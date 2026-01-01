Los GIF animados agregan un elemento visual divertido a tus conversaciones y pueden utilizarse para personalizar tus mensajes cuando las palabras no son suficientes. Puedes agregar un GIF a los mensajes que envíes en Slack, directamente desde el campo de mensaje.



Enviar un GIF en Slack

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en el ícono de cara sonriente en el campo de mensaje para abrir el menú. Haz clic en GIF y busca el GIF que quieras enviar. Selecciona un GIF para agregarlo a tu mensaje y pulsa Enviar. Pulsa el campo de mensaje para abrir el teclado. Pulsa el ícono de la cara sonriente para abrir el menú y luego pulsa GIF. Busca y pulsa un GIF para agregarlo a tu mensaje. Luego, pulsa Enviar.

Nota: Los propietarios y administradores deciden si los miembros pueden utilizar GIF en Slack. Si no ves la opción de agregar GIF a tus mensajes, consulta a un propietario o administrador y pídele ayuda.

La funcionalidad de GIF tiene tecnología de Giphy, y se aplican términos adicionales.