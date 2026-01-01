Primeiros passos para criadores de workspace
Um workspace Slack é um local único em que sua equipe e todos com quem você colabora podem trabalhar juntos. Inscreva-se aqui, caso ainda não tenha feito isso, para começar a usar o Slack.
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Neste guia, você vai aprender a fazer o seguinte:
Dica: se você está começando a usar a plataforma, leia O que é o Slack?, que traz um panorama de como tudo funciona. Para entrar em um workspace existente, confira Primeiros passos para novos usuários do Slack.
Personalizar o workspace
Como criador do workspace, você terá a função de proprietário principal. Você terá acesso às configurações de personalização, permitindo que você adapte o workspace às necessidades da sua equipe. Veja abaixo algumas recomendações para começar:
Ícone do Slack
Sugestões de status
Campos de perfil
Ajude os membros a identificar seu workspace fazendo upload de um ícone no Slack, como o logotipo da sua empresa.
Definindo o status no Slack, você e seus colegas podem informar uns aos outros o que estão fazendo. Como administrador do seu workspace, você pode definir sugestões de status padrão que as pessoas vão poder escolher.
Os perfis ajudam os colegas a saber mais uns sobre os outros. Adicione campos de perfil personalizados para incentivar sua equipe a compartilhar mais informações, como local, data de início e outros detalhes, ao preencherem seus perfis.
Criar canais
Depois de personalizar o workspace, você pode começar a criar canais. No Slack, as conversas acontecem nos canais e nas mensagens diretas (MDs). As MDs servem para discussões específicas, e os canais são o local em que a maior parte do trabalho acontece.
Enquanto estiver fazendo as configurações, recomendamos criar canais para comunicados, projetos e conversas informais.
#comunicados
#projeto
#social
Um canal de comunicados pode ser usado para compartilhar informações importantes que todas as pessoas no workspace precisam saber. Você pode usar o canal #geral ou #todos-nomedaempresa para fazer comunicados, pois todas as pessoas no seu workspace serão adicionadas automaticamente quando entrarem.
Você pode ter discussões contínuas e específicas sobre prioridades e manter o trabalho organizado nos canais de projetos.
Crie um canal dedicado para conversas informais sobre assuntos não relacionados ao trabalho. Você pode falar sobre filmes, cachorros ou até mesmo filmes sobre cachorros.
Dica: você pode configurar seus canais do zero ou usar um modelo criado para uma finalidade específica, como integrar novas contratações ou gerenciar um projeto.
Convidar pessoas e mantê-las informadas
Agora que você já sabe como configurar seu workspace, pode convidar os colegas para eles se familiarizarem com o Slack:
- Use nosso modelo personalizável para apresentar o Slack. Caso já tenha adotado um plano de comunicação, inclua um link para o nosso guia de início rápido do Slack.
- Leia sobre os tipos de funções no Slack e pense em algumas pessoas para serem administradoras do workspace. Elas podem ajudar nas tarefas administrativas enquanto você integra os outros membros da equipe.
- Convide as pessoas para o seu workspace! No app Slack para computadores, clique no nome do seu workspace no canto superior esquerdo e procure a opção Convidar pessoas para... no menu, ou leia mais sobre como convidar novos membros para o seu workspace.
- Para trabalhar com pessoas de outras empresas no seu workspace, comece a usar o Slack Connect.
Faça mais
O Slack ajuda a impulsionar o trabalho e a manter as conversas organizadas, especialmente se todos na equipe usam o Slack. Caso seus colegas continuem usando o e-mail ou outras ferramentas, temos algumas dicas que facilitam a transição.
- Conecte outras ferramentas: Você pode conectar outros softwares, como Google Agenda, Zoom e Asana, ao Slack. Com todas as ferramentas no Slack, sua equipe não vai precisar trocar de app toda hora no trabalho. Navegue no Slack Marketplace ou leia nosso guia para apps no Slack para saber mais.
- Encaminhe e-mails para o Slack: É possível enviar e-mails diretamente para canais no Slack. Acesse Enviar e-mails ao Slack para saber como.