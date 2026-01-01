Quando ricevi una richiesta in Slack e devi gestirla in un altro strumento, tenere traccia dell'attività può risultare noioso e le informazioni possono andare perse. Con gli elenchi, puoi semplificare il processo di raccolta delle informazioni necessarie, gestire rapidamente le richieste e discuterle dove chiunque debba vederle possa farlo, direttamente in Slack!



Imposta un modulo per raccogliere le richieste

Supponiamo che tu abbia creato un canale che i membri del team utilizzano per richiedere assistenza all’help desk IT. Invece di aggiungere manualmente le richieste a un foglio di lavoro, crea un elenco per raccoglierle e monitorarle.

Crea un nuovo elenco

Crea un elenco da zero o utilizza uno dei nostri modelli (il modello per le richieste di assistenza è un'opzione estremamente utile).

Dal desktop, clicca su File nella barra laterale e seleziona Elenchi. Nell’angolo in alto a destra, clicca su Nuovo, quindi seleziona Nuovo elenco. Per utilizzare il modello del Tracker delle richieste di assistenza, clicca su Avvia da un modello e selezionalo dall’elenco.



Personalizza l’elenco

Personalizza l’elenco in base alle informazioni che desideri includere. Nel modello Tracker delle richieste di assistenza, i campi Richiesta, Categoria e Priorità sono già aggiunti per te, ma puoi aggiungere, modificare o eliminare i campi in base alle tue esigenze.

Aggiungi un campo Modifica un campo Elimina un campo Dall’elenco, clicca sull’ icona + alla fine della riga superiore. Inserisci il nome del campo e scegli il tipo di campo. Se richiesto, seleziona altre opzioni, quindi clicca su Salva. Dall'elenco, passa il puntatore sul campo che vuoi modificare. Clicca su Modifica campo. Apporta le modifiche e clicca su Salva quando hai finito. Dall'elenco, passa il puntatore sul campo che vuoi eliminare. Clicca su Elimina campo. Clicca su Sì, elimina questo campo per confermare.



Aggiungi un’automazione di modulo

Per semplificare il processo di raccolta delle richieste, crea un modulo per popolare automaticamente l’elenco con le richieste.

Clicca su Workflow nell’angolo in alto a destra. Accanto a Modulo, clicca su Configura. Rivedi le domande del modulo. Clicca sull’ icona dell’occhio per escludere tutti i campi che non vuoi nel modulo. Clicca su Pubblica workflow. Per condividere il modulo, clicca su Copia link o Condividi modulo. Per modificare il modulo, clicca su Apri in Workflow Builder. Quando qualcuno invia il modulo, un nuovo elemento verrà aggiunto all'elenco e i campi verranno compilati con le risposte.



Revisiona e valuta rapidamente i contributi inviati

Ora che hai creato un modulo per raccogliere e aggiungere automaticamente le informazioni a un elenco, puoi gestire rapidamente i nuovi elementi assegnandoli e impostandone la priorità. Quindi, organizza l’elenco secondo le tue esigenze, ordinandolo e filtrandolo.

Assegna elementi e imposta la priorità delle attività

Quando vengono aggiunti dei nuovi elementi, assegnali ai membri del team e impostane la priorità, così che sia chiaro chi deve occuparsi di quale richiesta e quali sono le più importanti. Per impostazione predefinita, tutti gli elenchi includono un campo Assegnatario.

Per assegnare un elemento, clicca sull’ icona della persona sotto Assegnatario. Seleziona qualcuno dall’elenco oppure cerca il suo nome per aggiungerlo.



Ordina e filtra

Organizza le richieste nell’elenco in base alle tue esigenze, ad esempio ordinandole per destinatario e filtrandole per priorità.

Dall’elenco, clicca sull’ icona filtro . Sotto Modifica visualizzazione, scegli come ordinare, filtrare, nascondere e raggruppare gli elementi nell'elenco. Puoi anche scegliere tra il layout bacheca o tabella. Clicca su Salva come nuova visualizzazione. Per passare da una visualizzazione salvata a un’altra, clicca su Tutti gli elementi.



Discutere gli elementi senza perdere il contesto

Gestisci chi ha accesso all’elenco condividendolo con le persone giuste e discuti attività specifiche o poni domande di controllo nella conversazione dedicata a un elemento.

Condividi l’elenco

Condividi l’elenco con persone specifiche o in un canale.

Da un elenco, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra. Digita il nome delle persone o dei canali, quindi clicca sul menu a discesa Può modificare per decidere se possono visualizzare o modificare l'elenco e seleziona Condividi. L’elenco sarà inviato come messaggio alle persone o ai canali specificati. Per impostare le autorizzazioni generali, clicca su Solo le persone invitate possono accedere. Quindi scegli Chiunque in [organizzazione] può visualizzare o Chiunque in [organizzazione] può modificare.



Crea una conversazione

Utilizza le conversazioni per delle discussioni specifiche sugli elementi del tuo elenco.

Dall’elenco, passa il cursore su un elemento, quindi clicca su Aggiungi commento per avviare una conversazione o Visualizza commento per continuare una conversazione. Digita e invia il messaggio.

Nota: Puoi leggere e rispondere alle conversazioni di messaggi sugli elementi dell’elenco nello stesso posto in cui si trovano le altre conversazioni cliccando su Conversazioni nella barra laterale.

Altri modi per utilizzare gli elenchi