Si creaste un flujo de trabajo o eres supervisor del flujo de trabajo, puedes modificarlo.

Consejo: Los creadores de flujos de trabajo pueden agregar supervisores de flujo de trabajo para que puedan conceder acceso a otras personas, para que, a su vez, puedan editar flujos de trabajo y gestionar permisos.

Cómo editar un flujo de trabajo

Si necesitas modificar un flujo de trabajo, puedes editarlo en cualquier momento. Cuando hayas terminado de editar, publica los cambios para que cualquier persona que necesite el flujo de trabajo pueda usarlo. Esto es lo que puedes hacer:

Elegir un nuevo desencadenante

Si tu flujo de trabajo nunca se publicó, puedes elegir un desencadenante nuevo. Para modificar el desencadenante de un flujo de trabajo publicado, crea una copia y elige un desencadenante nuevo. Luego, publica esa versión nueva.

Si tu flujo de trabajo nunca se publicó, puedes elegir un desencadenante nuevo. Para modificar el desencadenante de un flujo de trabajo publicado, crea una copia y elige un desencadenante nuevo. Luego, publica esa versión nueva. Modificar pasos

Agrega y quita pasos o cambia su funcionamiento.

Agrega y quita pasos o cambia su funcionamiento. Modificar la información del flujo de trabajo

Agrega un nombre, una descripción o una imagen personalizada.

Agrega un nombre, una descripción o una imagen personalizada. Actualizar permisos

Agrega y quita administradores de flujos de trabajo, y modifica quién puede usar y copiar flujos de trabajo.

Agrega y quita administradores de flujos de trabajo, y modifica quién puede usar y copiar flujos de trabajo. Cancelar la publicación de un flujo de trabajo

Para hacer cambios más importantes, es posible que prefieras primero cancelar la publicación del flujo de trabajo. De esta manera, no estará disponible de forma momentánea para que puedas realizar actualizaciones más grandes. Una vez que la versión nueva y mejorada esté lista, sencillamente puedes volver a publicar el flujo de trabajo.

Para hacer cambios más importantes, es posible que prefieras primero cancelar la publicación del flujo de trabajo. De esta manera, no estará disponible de forma momentánea para que puedas realizar actualizaciones más grandes. Una vez que la versión nueva y mejorada esté lista, sencillamente puedes volver a publicar el flujo de trabajo. Eliminar el flujo de trabajo

Quita, de forma permanente, el flujo de trabajo de Slack.





Cambiar o quitar pasos

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, haz clic en Administrados por ti. Haz clic en el ícono de lápiz junto al flujo de trabajo de quieras editar. Haz clic en el ícono de lápiz junto al paso que desees cambiar. Para quitar un paso, coloca el cursor sobre el ícono de lápiz y haz clic en la papelera. Haz los cambios y, luego, haz clic en Guardar. Haz clic en Publicar cambios.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca

Herramientas. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla.

Consejo: Para volver a ordenar los pasos, puedes arrastrar y soltarlos en una ubicación nueva.



Actualizar la información del flujo de trabajo

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, haz clic en Administrados por ti. Haz clic en el ícono de lápiz junto al flujo de trabajo de quieras editar. Para editar la información del flujo de trabajo, haz clic en su nombre en la esquina superior izquierda. Haz los cambios y, luego, haz clic en Guardar.



Cambiar permisos

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, haz clic en Administrados por ti. Haz clic en el ícono de lápiz junto al flujo de trabajo de quieras editar. Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha del Generador de flujos de trabajo. Selecciona Ajustes y haz clic en Editar junto a Permisos. Haz los cambios y, luego, haz clic en Guardar.



Cancelar la publicación de un flujo de trabajo o eliminarlo

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, haz clic en Administrados por ti. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al flujo de trabajo para elegir cancelar su publicación o eliminarlo. Selecciona Cancelar publicación o Eliminar en el menú y haz clic en Cancelar publicación o en Confirmar para confirmarlo.

Nota: Si cancelas la publicación de un flujo de trabajo activo o lo eliminas, dejará de ejecutarse para cualquiera que lo esté utilizando. Eliminar un flujo de trabajo es permanente y no se puede revertir.