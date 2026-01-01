Un espacio de trabajo de Slack es un lugar único para trabajar con tu equipo y con cualquier otra persona con la que colabores. Si aún no lo has hecho, regístrate para empezar a usar Slack.

En esta guía aprenderás cómo: Personalizar tu espacio de trabajo

Crea canales

Invitar a personas y hacer que se pongan al día

Consejo: Si has llegado a Slack hace relativamente poco, lee ¿Qué es Slack? para obtener un resumen de cómo funcionan las cosas. Para unirte a un espacio de trabajo existente, consulta Primeros pasos para nuevos usuarios de Slack.

Personalizar tu espacio de trabajo

Como creador de un espacio de trabajo, tienes el rol de propietario principal. Podrás acceder a los ajustes de personalización para modificar algunos aspectos del espacio de trabajo de tu equipo. A continuación encontrarás algunas cosas que recomendamos.

Icono de Slack Sugerencias de estado Campos de perfil Ayuda a los miembros a identificar tu espacio de trabajo subiendo un icono de Slack, como el logotipo de tu empresa.

Pruébalo. Tú y tus compañeros de trabajo podréis saber qué estáis haciendo usando el estado de Slack. Como administrador de tu espacio de trabajo, puedes configurar sugerencias de estado predeterminadas que las personas podrán utilizar. Pruébalo. Los perfiles ayudan a tus compañeros de trabajo a conocerse mejor. Añade campos de perfil personalizados para animar a tu equipo a que compartan más detalles, como la ubicación, la fecha de inicio, etc. cuando rellenen sus perfiles. Pruébalo.

Crea canales

Tras personalizar tu espacio de trabajo, puedes empezar a crear canales. En Slack, las conversaciones se llevan a cabo en mensajes directos y canales. Por un lado, los mensajes directos se usan para tratar un tema concreto en un momento determinado. Por otro, los canales son el lugar donde se desarrolla la mayor parte del trabajo.

Cuando empieces, te recomendamos crear canales para los anuncios, para los proyectos más importantes, e incluso alguno para socializar.

#anuncios #proyecto #social Un canal de anuncios puede utilizarse para compartir información crucial que todas las personas del espacio de trabajo deberían conocer. Puedes usar el canal #general o #todo-nombredelaempresa para los anuncios, ya que todas las personas que formen parte de tu espacio de trabajo se añadirán automáticamente al unirse.

Puedes mantener conversaciones específicas y habituales sobre prioridades y tener el trabajo organizado en canales de proyecto. Configuración de un canal dedicado para conversaciones informales sobre temas que no sean trabajo. Puedes hablar sobre cine, perros o cine sobre perros.

Consejo: Puedes crear tus canales desde cero o usar una plantilla diseñada con un objetivo específico como la incorporación de nuevos empleados o la gestión de un proyecto.

Invitar a personas y hacer que se pongan al día

Ahora que ya conoces los conceptos básicos para configurar tu espacio de trabajo, puedes invitar a tus compañeros y conseguir que se familiaricen con Slack:

Utiliza nuestra plantilla personalizable para presentar Slack. Si ya tienes un plan de comunicación, incluye un enlace a nuestra guía de inicio rápido de Slack.

Obtén más información sobre los tipos de roles en Slack y ve pensando en qué miembros de tu equipo podrían ser administradores del espacio de trabajo. Podrán ayudarte con tareas administrativas en lo que incorporas al resto del equipo.

Invita a otras personas a tu espacio de trabajo. En la aplicación de escritorio de Slack, haz clic en tu nombre de espacio de trabajo en la esquina superior izquierda y busca la opción Invitar a personas a... en el menú u obtén más información sobre cómo invitar a nuevos miembros a tu espacio de trabajo.

en el menú u obtén más información sobre cómo invitar a nuevos miembros a tu espacio de trabajo. Para trabajar con personas de otras empresas en tu espacio de trabajo, empieza con Slack Connect.

Mejora la productividad

Con Slack puedes tener tus conversaciones organizadas y seguir trabajando, en especial, si todas las personas de tu equipo utilizan Slack. Si ves que tus compañeros de trabajo siguen usando principalmente el correo electrónico u otras herramientas, tenemos algunos consejos para ayudarles en la transición.