Elenchi di Slack: raccogli e valuta le richieste
Quando ricevi una richiesta in Slack e devi gestirla in un altro strumento, tenere traccia dell'attività può risultare noioso e le informazioni possono andare perse. Con gli elenchi, puoi semplificare il processo di raccolta delle informazioni necessarie, gestire rapidamente le richieste e discuterle dove chiunque debba vederle possa farlo, direttamente in Slack!
Imposta un modulo per raccogliere le richieste
Supponiamo che tu abbia creato un canale che i membri del team utilizzano per richiedere assistenza all’help desk IT. Invece di aggiungere manualmente le richieste a un foglio di lavoro, crea un elenco per raccoglierle e monitorarle.
Crea un nuovo elenco
Crea un elenco da zero o utilizza uno dei nostri modelli (il modello per le richieste di assistenza è un'opzione estremamente utile).
- Dal desktop, clicca su File nella barra laterale e seleziona Elenchi.
- Nell’angolo in alto a destra, clicca su Nuovo, quindi seleziona Nuovo elenco. Per utilizzare il modello del Tracker delle richieste di assistenza, clicca su Avvia da un modello e selezionalo dall’elenco.
Personalizza l’elenco
Personalizza l’elenco in base alle informazioni che desideri includere. Nel modello Tracker delle richieste di assistenza, i campi Richiesta, Categoria e Priorità sono già aggiunti per te, ma puoi aggiungere, modificare o eliminare i campi in base alle tue esigenze.
Aggiungi un campo
Modifica un campo
Elimina un campo
- Dall’elenco, clicca sull’ icona + alla fine della riga superiore.
- Inserisci il nome del campo e scegli il tipo di campo. Se richiesto, seleziona altre opzioni, quindi clicca su Salva.
- Dall'elenco, passa il puntatore sul campo che vuoi modificare.
- Clicca su Modifica campo.
- Apporta le modifiche e clicca su Salva quando hai finito.
- Dall'elenco, passa il puntatore sul campo che vuoi eliminare.
- Clicca su Elimina campo.
- Clicca su Sì, elimina questo campo per confermare.
Aggiungi un’automazione di modulo
Per semplificare il processo di raccolta delle richieste, crea un modulo per popolare automaticamente l’elenco con le richieste.
- Clicca su Workflow nell’angolo in alto a destra.
- Accanto a Modulo, clicca su Configura.
- Rivedi le domande del modulo. Clicca sull’ icona dell’occhio per escludere tutti i campi che non vuoi nel modulo.
- Clicca su Pubblica workflow. Per condividere il modulo, clicca su Copia link o Condividi modulo. Per modificare il modulo, clicca su Apri in Workflow Builder.
Quando qualcuno invia il modulo, un nuovo elemento verrà aggiunto all'elenco e i campi verranno compilati con le risposte.
Revisiona e valuta rapidamente i contributi inviati
Ora che hai creato un modulo per raccogliere e aggiungere automaticamente le informazioni a un elenco, puoi gestire rapidamente i nuovi elementi assegnandoli e impostandone la priorità. Quindi, organizza l’elenco secondo le tue esigenze, ordinandolo e filtrandolo.
Assegna elementi e imposta la priorità delle attività
Quando vengono aggiunti dei nuovi elementi, assegnali ai membri del team e impostane la priorità, così che sia chiaro chi deve occuparsi di quale richiesta e quali sono le più importanti. Per impostazione predefinita, tutti gli elenchi includono un campo Assegnatario.
- Per assegnare un elemento, clicca sull’ icona della persona sotto Assegnatario.
- Seleziona qualcuno dall’elenco oppure cerca il suo nome per aggiungerlo.
Ordina e filtra
Organizza le richieste nell’elenco in base alle tue esigenze, ad esempio ordinandole per destinatario e filtrandole per priorità.
- Dall’elenco, clicca sull’ icona filtro .
- Sotto Modifica visualizzazione, scegli come ordinare, filtrare, nascondere e raggruppare gli elementi nell'elenco. Puoi anche scegliere tra il layout bacheca o tabella.
- Clicca su Salva come nuova visualizzazione. Per passare da una visualizzazione salvata a un’altra, clicca su Tutti gli elementi.
Discutere gli elementi senza perdere il contesto
Gestisci chi ha accesso all’elenco condividendolo con le persone giuste e discuti attività specifiche o poni domande di controllo nella conversazione dedicata a un elemento.
Condividi l’elenco
Condividi l’elenco con persone specifiche o in un canale.
- Da un elenco, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra.
- Digita il nome delle persone o dei canali, quindi clicca sul menu a discesa Può modificare per decidere se possono visualizzare o modificare l'elenco e seleziona Condividi. L’elenco sarà inviato come messaggio alle persone o ai canali specificati.
- Per impostare le autorizzazioni generali, clicca su Solo le persone invitate possono accedere. Quindi scegli Chiunque in [organizzazione] può visualizzare o Chiunque in [organizzazione] può modificare.
Crea una conversazione
Utilizza le conversazioni per delle discussioni specifiche sugli elementi del tuo elenco.
- Dall’elenco, passa il cursore su un elemento, quindi clicca su Aggiungi commento per avviare una conversazione o Visualizza commento per continuare una conversazione.
- Digita e invia il messaggio.
Nota: Puoi leggere e rispondere alle conversazioni di messaggi sugli elementi dell’elenco nello stesso posto in cui si trovano le altre conversazioni cliccando su Conversazioni nella barra laterale.