff anfordern. Deine Anfrage wird an den:die Canvas-Inhaber:in(nen) zur Überprüfung gesendet und du wirst benachrichtigt, sobald sie genehmigt wurde. Du kannst eine Erinnerung an deine ausstehende Anfrage schicken, indem du Schritt 1 wiederholst.

Tipp: Lies unseren Leitfaden zum Verwalten des Zugriffs auf Canvases, um mehr darüber zu erfahren, wie du Berechtigungen teilen und zuweisen kannst.

Hinweis: Momentan ist es nicht möglich, Bearbeitungszugriff über ein Mobilgerät anzufordern.



Formatierung anwenden

Du kannst eine Vielzahl von Formatierungsoptionen auf den Text in einem Canvas anwenden, z. B. Überschriften, Blockzitate und Aufzählungslisten. Du kannst Audio- oder Videodateien hinzufügen, die direkt abgespielt werden; Dateien oder andere Canvases, die du einfügst, werden in einer Vorschau wiedergegeben.

Desktop Mobil Titelbild hinzufügen Wähle ein Titelbild aus unserer Bibliothek oder lade dein eigenes Bild hoch, um es weiter anzupassen. Klicke im Canvas auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Titelbild hinzufügen. Um das Titelbild anzupassen, fahr mit dem Mauszeiger über das Bild und klicke dann auf Bearbeiten. Wähle ein Bild aus der Bibliothek oder klicke auf Hochladen, um dein eigenes Bild hinzuzufügen. Klicke auf Speichern.

Deinen Text formatieren Verwende die Formatierungsleiste im unteren Bereich des Canvas, um den Text zu formatieren, die Inhalte in Listen zu organisieren und um Medieninhalte wie Clips und Dateien einzufügen. Gib im Canvas deinen Inhalt ein, um die Formatierungs-Symbolleiste einzublenden. Klicke auf das Formatierungssymbol, um die Textformatierungsoptionen anzuzeigen. Wähle eine Option aus der Liste, um den Text zu formatieren. Markiere zum Ändern der Formatierung den Text, um die Formatierungsleiste einzublenden und Optionen wie Fett, Kursiv und Durchgestrichen

Ein Callout hinzufügen Wenn du einen Abschnitt in deinem Canvas hervorheben möchtest, kannst du ein Callout verwenden, um dem Inhalt einen farbigen Hintergrund hinzuzufügen. Hebe in einem Canvas einen Textabschnitt hervor. Klicke in der Symbolleiste auf Callout. Wenn du die Farbe ändern möchtest, klicke auf das Symbol mit den sechs Punkten neben dem Callout und wähle im Menü eine neue Farbe aus.

Medien und Dateien einbetten Platziere deinen Mauszeiger an einer beliebige Position im Canvas. Klicke auf das Pluszeichen und wähle aus der Liste das Medium aus, das du hinzufügen möchtest. Wenn du Inhalte in einem Canvas neu anordnen möchtest, halte das Symbol mit den sechs Punkten gedrückt und ziehe den Inhalt an eine neue Position. Tipp: Klicke auf das Symbol mit den sechs Punkten, um einen Link zum Abschnitt zu kopieren, einen Kommentar hinzuzufügen oder zusätzliche Formatierungsoptionen aufzurufen. Deinen Text formatieren Gib im Canvas deinen Inhalt ein, um die Formatierungs-Symbolleiste einzublenden. Tippe auf das Formatierungssymbol, um die Textformatierungsoptionen anzuzeigen. Wische auf der Symbolleiste nach links, um durch die Optionen zu scrollen. Wähle eine Option aus und tippe dann, um die Änderungen anzuwenden. Hinweis: Momentan ist es nicht möglich, auf einem Mobilgerät ein Objekt oder ein Titelbild zu einem Canvas hinzuzufügen.

Hinweis: Du kannst Salesforce-Daten zu einem Canvas hinzufügen, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen in deinen Berichten und anderen Dokumenten immer auf dem neuesten Stand sind.



Toolbar verwenden

Über die Symbolleiste hast du Zugriff auf die folgenden allgemeinen Aktionen. Wähle eine Option aus, um sie zum Canvas hinzuzufügen:

Emoji-Browser öffnen und Emoji zu deinem Text hinzufügen Datei hochladen Text als Checkliste formatieren Tabelle erstellen Spalten hinzufügen

Tipp: Wenn du mit einem Tastaturkürzel auf Formatierungsoptionen zugreifen, Objekte einfügen oder Dateien inline einbetten möchtest, drücke / auf deiner Tastatur.



Personen in einem Canvas erwähnen

Wenn du eine Person direkt in einem Canvas benachrichtigen möchtest, erwähne sie mit dem @-Symbol, gefolgt von ihrem Namen. Sofern das Canvas mit der von dir erwähnten Person geteilt wurde, erhält diese eine Badge-Benachrichtigung neben der Registerkarte Aktivität in ihrer Seitenleiste. Mitglieder, die keine Zugriffsberechtigung auf das Canvas haben, werden nicht benachrichtigt.



Ein Canvas kommentieren

Mit Kommentaren kannst du Feedback hinterlassen oder eine Diskussion starten. Kommentare in einem Canvas verhalten sich wie Nachrichten in Threads. Neue Antworten werden sowohl in deiner Ansicht Threads als auch auf der Registerkarte Aktivität angezeigt.

Kommentare hinzufügen

Desktop Mobil Öffne ein Canvas. Suche den Text, den du kommentieren möchtest, klicke auf das Symbol mit den sechs Punkten und wähle Kommentar hinzufügen aus. Verfasse deinen Kommentar und drücke dann die Eingabetaste, um ihn hinzuzufügen. Öffne ein Canvas. Markiere den Text, den du kommentieren möchtest, und tippe dann auf das Symbol Kommentar hinzufügen. Wenn du keinen bestimmten Text markierst, gilt dein Kommentar für den gesamten Abschnitt. Gib deinen Kommentar ein und tippe dann auf Senden.

Tipp: Anstatt zu kommentieren, klicke auf das Symbol Reaktion hinzufügen, um eine Emoji-Reaktion zu verwenden.



Kommentare anzeigen

Desktop Mobil Öffne ein Canvas. Klicke in der Kopfzeile des Canvas auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Alle Threads anzeigen aus. Klicke auf das Filter-Symbol, um deine Kommentare nach Am aktuellsten, Ungelesen oder Gelöst zu sortieren. Öffne ein Canvas. Text, der kommentiert wurde, wird hervorgehoben. Tippe auf den markierten Text, um Kommentare anzuzeigen und zu beantworten.

Tipp: Zum Lösen von Kommentaren klicke auf das Lösen-Symbol oben im Kommentar-Thread.



Canvas löschen oder wiederherstellen

Du kannst jedes Canvas, das du erstellt hast oder besitzt, löschen und innerhalb von 24 Stunden nach dem Löschen wiederherstellen.

Canvas löschen

Desktop Mobil Klicke in einem Canvas auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Canvas löschen aus. Klicke zur Bestätigung auf Canvas löschen. Tippe in einem Canvas auf das Symbol mit den drei Punkten. Tippe auf Löschen und dann auf Ja, Datei löschen.



Gelöschtes Canvas wiederherstellen

Klicke auf der Registerkarte Home auf Dateien. Klicke in der linken Seitenleiste auf Canvases und wähle dann Gelöscht aus. Klicke neben dem Canvas, das du wiederherstellen möchtest, auf das Symbol Canvas wiederherstellen. Klicke auf Canvas wiederherstellen.

Hinweis: Es ist momentan nicht möglich, gelöschte Canvases über die mobile Slack App wiederherzustellen.