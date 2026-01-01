Cuando recibes una solicitud en Slack y tienes que administrarla en otra herramienta, el seguimiento de la tarea puede resultar tedioso y es posible que se pierda información. Con las listas, puedes simplificar el proceso de recopilación de información que necesitas, clasificar rápidamente los envíos y analizar las solicitudes en un espacio donde todas personas que necesiten verlas puedan hacerlo: ¡directamente en Slack!



Recopila solicitudes en un formulario

Supongamos que creaste un canal para que tu equipo pida ayuda al servicio de asistencia de TI. En lugar de agregar de forma manual los envíos a una hoja de cálculo, crea una lista para recopilar las solicitudes y hacer un seguimiento de ellas.

Crear una lista nueva

Empieza una lista de cero o utiliza una de nuestras plantillas (la plantilla Solicitudes de ayuda es una excelente opción).

En la computadora, haz clic en Archivos en la barra lateral y selecciona Listas. En la esquina superior derecha, haz clic en Nuevo y selecciona Lista nueva. Para usar la plantilla de Seguimiento de solicitudes de ayuda, haz clic en Comenzar con una plantilla y selecciónala en la lista.



Personalizar tu lista

Personaliza la lista con la información que quieras incluir. En la plantilla Seguimiento de solicitudes de ayuda, se agregarán las opciones Solicitud, Categoría y Prioridad, pero puedes agregar, editar o eliminar campos según lo necesites.

Agrega un campo Edita un campo Elimina un campo En la lista, haz clic en el signo más al final de la fila superior. Escribe un nombre para el campo y elige un tipo de campo. Si se te pide, selecciona más opciones y haz clic en Guardar. En la lista, pasa el cursor sobre el campo que quieres editar. Haz clic en Editar campo. Haz los cambios que desees y haz clic en Guardar cuando termines. En la lista, pasa el cursor sobre el campo que quieras eliminar. Haz clic en Eliminar campo. Haz clic en Sí, eliminar este campo para confirmar.



Agregar una automatización de formulario

Simplifica el proceso de recopilación de solicitudes con un formulario con el que la lista se llene automáticamente con los envíos.

Haz clic en Flujos de trabajo en la esquina superior derecha. Junto a Formulario, haz clic en Configurar. Revisa las preguntas del formulario. Haz clic en el ícono del ojo para excluir los campos que no quieras que estén en el formulario. Haz clic en Publicar flujo de trabajo. Para compartir el formulario, haz clic en Copiar enlace o en Compartir formulario. Si quieres editar el formulario, haz clic en Abrir en el Generador de flujos de trabajo. Cuando alguien envíe el formulario, se agregará un elemento nuevo a la lista y todos los campos se llenarán con las respuestas.



Revisa y clasifica los envíos

Ahora que configuraste un formulario para recopilar información y agregarla automáticamente a una lista, clasifica los elementos nuevos asignándolos y definiendo su prioridad. Luego, organiza la lista en función de tus necesidades con las opciones de orden y filtrado.

Asignar elementos y definir la prioridad de las tareas

Conforme se agregan nuevos elementos, define su prioridad y asígnalos a compañeros de equipo de modo que quede claro quién será responsable de administrar cada solicitud y cuáles son las más importantes. Todas las listas incluyen el campo Persona asignada de forma predeterminada.

Para asignar un elemento, haz clic en el ícono de persona debajo de Persona asignada. Selecciona a un compañero de equipo de la lista o busca su nombre para agregarlo.



Ordenar y filtrar

Organiza las solicitudes de la lista como lo desees, por ejemplo, ordenadas por persona asignada y filtradas por prioridad.

En la lista, haz clic en el ícono de filtros. Debajo de Editar vista, elige cómo deseas ordenar, filtrar, ocultar y agrupar los elementos de la lista. También puedes elegir entre el diseño de tablero o de tabla. Haz clic en Guardar como vista nueva. Para cambiar entre las vistas guardadas, haz clic en Todos los elementos.



Analiza los elementos sin perder de vista el contexto

Administra quién tiene acceso a la lista compartiéndola con las personas adecuadas y analiza tareas específicas o formula preguntas de seguimiento en el hilo de mensajes correspondiente a un elemento.

Compartir tu lista

Comparte la lista con personas específicas o en un canal.

Desde la lista, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Escribe el nombre de las personas o canales, haz clic en menú desplegable Puede editar para decidir si pueden visualizar o editar la lista y selecciona Compartir. La lista se enviará como un mensaje a las personas o los canales que especifiques. Para configurar permisos generales, haz clic en Solo las personas invitadas tienen acceso. Luego, elige Cualquier persona en [organización] puede ver o Cualquier persona en [organización] puede editar.



Crear un hilo de mensajes

Usa hilos para conversaciones centradas en elementos de la lista.

En la lista, pasa el cursor sobre un elemento. Luego, haz clic en Agregar comentario para iniciar un hilo o Ver comentario para continuar un hilo. Escribe y envía tu mensaje.

Nota: Para leer y responder a hilos de mensajes acerca de elementos de la lista en el mismo lugar que tus otros hilos, haz clic en Hilos de tus conversaciones en la barra lateral.

Más formas de usar las listas