Cuando tengas que compartir información que no quepa en un mensaje simple (como un plan para un proyecto o apuntes sobre una reunión), puedes crear un canvas. Un canvas es un lienzo integrado en Slack donde puedes crear y compartir contenido personalizado.

Consejo: Usa la IA para iniciar un canvas u obtener ayuda para editar tu contenido.



Crear un canvas

Puedes crear un canvas para cualquier tarea en la que estés trabajando y, después, compartirlo en cualquier conversación.

Ordenador Móvil Desde la pestaña Inicio, haz clic en Archivos en tu barra lateral. Haz clic en el botón del signo más en la parte superior derecha y selecciona Canvas. En la pestaña Inicio, toca en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla. Pulsa Canvas y, a continuación, toca Crear un canvas.

Nota: Los miembros de primera línea no pueden crear canvas.



Añadir un canvas como una pestaña

Para que todo el mundo pueda acceder fácilmente al canvas de un canal o mensaje directo, añádelo como pestaña desde el encabezado de la conversación. Según el objetivo de la conversación, puedes añadir notas de la reunión, un resumen del proyecto o una descripción general del equipo.

En el ordenador, abre un canal o mensaje directo. Haz clic en el botón Más en el encabezado de la conversación y, después, selecciona Canvas desde el menú. Busca y selecciona un canvas, o crea uno nuevo si lo prefieres. Haz clic en Insertar. Comprueba los permisos de acceso y, a continuación, haz clic en Compartir. Si has añadido un canvas a un canal, puedes hacer clic con el botón derecho en la pestaña y seleccionar Mostrar el canvas de forma predeterminada para que se abra automáticamente la primera vez que alguien visite el canal y siempre que se añada contenido nuevo.



Buscar y administrar canvas existentes

Ordenador Móvil Para explorar los canvas que has creado o en los que tienes acceso de visualización o edición, haz clic en Archivos en la barra lateral. Desde la pestaña Inicio, haz clic en Archivos. Haz clic en Canvas en la barra lateral izquierda. Busca un canvas o selecciona uno de la lista para abrirlo. Haz clic en el icono con tres puntos junto a un canvas para gestionarlo. Desde el dispositivo móvil, pulsa la pestaña Más. Pulsa un canvas de la lista para abrirlo o mantén pulsado para Compartir en Slack, Copiar enlace, Guardar para más tarde o Eliminar el canvas.



Edición de un canvas

Los propietarios del canvas y quienes tengan acceso de edición pueden hacer cambios y añadir comentarios. Si solo puedes ver un canvas y necesitas editarlo, sigue estos pasos para solicitar acceso:

En el ordenador, haz clic en Solo lectura en la esquina superior derecha de un canvas y, a continuación, selecciona Solicitar acceso de edición o Solicitar acceso solo para comentar. Tu solicitud se enviará a los propietarios del canvas para que la revisen y se te notificará una vez se haya aprobado. Repite el paso 1 para volver a enviar un recordatorio de tu solicitud pendiente.

Consejo: Consulta nuestra guía sobre gestionar los permisos de acceso para canvas y listas para aprender a compartirlos y a asignar permisos.

Nota: En estos momentos no es posible solicitar acceso de edición en dispositivos móviles.



Aplicación de formato

Puedes aplicar diferentes opciones de formato al texto de los canvas, como encabezados, citas y listas de viñetas. También puedes añadir contenido de audio y vídeo para que se reproduzcan; además, los archivos o canvas que insertes incluirán una vista previa.

Ordenador Móvil Añadir una imagen de portada Selecciona una imagen de portada de nuestra galería o personalízala usando la imagen que prefieras. Desde el canvas, haz clic en el icono con tres puntos y, después, haz clic en Añadir imagen de portada. Para personalizar la portada, pasa el cursor sobre la imagen y haz clic en Editar. Selecciona una imagen de la galería o haz clic en Cargar para añadir la imagen que prefieras. Haz clic en Guardar.

Aplicación de formato al texto Usa la barra de formato en la parte inferior del canvas para dar formato al texto, organizar el contenido en listas o insertar contenido multimedia como clips y archivos. Desde el canvas, empieza a escribir el contenido para que aparezca la barra de herramientas de formato. Haz clic en el icono de formato para mostrar las opciones de formato del texto. Selecciona una opción de la lista para dar formato al texto: Para cambiar el formato, resalta el texto para mostrar la barra de formato y aplicar opciones tales como Negrita, Cursiva y Tachado

Añadir elemento destacado Si hay una sección de tu canvas que quieras destacar, puedes usar un elemento destacado para añadir un fondo de color al contenido. En un canvas, destaca una sección del texto. Haz clic en Elemento destacado en la barra de herramientas. Para cambiar el color, haz clic en el icono de seis puntos al lado del elemento destacado y, luego, elige un nuevo color en el menú.

Integrar archivos y multimedia Pon el cursor en cualquier lugar del canvas. Haz clic en el botón Más y selecciona una opción de la lista para añadir contenido multimedia. Para organizar el contenido en un canvas, haz clic en el icono con seis puntos y luego arrastra el contenido a una nueva ubicación. Consejo: Haz clic en el icono con seis puntos para copiar un enlace a la sección, añadir un comentario o acceder a opciones de formato adicionales. Aplicación de formato al texto Desde el canvas, empieza a escribir el contenido para que aparezca la barra de herramientas de formato. Pulsa el icono de formato para mostrar las opciones de formato del texto. Desplázate hacia la izquierda en la barra de herramientas para navegar por las opciones. Selecciona una opción y, a continuación, púlsala para aplicar los cambios. Nota: Por el momento no es posible añadir objetos o una imagen de portada a un canvas en un dispositivo móvil.

Nota: Puedes Añadir datos de Salesforce a un canvas para asegurarte de que la información importante de tus informes y otros documentos esté siempre actualizada.



Usar la barra de herramientas

Desde la barra de herramientas, podrás llevar a cabo las siguientes acciones habituales. Selecciona una opción para añadirla al canvas:

Abrir el explorador de emojis y añadir un emoji al texto Subir un archivo Dar formato al texto a modo de lista de comprobación Crear una tabla Añadir columnas

Consejo: Para acceder a las opciones de formato, insertar objetos o incrustar archivos con un acceso directo, pulsa / en tu teclado.



Mención de personas en un canvas

Para enviar una notificación a alguien directamente en un canvas, menciona a esa persona utilizando el símbolo @ seguido de su nombre. Siempre y cuando el canvas se haya compartido con la persona que mencionas, esta recibirá una notificación de alerta junto a la pestaña Actividad en su barra lateral. Los miembros que no tengan permisos de acceso al canvas no recibirán ninguna notificación.



Dejar un comentario en un canvas

Usa los comentarios para dejar alguna sugerencia o iniciar un debate. Los comentarios de un canvas se comportan como los mensajes en hilos, mientras que las nuevas respuestas aparecerán tanto en la vista Hilos como en la pestaña Actividad.

Añadir comentarios

Ordenador Móvil Abrir un canvas. Busca el texto que quieras comentar, haz clic en el icono con seis puntos y elige Añadir comentario. Escribe tu comentario y pulsa Intro para añadirlo. Abrir un canvas. Resalta el texto que quieras comentar y pulsa el icono de Añadir comentario. Si no resaltas un texto específico, el comentario se aplicará a toda la sección. Escribe tu comentario y pulsa Enviar.

Consejo: En lugar de hacer un comentario, haz clic en el icono Añadir reacción para usar una reacción emoji.



Ver comentarios

Ordenador Móvil Abrir un canvas. Haz clic en el icono con tres puntos del encabezado del canvas y luego elige Ver todos los hilos de conversaciones. Para ordenar tus comentarios según las opciones Más recientes, Sin leer o Resuelto, haz clic en el icono de Filtrar. Abrir un canvas. El texto comentado aparecerá resaltado. Pulsa el texto resaltado para ver los comentarios y responder a ellos.

Consejo: Para resolver los comentarios, haz clic en el icono de resolver en la parte superior del hilo comentado.



Eliminar o restaurar un canvas

Puedes eliminar los canvas que hayas creado o de los que seas propietario y restaurarlos antes de que pasen 24 horas.

Eliminar un canvas

Ordenador Móvil En el canvas, haz clic en el icono de tres puntos y, a continuación, selecciona Eliminar canvas. Haz clic en Eliminar canvas para confirmar. En un canvas, pulsa el icono de tres puntos. Toca Eliminar y, luego, Sí, eliminar este archivo.



Restaurar un canvas eliminado

Desde la pestaña Inicio, haz clic en Archivos. Haz clic en Canvas en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Eliminados. Al lado del canvas que quieres restaurar, haz clic en el icono de restaurar canvas. Haz clic en Restaurar canvas.

Nota: Por el momento, no se pueden restaurar los canvas eliminados desde la aplicación de Slack para móvil.