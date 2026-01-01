Um workspace Slack é um local único em que sua equipe e todos com quem você colabora podem trabalhar juntos. Inscreva-se aqui, caso ainda não tenha feito isso, para começar a usar o Slack.

Neste guia, você vai aprender a fazer o seguinte: Personalizar o workspace

Criar canais

Convidar pessoas e mantê-las informadas

Dica: se você está começando a usar a plataforma, leia O que é o Slack?, que traz um panorama de como tudo funciona. Para entrar em um workspace existente, confira Primeiros passos para novos usuários do Slack.

Personalizar o workspace

Como criador do workspace, você terá a função de proprietário principal. Você terá acesso às configurações de personalização, permitindo que você adapte o workspace às necessidades da sua equipe. Veja abaixo algumas recomendações para começar:

Ícone do Slack Sugestões de status Campos de perfil Ajude os membros a identificar seu workspace fazendo upload de um ícone no Slack, como o logotipo da sua empresa.

Experimente. Definindo o status no Slack, você e seus colegas podem informar uns aos outros o que estão fazendo. Como administrador do seu workspace, você pode definir sugestões de status padrão que as pessoas vão poder escolher. Experimente. Os perfis ajudam os colegas a saber mais uns sobre os outros. Adicione campos de perfil personalizados para incentivar sua equipe a compartilhar mais informações, como local, data de início e outros detalhes, ao preencherem seus perfis. Experimente.

Criar canais

Depois de personalizar o workspace, você pode começar a criar canais. No Slack, as conversas acontecem nos canais e nas mensagens diretas (MDs). As MDs servem para discussões específicas, e os canais são o local em que a maior parte do trabalho acontece.

Enquanto estiver fazendo as configurações, recomendamos criar canais para comunicados, projetos e conversas informais.

#comunicados #projeto #social Um canal de comunicados pode ser usado para compartilhar informações importantes que todas as pessoas no workspace precisam saber. Você pode usar o canal #geral ou #todos-nomedaempresa para fazer comunicados, pois todas as pessoas no seu workspace serão adicionadas automaticamente quando entrarem.

Você pode ter discussões contínuas e específicas sobre prioridades e manter o trabalho organizado nos canais de projetos. Crie um canal dedicado para conversas informais sobre assuntos não relacionados ao trabalho. Você pode falar sobre filmes, cachorros ou até mesmo filmes sobre cachorros.

Dica: você pode configurar seus canais do zero ou usar um modelo criado para uma finalidade específica, como integrar novas contratações ou gerenciar um projeto.

Convidar pessoas e mantê-las informadas

Agora que você já sabe como configurar seu workspace, pode convidar os colegas para eles se familiarizarem com o Slack:

Faça mais

O Slack ajuda a impulsionar o trabalho e a manter as conversas organizadas, especialmente se todos na equipe usam o Slack. Caso seus colegas continuem usando o e-mail ou outras ferramentas, temos algumas dicas que facilitam a transição.