Un espacio de trabajo de Slack es un lugar único para que tu equipo, y cualquier otra persona con la que colaboren, lleven adelante su trabajo. Si aún no lo has hecho, regístrate para comenzar con Slack.

En esta guía, aprenderás a: Personalizar el espacio de trabajo

Crear canales

Invitar a personas y ponerlas al día rápidamente

Consejo: Si es tu primera vez en Slack, lee ¿Qué es Slack? para obtener una descripción general de las funciones. Para unirte a un espacio de trabajo existente, echa un vistazo a Primeros pasos para nuevos usuarios de Slack.

Personalizar el espacio de trabajo

Como persona creadora de un espacio de trabajo, tienes el rol de propietario principal. Tendrás acceso a los ajustes de personalización para poder adaptar el espacio de trabajo a tu equipo. A continuación, te ofrecemos algunas recomendaciones.

Ícono de Slack Sugerencias de estado Campos de perfil Ayuda a los miembros a identificar tu espacio de trabajo cargando un ícono de Slack, como el logotipo de tu empresa.

Pruébalo. Tú y tus compañeros/as pueden informarse mutuamente sobre lo que están haciendo a través del estado de Slack. Como administrador del espacio de trabajo, puedes configurar las sugerencias de estado predeterminadas que las personas podrán elegir. Pruébalo. Los perfiles ayudan a los/las compañeros/as a conocerse mejor. Agrega campos de perfil personalizados para animar a tu equipo a compartir más información cuando completen sus perfiles, como su ubicación, fecha de inicio y otros detalles. Pruébalo.

Crear canales

Después de personalizar tu espacio de trabajo, puedes comenzar a crear canales. En Slack, las conversaciones se producen en canales y mensajes directos. Los mensajes directos son mejores para conversaciones esporádicas, y los canales es donde se lleva a cabo la mayor parte del trabajo.

A medida que te preparas, te recomendamos crear canales para anuncios, proyectos importantes y temas sociales.

#anuncios #proyecto #social Un canal de anuncios puede usarse para compartir información esencial que todas las personas que forman parte del espacio de trabajo deben conocer. Puedes usar los canales #general o #todos-nombre-de-la-empresa para los anuncios, ya que se agregará a todas las personas en el espacio de trabajo a esos canales cuando se unan.

Puedes mantener conversaciones continuas y enfocadas sobre las prioridades y mantener el trabajo organizado en canales de proyectos. Crea un canal exclusivo para conversaciones informales acerca de temas que no se relacionen con el trabajo. Pueden hablar de películas, perros o incluso películas sobre perros.

Consejo: Puedes crear canales desde el principio o usar una plantilla diseñada para una finalidad específica, como la incorporación de nuevos empleados o la administración de un proyecto.

Invitar a personas y ponerlas al día rápidamente

Ahora que completaste los aspectos básicos para configurar tu espacio de trabajo, puedes invitar a tus compañeros y proponerles que se familiaricen con Slack.

Usa nuestra plantilla personalizable para presentar Slack. Si ya cuentas con un plan de comunicación, incluye un enlace a nuestra guía de inicio rápido de Slack.

Lee acerca de los tipos de roles en Slack y piensa en algunas personas que puedan actuar como administradores del espacio de trabajo. Pueden ayudarte con las tareas administrativas durante el proceso de incorporación del resto del equipo.

Invitar a personas a tu espacio de trabajo En la aplicación para computadora de Slack, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la esquina superior izquierda y busca la opción Invitar personas a… en el menú u obtén más información acerca de cómo invitar a miembros nuevos a tu espacio de trabajo.

en el menú u obtén más información acerca de cómo invitar a miembros nuevos a tu espacio de trabajo. Si quieres trabajar con personas de otras empresas en tu espacio de trabajo, empieza a trabajar con Slack Connect.

Hacer más

Slack ayuda a mantener las conversaciones organizadas y llevar el trabajo adelante, especialmente si todos los miembros del equipo usan la plataforma. Si tus compañeros de trabajo siguen optando por recurrir al correo electrónico o a otras herramientas como sus opciones habituales, tenemos algunos consejos para ayudarlos a hacer la transición.