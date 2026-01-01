Quando devi condividere informazioni troppo lunghe per un semplice messaggio (come un piano di progetto o le note di una riunione), crea un canvas. Un canvas è una superficie integrata in Slack è possibile creare e condividere contenuti completamente formattati.

Suggerimento: utilizza l'IA per iniziare un nuovo canvas o ottieni aiuto durante la modifica di qualcosa che hai già scritto.



Creare un canvas

Puoi creare un canvas per tutto ciò su cui stai lavorando e condividerlo in qualsiasi conversazione.

Desktop Dispositivo mobile Dalla scheda Home, fai clic su File nella barra laterale. Fai clic sul pulsante più in alto a destra e seleziona Canvas. Dalla scheda Home, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo. Tocca Canvas, quindi tocca Crea un canvas.

Nota: i membri operativi non possono creare canvas.



Aggiungere un canvas come scheda

Per semplificare l’accesso a un canvas in un canale o un messaggio diretto (MD), aggiungilo come scheda direttamente dall’intestazione della conversazione. In base allo scopo della conversazione, puoi aggiungere le note di una riunione, un brief di progetto o una panoramica del team.

Vai sul desktop e apri un canale o un MD. Clicca sul segno più nell’intestazione della conversazione, quindi seleziona Canvas dal menu. Cerca e seleziona un canvas oppure, se preferisci, creane uno nuovo. Fai clic su Inserisci. Controlla le autorizzazioni di accesso, quindi clicca su Condividi. Se hai aggiunto un canvas a un canale, puoi cliccare con il tasto destro sulla scheda e selezionare Mostra canvas per impostazione predefinita, così si aprirà automaticamente alla prima visita del canale e ogni volta che vengono aggiunti nuovi contenuti.



Trovare e gestire un canvas esistente

Desktop Mobile Per sfogliare i canvas che hai creato o a cui hai accesso in Visualizzazione o Modifica, fai clic su File nella barra laterale. Dalla scheda Home , fai clic su File. Fai clic su Canvas nella barra laterale sinistra. Cerca un canvas o scegline uno dall’elenco per aprirlo. Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto al canvas per gestirlo. Dal dispositivo mobile, tocca la scheda Altro. Tocca un canvas nell’elenco per aprirlo, oppure tienilo premuto e scegli una delle seguenti azioni: Condividi su Slack, Copia link, Salva per dopo o Elimina.



Modificare un canvas

I proprietari del canvas e chiunque abbia l’accesso in modifica possono apportare modifiche e aggiungere commenti a un canvas. Se devi modificare un canvas che puoi solo visualizzare, segui i passaggi qui di seguito per richiedere l’accesso:

Dal desktop, clicca su Solo visualizzazione nell’angolo in alto a destra del canvas, quindi clicca su Richiedi accesso in modifica o Richiedi solo l’accesso ai commenti. La tua richiesta verrà inviata al proprietario del canvas e riceverai una notifica una volta approvata. Puoi inviare un promemoria per la richiesta in sospeso ripetendo il passaggio 1.

Suggerimento: consulta la nostra guida sulla gestione dell'accesso ai canvas per maggiori dettagli su come condividere e assegnare autorizzazioni.

Nota: al momento non è possibile richiedere l’accesso in modifica da un dispositivo mobile.



Applica la formattazione

Puoi applicare diverse opzioni di formattazione al testo in un canvas, come intestazioni, virgolette ed elenchi puntati. È possibile aggiungere file audio o video che verranno riprodotti in linea, mentre i file o gli altri canvas inseriti visualizzeranno un'anteprima.

Desktop Dispositivo mobile Aggiungere un’immagine di copertina Scegli un’immagine di copertina dalla nostra libreria o personalizzala ulteriormente caricando la tua. Dal canvas, clicca sull’icona dei tre puntini e poi su Aggiungi immagine di copertina. Per personalizzare la copertina, passa il puntatore sopra l’immagine e clicca su Modifica. Scegli un’immagine dalla libreria o clicca su Carica per aggiungere la tua. Clicca su Salva.

Formattare il testo Usa la barra di formattazione nella parte inferiore del canvas per formattare il testo, organizzare i contenuti in elenchi o inserire media come clip e file. Dal canvas, inizia a digitare il contenuto per visualizzare la barra degli strumenti di formattazione. Clicca sull’icona di formattazione per visualizzare le opzioni di formattazione del testo. Seleziona un’opzione dall’elenco per formattare il testo. Per modificare la formattazione, evidenzia il testo per visualizzare la barra di formattazione e applicare opzioni come Grassetto, Corsivo e Barrato

Aggiungere un callout Se c'è una sezione del canvas che desideri mettere in risalto, usa un callout per aggiungere uno sfondo colorato al contenuto. In un canvas, evidenzia una sezione di testo. Clicca su Callout nella barra degli strumenti. Per cambiare il colore, clicca sull’icona dei sei puntini accanto al callout e scegli un nuovo colore dal menu.

Incorporare media e file Posiziona il cursore in qualsiasi punto del canvas. Clicca sul pulsante + e seleziona dall’elenco per aggiungere media. Per riorganizzare i contenuti di un canvas, clicca e tieni premuta l’icona dei sei puntini, quindi trascina il contenuto in una nuova posizione. Suggerimento: clicca sull’icona dei sei puntini per copiare un link alla sezione, aggiungere un commento o accedere a ulteriori opzioni di formattazione. Formattare il testo Dal canvas, inizia a digitare il contenuto per visualizzare la barra degli strumenti di formattazione. Tocca l’icona di formattazione per visualizzare le opzioni di formattazione del testo. Scorri a sinistra sulla barra degli strumenti per scorrere tutte le opzioni disponibili. Seleziona un’opzione, quindi tocca per applicare le modifiche. Nota: al momento non è possibile aggiungere oggetti o un’immagine di copertina a un canvas da un dispositivo mobile.

Nota: È possibile aggiungere dati Salesforce a un canvas per garantire che le informazioni importanti nei report e in altri documenti rimangano aggiornate.



Utilizzare la barra degli strumenti

Dalla barra degli strumenti, puoi accedere alle azioni comuni riportate sotto. Seleziona un’opzione per aggiungerla al canvas:

Apri il browser degli emoji e aggiungi un emoji al testo Carica un file Formatta il testo come un elenco di controllo Crea una tabella Aggiungi colonne

Suggerimento: per accedere alle opzioni di formattazione, inserire oggetti o incorporare file in linea con un’azione rapida, premi / sulla tastiera.



Taggare persone in un canvas

Per inviare una notifica a una persona direttamente in un canvas, taggala utilizzando il simbolo @ seguito dal suo nome. Se il canvas è stato condiviso con la persona taggata, questa vedrà un badge di notifica accanto alla scheda Attività nella barra laterale. I membri che non hanno autorizzazioni di accesso al canvas non riceveranno notifiche.



Commentare su un canvas

Utilizza i commenti per lasciare un feedback o avviare una discussione. I commenti in un canvas si comportano come i messaggi nelle conversazioni e le nuove risposte appariranno sia nella visualizzazione Conversazioni che nella scheda Attività.

Aggiungi commento

Desktop Dispositivo mobile Apri un canvas. Trova il testo che vuoi commentare, clicca sull’icona dei sei puntini e scegli Aggiungi un commento. Digita il commento, quindi premi Invio per aggiungerlo. Apri un canvas. Evidenzia il testo che vuoi commentare e tocca l’icona Aggiungi commento. Se non evidenzi una parte specifica del testo, il commento sarà applicato all’intera sezione. Digita il commento e tocca Invia.

Suggerimento: invece di aggiungere un commento, clicca sull’icona Aggiungi reazione per usare una reazione con emoji.



Visualizza commenti

Desktop Dispositivo mobile Apri un canvas. Clicca sull’icona dei tre puntini nell’intestazione del canvas, quindi scegli Visualizza tutte le conversazioni. Per ordinare i commenti per Più recenti, Non letti o Risolti, clicca sull’icona Filtro. Apri un canvas. Il testo commentato sarà evidenziato. Tocca il testo evidenziato per visualizzare e rispondere ai commenti.

Suggerimento: per risolvere i commenti, clicca sull’icona risolvi nella parte superiore della conversazione con i commenti.



Eliminare o ripristinare un canvas

Puoi eliminare i canvas che hai creato o che possiedi e ripristinarli se li hai eliminati nelle ultime 24 ore.

Eliminare un canvas

Desktop Dispositivo mobile Da un canvas, clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona Elimina canvas. Clicca su Elimina canvas per confermare. Da un canvas, tocca l’icona dei tre puntini. Tocca Elimina, quindi tocca Sì, elimina file.



Ripristinare un canvas eliminato

Dalla scheda Home, fai clic su File. Fai clic su Canvas nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Eliminato. Accanto al canvas che vuoi ripristinare, clicca sull’icona Ripristina canvas. Fai clic su Ripristina canvas.

Nota: Attualmente non è possibile ripristinare i canvas eliminati dall’app per dispositivi mobili di Slack.