Usar Slack
Desde los canales hasta la búsqueda, aprende a usar Slack, de la A a la Z.
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Cuando un
canal ya no se necesite, se puede archivar o eliminar (excepto el canal #general o el canal #todos-nombre-de-la-empresa) . Los canales archivados se cierran a nuevas actividades, pero el historial de mensajes se conserva y se pueden hacer búsquedas en los planes de pago. Los canales eliminados se borran de forma permanente de un espacio de trabajo, incluido su historial de mensajes. Nota: Si no puedes archivar o eliminar un canal, busca un propietario o administrador del espacio de trabajo para pedir ayuda.
Archivar un canal
De manera predeterminada, todos los miembros (excepto los
miembros de primera línea y los invitados) pueden archivar canales de los que son miembros, pero los propietarios de espacios de trabajo y organizaciones pueden restringir este permiso a ciertos tipos de roles. Los administradores de canales siempre pueden archivar los canales a los que están asignados. Archivar un canal
Computadora
Dispositivo móvil
Abre el canal que quieres archivar.
Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.
Haz clic en
Ajustes y, luego, en Archivar el canal para todos. Haz clic en
Archivar canal para confirmar. Si
configuras tu canal con una plantilla, los canvas y las listas seguirán estando disponibles en Slack y los flujos de trabajo dejarán de publicarse. Para eliminar un canvas, una lista o un flujo de trabajo agregados como parte de una plantilla, marca la casilla junto a su nombre y haz clic en Eliminar.
Abre el canal que quieres archivar.
Pulsa el nombre del canal en el encabezado de la conversación.
Pulsa
Archivar canal. Desplázate hacia abajo si no ves la opción. Pulsa
Archivar para confirmar. Consejo: En los planes Business+ y Enterprise, las personas con permiso para usar herramientas de administración de canales también pueden archivar y eliminar canales desde un panel central.
Desarchivar un canal
Si cambias de opinión, puedes desarchivar un canal. El canal y sus miembros se restablecerán.
En
Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en la pestaña
Canales. Busca el canal por nombre o descripción, o haz clic en el filtro
Tipo de canal y selecciona Canales archivados. Elige el canal que quieres desarchivar de la lista.
Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.
Haz clic en
Ajustes y, luego, en Desarchivar este canal. Nota: Si no ves Directorios, busca la pestaña Canales en la barra lateral. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla. Consejo: Los nombres de los canales no se pueden repetir. Para volver a usar el nombre de un canal archivado, deberás desarchivarlo y cambiarle el nombre al canal.
Eliminar un canal
En los planes Gratuito, Pro y Business+, solo los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden eliminar canales. En una organización Enterprise, los propietarios de la organización pueden
restringir la eliminación de canales a determinados tipos de roles o asignar la eliminación de canales a un rol personalizado. Nota: La eliminación de los canales es una acción permanente. Asegúrate de proceder con cuidado.
Eliminar un canal activo
Desde tu computadora, abre el canal que quieres eliminar.
Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.
Haz clic en
Ajustes y, luego, en Eliminar canal. Selecciona
Eliminar este canal. Marca la casilla situada junto a
Sí, eliminar este canal de forma permanente y haz clic en Eliminar canal.
Elimina un canal archivado
En
Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en la pestaña
Canales. Busca el canal por nombre o descripción, o haz clic en el filtro
Tipo de canal y selecciona Canales archivados. Elige de la lista el canal que quieres eliminar.
Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.
Haz clic en
Ajustes y, luego, en Eliminar este canal. Marca la casilla situada junto a
Sí, eliminar este canal de forma permanente y haz clic en Eliminar canal. Nota: Los Ajustes de conservación no se aplican a los mensajes de los canales eliminados. Si eliminas un canal, los mensajes enviados en este se eliminarán también de forma permanente. ¡Genial!
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