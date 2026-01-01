Wenn du eine Anfrage in Slack erhältst, sie aber in einem anderen Tool verwalten musst, kann es mühsam sein, den Überblick über die Aufgabe zu behalten und Informationen können verloren gehen. Mit Listen kannst du das Sammeln der benötigten Informationen vereinfachen, Eingaben schnell sortieren und Anfragen dort besprechen, wo alle, die sie sehen müssen, Zugriff haben: direkt in Slack.



Ein Formular einrichten, um Anfragen zu sammeln

Angenommen, du hast einen Channel für dein Team eingerichtet, über den es Hilfe bei deinem IT-Helpdesk anfordern kann. Anstatt die Anfragen manuell in eine Tabelle einzutragen, kannst du eine Liste erstellen, in der du die Anfragen sammelst und verfolgst.

Neue Liste erstellen

Starte eine Liste ganz neu oder nutze eine unserer Vorlagen (die Hilfeanfragenvorlage ist eine großartige Option).

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Dateien und wähle dann Listen aus. Klicke oben rechts auf Neu und wähle dann Neue Liste aus. Wenn du die Vorlage Tracker für Support-Anfragen verwenden möchtest, klicke auf Mit einer Vorlage loslegen und wähle die Vorlage aus der Liste aus.



Deine Liste anpassen

Passe die Liste an die Informationen an, die du aufnehmen möchtest. In der Vorlage für den Hilfeanfrage-Tracker werden die Felder Anfrage, Kategorie und Priorität für dich hinzugefügt, aber du kannst nach Bedarf Felder hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Feld hinzufügen Feld bearbeiten Feld löschen Klicke in der Liste auf das Pluszeichen am Ende der obersten Zeile. Gib einen Namen für das Feld ein und wähle einen Feldtyp aus. Wähle zusätzliche Optionen aus, wenn du dazu aufgefordert wirst, und klicke dann auf Speichern. Bewege den Mauszeiger in der Liste über das Feld, das du bearbeiten möchtest. Klicke auf Feld bearbeiten. Bearbeite das Feld und klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Bewege den Mauszeiger in der Liste über das Feld, das du löschen möchtest. Klicke auf Feld löschen. Klicke dann zum Bestätigen auf Ja, dieses Feld löschen.



Formularautomatisierung hinzufügen

Du kannst ein Formular erstellen, das deine Liste automatisch mit Beiträgen füllt, um das Sammeln von Anfragen zu vereinfachen.

Klicke oben rechts auf Workflows. Klicke neben Formular auf Einrichten. Lies die Fragen im Formular. Klicke auf das Augensymbol, um Felder auszuschließen, die du im Formular nicht haben möchtest. Klicke auf Workflow veröffentlichen. Zum Teilen des Formulars klicke auf Link kopieren oder Formular teilen. Klicke zum Bearbeiten des Formulars auf In Workflow-Builder öffnen. Wenn jemand das Formular absendet, wird ein neuer Eintrag in die Liste aufgenommen und die Felder werden mit den Antworten ausgefüllt.



Überprüfen und Sortieren von Beiträgen

Nachdem du nun ein Formular zum Sammeln und automatischen Hinzufügen von Informationen zu einer Liste eingerichtet hast, kannst du neue Elemente sortieren, indem du ihnen eine Priorität zuweist. Dann kannst du deine Liste nach Bedarf durch Sortieren und Filtern organisieren.

Elemente zuweisen und Aufgabenprioritäten festlegen

Wenn du neue Elemente hinzufügst, kannst du sie Teammitgliedern zuweisen und ihre Priorität festlegen, damit klar ist, wer für die einzelnen Anfragen zuständig ist und welche davon am wichtigsten sind. Alle Listen enthalten standardmäßig ein Feld für die:den Empfänger:in.

Klicke auf das Personensymbol unter Empfänger:in, um ein Element zuzuweisen. Wähle jemanden aus der Liste aus oder suche nach dem Namen der Person, um sie hinzuzufügen.



Sortieren und Filtern

Organisiere die Anfragen in deiner Liste so, wie du möchtest, z. B. sortiert nach Empfänger:in und gefiltert nach Priorität.

Klicke in der Liste auf das Filter-Symbol . Wähle unter Ansicht bearbeiten aus, wie du die Elemente in der Liste sortieren, filtern, ausblenden und gruppieren möchtest. Du kannst außerdem zwischen einem Tabellen- oder einem Board-Layout auswählen. Klicke auf Als Neue Ansicht speichern. Du kannst zwischen gespeicherten Ansichten umschalten, indem du auf Alle Elemente klickst.



Diskutiere Elemente, ohne den Kontext zu verlieren

Verwalte, wer Zugriff auf deine Liste hat, indem du sie mit den richtigen Personen teilst, und bespreche bestimmte Aufgaben oder stelle Folgefragen in dem dafür vorgesehenen Nachrichten-Thread eines Elements.

Deine Liste teilen

Teile die Liste mit bestimmten Personen oder in einem Channel.

Klicke in der Liste oben rechts auf Teilen. Gib den Namen von Personen oder Channels ein und klicke dann auf das Dropdown-Menü Bearbeitungszugriff, um zu entscheiden, ob sie die Liste anzeigen oder bearbeiten können, und wähle Teilen. Die List wird als Nachricht an die von dir angegebenen Personen oder Channels gesendet. Zum Festlegen allgemeiner Berechtigungen, klicke auf Nur eingeladene Personen erhalten Zugriff. Wähle dann Alle in [Organisation] haben Lesezugriff oder Alle in [Organisation] haben Bearbeitungszugriff.



Nachrichten-Thread erstellen

Verwende Threads für gezielte Diskussionen über Elemente auf deiner Liste.

Bewege in der Liste den Cursor über ein Element und klicke dann auf Kommentar hinzufügen, um einen Thread zu starten, oder Kommentar anzeigen, um einen Thread weiterzuführen. Schreibe und sende deine Nachricht.

Hinweis: Du kannst Nachrichten-Threads zu Listenelementen an der gleichen Stelle wie deine anderen Threads lesen und beantworten, indem du in deiner Seitenleiste auf Threadsklickst.

Mehr Möglichkeiten, Listen zu nutzen