Establece recordatorios en Slack para ayudarte a recordar que debes completar una tarea pendiente. Cuando estableces un recordatorio, puedes elegir una fecha y hora para recibir una notificación de recordatorio.



Crea recordatorios

Los recordatorios incorporan una fecha límite a las tareas pendientes. Cuando establezcas un recordatorio, recibirás una notificación y verás una alerta en las pestañas Tareas pendientes y Actividad cuando llegue la fecha y la hora.

Crear un recordatorio personalizado

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en la pestaña Tareas pendientes en la barra lateral. Haz clic en Agregar tarea pendiente en la esquina superior derecha de la lista. Ingresa los detalles de la tarea pendiente y haz clic en Agregar recordatorio. Elige una hora de la lista o selecciona Personalizada para escoger una propia. Haz clic en Agregar. En la pestaña Inicio, pulsa Tareas pendientes en la parte superior de la pantalla. Pulsa el signo más. Ingresa los detalles de la tarea pendiente y selecciona Listo. Selecciona una fecha y hora para tu recordatorio. Pulsa el ícono de la marca de verificación.



Crea un recordatorio desde un mensaje o archivo

Computadora Dispositivo móvil En cualquier conversación, pasa el cursor sobre un mensaje o archivo. Haz clic en el ícono con tres puntos en la esquina superior derecha del mensaje o archivo, y selecciona Recordarme esto. Elige una hora de la lista o selecciona Personalizada para escoger una propia. En cualquier conversación, mantén pulsado un mensaje o archivo. Pulsa Recordarme. Elige una hora de la lista o selecciona Personalizada para escoger una propia.



Crea un recordatorio a partir de un elemento de una lista

En una lista en la computadora, coloca el cursor sobre un elemento y haz clic en Abrir elemento. Haz clic en Más acciones y selecciona Recordarme acerca de esto. Elige una hora o selecciona Personalizada para escoger una propia.



Crea un recordatorio a partir de una fecha en un canvas

En un canvas en la computadora, comienza por escribir una fecha. Puedes escribirla con el formato día («mañana» o «jueves»), fecha (31 de diciembre) o día-mes-año (31/12/2027). Selecciona una fecha y agrégala al canvas. Coloca el cursor sobre la fecha y haz clic en Agregar recordatorio. Elige una hora o selecciona Personalizar hora para escoger la que quieras.

Consejo: También puedes pedirle a Slackbot que cree recordatorios por ti.



Establecer recordatorios para canales

Cuando establezcas un recordatorio en un canal, Slack enviará un mensaje al canal con la descripción del recordatorio en la fecha y hora que hayas seleccionado. Los recordatorios de canales son la mejor opción si se necesita enviar recordatorios simples a los equipos. En el caso de los mensajes más complejos, recomendamos crear un flujo de trabajo con la plantilla de mensaje programado o una tarea de Slackbot.

Nota: Los invitados no pueden crear recordatorios de canales.

Computadora Dispositivo móvil Escribe /recordar en el campo de mensaje y selecciónalo en el menú de accesos directos. En el campo de mensaje, ingresa la información de tu recordatorio según este formato: /recordar [#canal] [qué] [cuándo]. Por ejemplo: /recordar #equipo-marketing que envíe los gastos todos los jueves. Envía tu mensaje para programar el recordatorio. Pulsa el campo de mensaje desde un canal o mensaje directo. En el campo de mensaje, ingresa la información de tu recordatorio según este formato: /recordar [#canal] [qué] [cuándo]. Por ejemplo: /recordar #equipo-marketing que envíe los gastos todos los jueves. Envía tu mensaje para programar el recordatorio.

Nota: Puedes configurar recordatorios para que se repitan por día (p. ej., todos los lunes) pero no en incrementos de tiempo (p. ej., cada hora) Para obtener la mejor experiencia, recomendamos utilizar el formato de fecha y hora en inglés americano.



Filtrar y ordenar recordatorios de Tareas pendientes

Puedes filtrar y ordenar las tareas pendientes según las fechas límite de los recordatorios para hacer un seguimiento de lo que aún se debe completar.



Filtrar recordatorios

Computadora Dispositivo móvil En Tareas pendientes, haz clic en el botón de filtrar. En Recordatorios, marca la casilla junto a los recordatorios que quieres que aparezcan en la lista: Tareas pendientes vencidas con recordatorios pasados, Recordatorios próximos con fechas límite futuras y Sin recordatorio programado para las tareas pendientes que no tienen recordatorio. Haz clic en el botón de cerrar. En Inicio, pulsa Tareas pendientes en la parte superior. Pulsa el [ícono] botón de filtrar. En Filtrar, marca la casilla junto a los recordatorios que quieres que aparezcan en la lista: Tareas pendientes vencidas con recordatorios pasados, Recordatorios próximos con fechas límite futuras y Sin recordatorio programado para las tareas pendientes que no tienen recordatorio.



Ordenar recordatorios

Computadora Dispositivo móvil En Tareas pendientes, haz clic en el botón de ordenar. En Ordenar por, elige ordenar los recordatorios por Fecha límite, Fecha más antigua de creación o Fecha más reciente de creación. En Inicio, pulsa Tareas pendientes en la parte superior. Pulsa el botón de filtrar. En Ordenar, elige ordenar los recordatorios por Fecha límite, Fecha más antigua de creación o Fecha más reciente de creación.

Consejo: Crea vistas de filtro adicionales para los recordatorios en Actividad.



Administrar recordatorios

Puedes agregar, editar o borrar recordatorios en la pestaña Tareas pendientes.

Recordatorios de tareas pendientes

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Tareas pendientes en la barra lateral. Coloca el cursor sobre una tarea pendiente y haz clic en Editar recordatorio. Para elegir una nueva fecha límite, selecciona una hora nueva o haz clic en Personalizada. Para quitar un recordatorio de una tarea pendiente, haz clic en Borrar fecha límite. En Inicio, pulsa Tareas pendientes en la parte superior. Elige el elemento que quieres gestionar y pulsa el ícono de reprogramar. Para elegir una nueva fecha límite, selecciona una hora nueva o pulsa Personalizada. Para quitar un recordatorio de una tarea pendiente, selecciona Borrar recordatorio.



Recordatorios en canales

Los recordatorios en canales no se pueden editar, pero puedes eliminarlos y volver a crearlos si lo necesitas. Para eliminar un recordatorio de canal, sigue los pasos a continuación en el canal donde Slack envía el mensaje de recordatorio.

Computadora Dispositivo móvil Escribe /recordar lista en el campo de mensaje y envía tu mensaje. Aparecerá un mensaje que solo tú podrás ver y que te mostrará los recordatorios de canales que puedes eliminar. Busca el recordatorio en la lista y haz clic en Eliminar. Pulsa el campo de mensaje. Escribe /recordar lista y envía tu mensaje. Aparecerá un mensaje que solo tú podrás ver y que te mostrará los recordatorios de canales que puedes eliminar. Busca el recordatorio en la lista y pulsa Eliminar.



Establece una hora predeterminada de recordatorio

De forma predeterminada, los recordatorios que configures para un día específico (como «mañana» o «todos los martes») se enviarán a las 9 de tu zona horaria. Si quieres, puedes ajustar esta preferencia:

En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral. Selecciona Preferencias en el menú. En Establece una hora predeterminada para las notificaciones de recordatorios, selecciona una opción del menú desplegable.